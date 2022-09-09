Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Металлист 1925
В Ужгороде состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 11 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против харьковского «Металлиста 1925».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Днепр-1» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на УНИАН.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Металлист 1925».
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