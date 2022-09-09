ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Вачиберадзе
Харьковский клуб подписал 26-летнего хавбека
«Металлист 1925» официально сообщил о подписании Беки Вачиберадзе. Контракт с 26-летним хавбеком подписан на один год с опцией продления еще на год.
Последние полгода Вачиберадзе провел в «Торпедо» Кутаиси. На его счету 2 гола в 17 матчах.
В составе «Металлиста 1925» Вачиберадзе будет выступать под 6-м номером. Он стал десятым новичком команды в нынешнем сезоне.
В воскресенье, 11 сентября «Металлист 1925» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Днепром-1».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Динамо» недоволен по итогам матча Лиги Европы
Алексей Сливченко акцентирует внимание на, возможно, главной проблеме киевлян в этом сезоне