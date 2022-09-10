Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 11:26 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:11
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Единственный легионер Вереса покинул клуб
Михаил Гечев расторг контракт с ровенским клубом
10 сентября 2022, 11:26 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:11
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Молдавский полузащитник Михаил Гечев покинул «Верес». Он был единственным легионером в составе ровенского клуба.
Гечев сам захотел досрочно расторгнуть контракт, руководство «Вереса» не стало препятствовать его уходу. Хавбек вернется в чемпионат Молдовы и будет защищать цвета «Зимбру», который сейчас идет последним в турнирной таблице.
Гечев перешел в «Верес» летом прошлого года. Прошлый сезон доигрывал в аренде в «Сфынтул Георге».
Сегодня «Верес» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Кривбассом».
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