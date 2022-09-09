ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Вачиберадзе

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании Беки Вачиберадзе. Контракт с 26-летним хавбеком подписан на один год с опцией продления еще на год.

Последние полгода Вачиберадзе провел в «Торпедо» Кутаиси. На его счету 2 гола в 17 матчах.

В составе «Металлиста 1925» Вачиберадзе будет выступать под 6-м номером. Он стал десятым новичком команды в нынешнем сезоне.

В воскресенье, 11 сентября «Металлист 1925» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Днепром-1».