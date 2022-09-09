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Украина. Премьер лига
09 сентября 2022, 14:28 | Обновлено 09 сентября 2022, 14:41
407
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист 1925

В Ужгороде состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги

09 сентября 2022, 14:28 | Обновлено 09 сентября 2022, 14:41
407
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист 1925
СК Днепр-1

В воскресенье, 11 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против харьковского «Металлиста 1925».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Днепр-1» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на УНИАН.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Металлист 1925».

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Источник Sport.ua
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