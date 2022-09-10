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11.09.2022 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 13:36 |
262
0

Днепр-1 – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Украинской Премьер-лиги

10 сентября 2022, 13:36 |
262
0
Днепр-1 – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 11 сентября, состоится поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть СК «Днепр-1» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

Харьковская команда сейчас есть достаточно крепким коллективом. После трех туров у подопечных Кривенцова нет ни одного поражения, причем они уже успели сыграть с донецким «Шахтером». С другим нашим грандом играл «Днепр-1», результат напоминать нет нужды. Перед стартом сезона ходили даже разговоры о днепровском чемпионстве в этом году, неизвестно, как оно будет, но коллектив Кучера идет без потерь очков. На евроарене дела печальнее - вылет из Лиги Европы и проиграна первая игра группового этапа Лиги Конференций. Но это, вспоминая классика, совсем другой турнир.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Металлист 1925», за которой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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