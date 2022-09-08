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Лига конференций
Днепр-1
08.09.2022, FT 0 : 1
АЗ Алкмар
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Лига конференций
08 сентября 2022, 23:52 | Обновлено 09 сентября 2022, 00:08
1021
7

Неудача на старте. Днепр-1 не удержал ничью в матче с АЗ Алкмаар

Команда Александра Кучера неудачно начала кампанию в Лиге конференций

08 сентября 2022, 23:52 | Обновлено 09 сентября 2022, 00:08
1021
7
Неудача на старте. Днепр-1 не удержал ничью в матче с АЗ Алкмаар
twitter.com/AZAlkmaar

Днепровский «Днепр-1» мог выступать и в турнире, который котируется выше, но из-за вылета в последнем раунде квалификации от кипрского АЕКа был вынужден удовлетвориться участием в групповом этапе Лиги конференций. В стартовом туре подопечным Кучера противостоял нидерландский «АЗ Алкмаар».

На игру, проходившую в словацком городе Кошице, главный тренер «днепрян» выставил достаточно интересный состав. Бросалась в глаза позиция Сарапия (тот играл в центре не поля, а защиты), присутствие на поле молодого Рубчинского и отсутствие даже в заявке Бланко. Остальные позиции вопросов не вызывали.

Ожидалось, что «Днепр-1» не будет форсировать события, а отдаст инициативу сопернику в надежде на контратаки. И ожидания сбылись – началась игра от своих ворот в надежде на ошибку нидерландцев. Уже традиционно в еврокубках мог привезти проблемы Валеф, но Адамюк подстраховал своего голкипера в дебюте игры после ошибки у своих ворот.

Фото - twitter.com/AZAlkmaar

Несколько неожиданно возник голевой момент у ворот «АЗ Алкмаар». После прострела Довбика на Гуцуляка в эпизод решил вмешаться защитник. Если бы он ударил на несколько сантиметров точнее, был бы счет открыт, а так – штанга спасла гостей.

Этот момент – скорее, исключение из правил. Больше ничего подобного не удалось создать в первом тайме ни одной команде – с прострелами и навесами справлялись защитники. Поэтому на перерыв команды пошли при закономерной нулевой ничьей. Оставалось надеяться, что тайм второй станет более зрелищным.

Стартовые минуты второй половины стали логическим продолжением первого тайма. Гости атаковали, украинцы отбивались, но ничего критического на поле не происходило. Удалось даже пробить – на 54 минуте Гуцуляк отозвался на длинный заброс слева и головой бил метров с 10 – в руки голкиперу. Но низкая активность имела объективную причину – сильный дождь значительно усложнял игру в атаке обеим командам.

Фото - twitter.com/AZAlkmaar

Могли бы «спортклубовцы» и пропустить. И снова были вопросы к вратарю - Одгор справа, по-видимому, все же не неудачно навешивал, а целенаправленно бил с острого угла, увидев, что кипер далеко вышел из ворот. Повезло, что Валеф кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.

Однако отсрочить взятие своих ворот удалось буквально на несколько секунд. После прострела с правого фланга от Сугавары никто из защитников не помешал Дани де Виту расстреливать Валефа с нескольких метров. Вопрос к бразильскому вратарю в этом эпизоде ​​был бы неуместен – он ничего не мог сделать. 0:1.

Спасать ситуацию Кучер выпустил Назаренко, сменившего пассивного сегодня Амаша, и дебютировавшего за «Днепр-1» Балули. Однако чуть не пропустили еще – после углового защитники просто наблюдали, как мяч летит мимо дальней штанги после удара с вратарской линии от игрока «АЗ Алкмаар».

Фото - twitter.com/AZAlkmaar

Ни эти замены, ни другие даже близко не помогли сравнять счет. Более того, могли пропускать еще, но Валеф спас, отразив два удара подряд в одной атаке.

0:1 – пожалуй, заслуженный счет. Игра получилась откровенно бедной на моменты. Если в УПЛ СК «Днепр-1» выглядит довольно неплохо, то в еврокубках ситуация, мягко говоря, диаметрально противоположная.

В параллельном матче «Вадуц» и «Аполлон» сыграли в нулевую ничью. Именно с последними «Днепр-1» через неделю проведет матч 2 тура.

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа E. 1-й тур.

«Днепр-1» – АЗ Алкмар - 0:1

Д. де Вит, 63

Базур, 90+2

«Днепр-1»: Макс Валеф – Бузанелло, Сарапий, Сваток (Танчик, 76), Адамюк – Рубчинский (Когут, 77), Бабенко (Громов, 84), Пихалонок (Балули, 69) – Амаш (Назаренко, 69), Довбик, Гуцуляк.

АЗ Алкмар: Верхюлст – Керкез (М. де Вит, 62), Деккер, Беукема, Хацидиакос (Сугавара, 62) – Рейндерс, Д. де Вит, Класси – ван Бредероде (Базур, 88), Одгор (Лахдо, 62), Эвьен.

Арбитр: Йигаль Фрид (Израиль).

Стадион: «Кошицкая футбольная арена» (Кошице, Словакия).

ДНЕПР-1 - АЗ АЛКМААР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 7
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Иван Иванов
Днепр не удержал ничью... Да им забили на 63 минуте как бы... Ну да ландо, группа только начинается, пусть главное выступят достойно
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+3
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Maks_krot
Очень слабо Ну с вадуцам и киприотами в 4 матчах  должны брать  очей 8-9 если нет то это полное дно пародия на тот настоящий  днепр,или это фейк ,а не клуб.не ну динамо хлопнули разгромно молодцы конечно !!!
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+2
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KvlaD
Очередной "удачный" прогноз от спорт.юа 
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+2
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alekos59
Кривоногi зливають групу, ставка на чу. Отака х.........я малята.
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-3
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