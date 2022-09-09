В субботу, 10 сентября, состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

«Кривбасс»

В матче предыдущего тура «Кривбасс» играл против ПФК «Львов». При всем уважении к обоим коллективам, смотря данную игру, очень трудно было удержаться, чтобы не уснуть. Один момент на две команды за всю игру, минимум ударов, максимум борьбы – короче говоря, «классика» УПЛ в худшем смысле этого слова. После игры на своей пресс-конференции этот тезис подтвердил и Юрий Вернидуб. Наставник честно признал, что футбола на поле было мало и спрогнозировал, что таковым будет подавляющее большинство матчей нашего чемпионата первых шесть-семь туров.

Криворожская команда в предыдущей игре пыталась играть по двум схемам. Сначала Вернидуб использовал четыре защитника, а затем перешел на схему с тремя центральными, чтобы успокоить игру у своих ворот. Пожалуй, игру с «Вересом» начнут тоже четыре защитника - победу завоевать не повредит, ведь одно очко после трех туров и 12 место в турнирной таблице - результат так себе.

Перед матчем криворожцы объявили о подписании первого в своей истории камерунского новичка – в клуб минимум в год прибыл защитник Иван Дибанго.

«Верес»

Для «Вереса» чемпионат идет достаточно ровно, как бы банально это ни звучало. Команда выиграла в первом туре у «Черноморца», затем сумела вырвать победу на последних секундах в матче с «Ворсклой». Однако выше потолка не прыгнешь – «Днепр-1» сейчас выглядит за кадровым потенциалом лучше (по крайней мере, в матчах УПЛ) и заслуженно не дал команде Вирта набрать очки в третьем туре. Это поражение отбросило «Верес» на седьмое место.

После игры Юрий Вирт признал, что поражение было заслуженным, проанализировал ошибки команды (по его словам, это были неудачные действия при стандартах и ​​плохая работа с мячом). Поэтому нет никаких сомнений, что в матче с «Кривбассом» команда будет стараться набрать свои очки. Если удастся забить первыми, то, как показывает опыт предыдущих матчей прошлого сезона, криворожцам будет очень трудно зацепиться за очки.

Статистика встреч

В высших дивизионах чемпионата Украины «Верес» играл очень давно, а затем исчез с футбольной карты, чтобы снова возродиться. «Кривбасс» тоже пережил такой период, хотя его «клиническая смерть» была намного короче. До «воскресения» команды встречались 52 раза: +23=15-14, разница мячей 65-47 в пользу «Кривбасса». После возрождения команды не встречались.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Клищук - Вернидуб, Стецьков, Кораблин, Якимец, Банада, Н. Волошин, Хомченовский, Хобленко, Семенов, Устименко.

«Верес»: Когут, С. Шестаков, Мирошнык, Вовченко, Е. Пасич, Кучеров, Клец, Дахновский, Лебеденко, В. Шарай, Сергийчук.

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем победу номинальных гостей по такому сценарию – первый гол «Вереса», уход в оборону, еще один гол на контратаках и пропущенный в конце во время финального штурма криворожцев.

10 сентября, суббота