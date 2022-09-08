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  4. Днепр-1 – АЗ Алкмаар – 0:1. Поражение в Кошице. Видео гола и обзор матча
Лига конференций
Днепр-1
08.09.2022, FT 0 : 1
АЗ Алкмар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 сентября 2022, 23:55 |
2405
0

Днепр-1 – АЗ Алкмаар – 0:1. Поражение в Кошице. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги конференций

08 сентября 2022, 23:55 |
2405
0
Днепр-1 – АЗ Алкмаар – 0:1. Поражение в Кошице. Видео гола и обзор матча
АЗ Алкмаар

8 сентября в 22:00 в матче 1-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «АЗ Алкмаар».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в словацком Кошице на стадионе «Кошице Футбол Арена».

Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Дани Де Вит, 64 мин.

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Дани де Вит (АЗ Алкмар).
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АЗ Алкмаар Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - АЗ Алкмаар видео голов и обзор Дани де Вит
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Источник Sport.ua
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