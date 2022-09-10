Единственный легионер Вереса покинул клуб

Молдавский полузащитник Михаил Гечев покинул «Верес». Он был единственным легионером в составе ровенского клуба.

Гечев сам захотел досрочно расторгнуть контракт, руководство «Вереса» не стало препятствовать его уходу. Хавбек вернется в чемпионат Молдовы и будет защищать цвета «Зимбру», который сейчас идет последним в турнирной таблице.

Гечев перешел в «Верес» летом прошлого года. Прошлый сезон доигрывал в аренде в «Сфынтул Георге».

Сегодня «Верес» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Кривбассом».