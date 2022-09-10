Верес минимально обыграл Кривбасс

Команды, которые сошлись на НСК «Олимпийский», имели довольно богатый опыт противостояния между собой. Но вот только последнее их противостояние состоялось уж очень давно, в прошлом веке. И статистика говорила отнюдь не в пользу «Вереса»: 23 победы «Кривбасса» и 14 ничьих в 52 поединках. Мало того: на поле «Кривбасса» команды провели 26 поединков, и ни разу в этих матчах не побеждал «Верес»!

Однако сейчас ситуация совсем не та. В стране – война, и «Кривбасс» домашние встречи проводит в Киеве. Дебютант Премьер-лиги принимал ровненскую команду под дождём – и потерпел первое «домашнее» поражение от «Вереса».

Команды начали игру на равных, но вскоре инициативу перехватили гости. И к середине первого тайма вышли вперёд. Удар Дахновского из-за пределов штрафной был не только эффектен: мяч «снял паутинку» с ближней девятки – 1:0!

После этого гости намеренно отдали инициативу, сосредоточившись на обороне. И нужно сказать, что тактика сработала на все 100! Игроки «Вереса» после гола нанесли всего один удар в створ ворот соперника, однако и «Кривбассу» многого не позволили создать.

Под занавес матча номинальные хозяева попытались вырвать ничью. Или хотя бы забить свой первый гол в элитном дивизионе в 21 веке. Увы, ничего не получилось.

«Кривбасс» с одним баллом и «нулём» в графе «забитые» находится у самого дня турнирной таблице. Да, ниже – «Динамо», но у киевлян два матча в запасе. У «Ворсклы» тоже нет очков, но зато 4 забитых мяча. В общем, всё идет к тому, что дебютант УПЛ должен оказаться в зоне вылета. Что касается «Вереса», то команда демонстрирует просто невероятный старт сезона. 9 баллов в четырех матчах (причем все были гостевыми!) – отличный результат. На данный момент команда вышла на второе место в турнирной таблице. Да, потеснить её могут сразу три клуба, но для этого им ведь нужно будет постараться!

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Кривбас» – «Верес» – 0:1



Дахновский (28).



Вернидуб (32), Татарков (43), Стецьков (49) - Вовченко (45+2), Дахновский (66), Сергийчук (86).

«Кривбасс»: Клищук, Вернидуб, Татарков (Семотюк, 83), Стецьков, Якимец, Семенов, Хомченовский (Кораблин, 36), Шевченко (Понедельник, 46), Волошин (Задерака, 82), Хобленко, Устименко.

«Верес»: Когут, Гагун, Мельник, Вовченко, Е. Пасич (Квасный, 75), Клец, Кучеров (Курко, 90), Дахновский (В. Шарай, 75), Лебеденко (С. Шарай, 90), Г. Пасич, Гайдучик (Сергейчук, 71).

Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев).

Рефери: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Отчет о матче ожидайте позже…