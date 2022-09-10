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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 22:20 |
197
0

Юрий ВИРТ: «Верес поднял планку, не имеем права ее понижать»

Главный тренер ровенского клуба – об успешном старте сезона

10 сентября 2022, 22:20 |
197
0
Юрий ВИРТ: «Верес поднял планку, не имеем права ее понижать»
НК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал игру против криворожского «Кривбасса» (1:0) в 4-м туре УПЛ.

– В первую очередь хочу поздравить всех ровенских болельщиков с победой. С хорошим результатом и хорошей игрой. Думаю, мы полностью контролировали ход матча. У нас был план, мы выполнили его на сто процентов. Мне понравилось, как футболисты работали с мячом, как организованно действовали в защите, и искали атаки. Мы нашли свой момент, забили красивый гол.

У нас еще были хорошие выходы. Надо работать над завершением, у нас такая проблема. В целом, заслуженно победили, мне все понравилось. Заслуженно победили, и теперь в раздевалке радуемся. Если и дальше будет такое отношение, результат непременно придет.

– Как вам это удалось: так успешно начать сезон?
– Да, успешно, это надо признать. Все четыре первых матча мы играли на выезде, и есть три победы. В соперниках были команды, которые ставят перед собой высокие задачи: «Кривбасс», «Днепр-1», «Ворскла». Непростой «Черноморец». Многие работали на летнем сборе, ведь у нас было полтора месяца. Многие ребята нас покинули, многие пришли. Новички – практически все футболисты Первой, Второй лиги.

Выигрываем за счет дисциплины, самоотдачи на футбольном поле у ​​нас. Нельзя назвать нас атакующей командой, скорее контратакующей. Ловим свои шансы на контратаках плюс хорошо обороняемся. Мои футболисты – молодцы, ведь выходят против опытных команд, не боятся. Сейчас четыре дня отдохнем и снова будем работать на тренировках.

Команда подняла планку. Не имеем права ее понижать. Далее «Рух», «Металлист». В психологическом плане мои ребята поняли, что мы можем.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес Юрий Вирт
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Источник ФК Кривбасс
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