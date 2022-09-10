Верес минимально обыграл Кривбасс
Судьбу матча решил выстрел Дахновского
Команды, которые сошлись на НСК «Олимпийский», имели довольно богатый опыт противостояния между собой. Но вот только последнее их противостояние состоялось уж очень давно, в прошлом веке. И статистика говорила отнюдь не в пользу «Вереса»: 23 победы «Кривбасса» и 14 ничьих в 52 поединках. Мало того: на поле «Кривбасса» команды провели 26 поединков, и ни разу в этих матчах не побеждал «Верес»!
Однако сейчас ситуация совсем не та. В стране – война, и «Кривбасс» домашние встречи проводит в Киеве. Дебютант Премьер-лиги принимал ровненскую команду под дождём – и потерпел первое «домашнее» поражение от «Вереса».
Команды начали игру на равных, но вскоре инициативу перехватили гости. И к середине первого тайма вышли вперёд. Удар Дахновского из-за пределов штрафной был не только эффектен: мяч «снял паутинку» с ближней девятки – 1:0!
После этого гости намеренно отдали инициативу, сосредоточившись на обороне. И нужно сказать, что тактика сработала на все 100! Игроки «Вереса» после гола нанесли всего один удар в створ ворот соперника, однако и «Кривбассу» многого не позволили создать.
Под занавес матча номинальные хозяева попытались вырвать ничью. Или хотя бы забить свой первый гол в элитном дивизионе в 21 веке. Увы, ничего не получилось.
«Кривбасс» с одним баллом и «нулём» в графе «забитые» находится у самого дня турнирной таблице. Да, ниже – «Динамо», но у киевлян два матча в запасе. У «Ворсклы» тоже нет очков, но зато 4 забитых мяча. В общем, всё идет к тому, что дебютант УПЛ должен оказаться в зоне вылета. Что касается «Вереса», то команда демонстрирует просто невероятный старт сезона. 9 баллов в четырех матчах (причем все были гостевыми!) – отличный результат. На данный момент команда вышла на второе место в турнирной таблице. Да, потеснить её могут сразу три клуба, но для этого им ведь нужно будет постараться!
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Кривбас» – «Верес» – 0:1
Дахновский (28).
Вернидуб (32), Татарков (43), Стецьков (49) - Вовченко (45+2), Дахновский (66), Сергийчук (86).
«Кривбасс»: Клищук, Вернидуб, Татарков (Семотюк, 83), Стецьков, Якимец, Семенов, Хомченовский (Кораблин, 36), Шевченко (Понедельник, 46), Волошин (Задерака, 82), Хобленко, Устименко.
«Верес»: Когут, Гагун, Мельник, Вовченко, Е. Пасич (Квасный, 75), Клец, Кучеров (Курко, 90), Дахновский (В. Шарай, 75), Лебеденко (С. Шарай, 90), Г. Пасич, Гайдучик (Сергейчук, 71).
Стадион: НСК "Олимпийский" (Киев).
Рефери: Дмитрий Кривушкин (Харьков).
Отчет о матче ожидайте позже…
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