Тренер Днепра-1: «Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше»

Тренер «Днепра-1» Валерий Городов прокомментировал поражение от нидерландского АЗ (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги конференций.

– Я уже говорил, что наши соперники – это очень квалифицированная команда. Индивидуальное мастерство их на высоком уровне. До гола у наших ворот практически не было моментов, но в этом эпизоде ​​недоработали в обороне защитники. После гола уже было тяжело. Мы пытались сделать что-нибудь в атаке, но не сложилось. Мы выиграли много верховых единоборств, однако у нас не было подборов. Это повлияло на результат.

– Прокомментируйте игру Артема Довбика?

– Артем очень старался. Ему нужно было много мячей сохранить для команды, но мало что получалось. Все игроки старались Это для нас только первая игра в групповом раунде Лиги конференций. Нам нужно сделать анализ матча и двигаться дальше.

– Уже известно, насколько серьезна травма Сватка?

– Нет, это будет известно завтра.