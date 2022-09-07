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Лига конференций
07 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 07 сентября 2022, 18:42
289
0

Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА

07 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 07 сентября 2022, 18:42
289
0
Днепр-1 – АЗ Алкмаар. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В четверг, 8-го сентября, состоится поединок 1-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы E, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и нидерландский АЗ Алкмаар. Матч пройдет в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало в 22:00.

Днепровский Днепр-1 предпринял неудачную попытку попасть в групповой этап Лиги Европы УЕФА, заняв третье место в предыдущем сезоне украинской Премьер-лиги, поэтому теперь сможет испытать свои силы в турнире, отнюдь не более слабом по составу участников. Стартовать команда Александра Кучера будет с матча против хорошо известного в футбольном мире АЗ Алкмаар, который, как и днепряне, еще не проигрывал на внутренней арене этого сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – АЗ Алкмаар. За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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