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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 11:26 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:11
431
0

Единственный легионер Вереса покинул клуб

Михаил Гечев расторг контракт с ровенским клубом

10 сентября 2022, 11:26 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:11
431
0
Единственный легионер Вереса покинул клуб
ФК Верес. Михаил Гечев

Молдавский полузащитник Михаил Гечев покинул «Верес». Он был единственным легионером в составе ровенского клуба.

Гечев сам захотел досрочно расторгнуть контракт, руководство «Вереса» не стало препятствовать его уходу. Хавбек вернется в чемпионат Молдовы и будет защищать цвета «Зимбру», который сейчас идет последним в турнирной таблице.

Гечев перешел в «Верес» летом прошлого года. Прошлый сезон доигрывал в аренде в «Сфынтул Георге».

Сегодня «Верес» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Кривбассом».

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Источник ФК Верес
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