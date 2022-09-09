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Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 20:48 | Обновлено 09 сентября 2022, 20:49
175
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Вачиберадзе

Харьковский клуб подписал 26-летнего хавбека

09 сентября 2022, 20:48 | Обновлено 09 сентября 2022, 20:49
175
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Вачиберадзе

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании Беки Вачиберадзе. Контракт с 26-летним хавбеком подписан на один год с опцией продления еще на год.

Последние полгода Вачиберадзе провел в «Торпедо» Кутаиси. На его счету 2 гола в 17 матчах.

В составе «Металлиста 1925» Вачиберадзе будет выступать под 6-м номером. Он стал десятым новичком команды в нынешнем сезоне.

В воскресенье, 11 сентября «Металлист 1925» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Днепром-1».

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Источник ФК Металлист 1925
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