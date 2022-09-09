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Лига конференций
09 сентября 2022, 03:50 | Обновлено 09 сентября 2022, 04:13
155
0

Тренер Днепра-1: «Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше»

Валерий Городов – о поражении от АЗ

09 сентября 2022, 03:50 | Обновлено 09 сентября 2022, 04:13
155
0
Тренер Днепра-1: «Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше»
СК Днепр-1. Валерий Городов

Тренер «Днепра-1» Валерий Городов прокомментировал поражение от нидерландского АЗ (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги конференций.

– Я уже говорил, что наши соперники – это очень квалифицированная команда. Индивидуальное мастерство их на высоком уровне. До гола у наших ворот практически не было моментов, но в этом эпизоде ​​недоработали в обороне защитники. После гола уже было тяжело. Мы пытались сделать что-нибудь в атаке, но не сложилось. Мы выиграли много верховых единоборств, однако у нас не было подборов. Это повлияло на результат.

– Прокомментируйте игру Артема Довбика?
– Артем очень старался. Ему нужно было много мячей сохранить для команды, но мало что получалось. Все игроки старались Это для нас только первая игра в групповом раунде Лиги конференций. Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше.

– Уже известно, насколько серьезна травма Сватка?
– Нет, это будет известно завтра.

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Дани де Вит (АЗ Алкмар).
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Источник Sport.ua
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