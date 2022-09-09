Тренер Днепра-1: «Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше»
Валерий Городов – о поражении от АЗ
Тренер «Днепра-1» Валерий Городов прокомментировал поражение от нидерландского АЗ (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги конференций.
– Я уже говорил, что наши соперники – это очень квалифицированная команда. Индивидуальное мастерство их на высоком уровне. До гола у наших ворот практически не было моментов, но в этом эпизоде недоработали в обороне защитники. После гола уже было тяжело. Мы пытались сделать что-нибудь в атаке, но не сложилось. Мы выиграли много верховых единоборств, однако у нас не было подборов. Это повлияло на результат.
– Прокомментируйте игру Артема Довбика?
– Артем очень старался. Ему нужно было много мячей сохранить для команды, но мало что получалось. Все игроки старались Это для нас только первая игра в групповом раунде Лиги конференций. Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше.
– Уже известно, насколько серьезна травма Сватка?
– Нет, это будет известно завтра.
События матча
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