В четверг, 8 сентября, в словацком Кошице состоится поединок первого тура группового раунда Лиги конференций, в котором сыграют украинский «Днепр-1» и нидерландский АЗ Алкмаар. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Днепр-1

Днепряне под руководством хорватского специалиста Игора Йовичевича по итогам прошлого сезона заняли третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, впервые в истории получив право представить нашу страну на международной арене. В плей-офф квалификации Лиги Европы «Днепру-1» пришлось играть под руководством нового тренера – экс-наставника харьковского «Металлиста» Александра Кучера, поскольку Йовичевич сбежал в донецкий «Шахтер».

Еврокубковый вояж для «Днепра-1» начался неудачно. Казалось, что пройти кипрский АЕК из Ларнаки подопечным Кучера вполне по силам однако на практике оба поединка были проиграны. В первом днепряне уступили со счетом 1:2, а во втором и вовсе пропустили три безответных мяча, из-за чего вылетели в Лигу конференций. Впрочем, после этого в национальном чемпионате подопечные Александра Кучера дважды сыграли очень уверенно.

Сначала бронзовый призер УПЛ нанес сенсационное разгромное поражение киевскому «Динамо» со счетом 3:0. Причем интересно, что Кучер смог обыграть своего учителя, румына Мирчу Луческу, под руководством которого Александр выступал за донецкий «Шахтер». А в минувшую субботу «Днепр-1» уверенно победил ровенский «Верес» (2:0), благодаря чему подходит к предстоящему матчу на позитивной ноте.

АЗ Алкмаар

«Сырные фермеры» хоть и не являются топ-клубом по меркам Эредивизи, однако дважды в истории становились чемпионами своей страны, а еще 10 раз брали медали национального первенства. В прошлом сезоне команда Паскаля Янсена финишировала на 5-й строчке, которая позволила испытать удачу в плей-офф за право представлять Нидерланды в Лиге конференций. И АЗ не подвел своих болельщиков, победив в двухматчевых противостояниях сначала «Херенвен», а затем «Витесс».

В Лиге конференций клуб из Алкмаара стартовал со второго квалификационного раунда. На пути к групповому этапу АЗ по очереди оставил за бортом турнира «Тузлу Сити» из Боснии и Герцеговины (1:0, 4:0), шотландский «Данди Юнайтед» (0:1, 7:0) и португальский «Жил Висенте» (4:0, 2:1). В группу Е подопечные Янсена попали волей жребия из первой корзины и считаются фаворитами квартета по котировкам букмекеров. Также вместе с ними «Днепр-1» получил в соперники кипрский «Аполлон» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Бузанелло, Сваток, Адамюк, Амаш, Сарапий, Гуцуляк, Бланко, Пихаленок, Громов, Довбик.

АЗ Алкмаар: Верхулст – Хацидиакос, Деккер, Бруну, М. де Вит, Рейндерс, Класи, Д. де Вит, Эвьен, ван Бредероде, Одгор.

8 сентября, четверг