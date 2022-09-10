Украина. Премьер лига10 сентября 2022, 19:09 |
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Кривбасс - Верес - 0:1. Супергол гостей и неудача команды Вернидуба. Обзор
Верес победил благодаря красивому голу
10 сентября 2022, 19:09 |
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В матче 4-го тура чемпионата Украины «Верес» обыграл «Кривбасс» 1:0 благодаря красивому голу Виталия Дахновского.
А вот команда Юрия Вернидуба в этом сезоне еще не выигрывала и даже не забивала.
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
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