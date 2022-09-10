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Чемпионат Украины
Днепр-1
11.09.2022 13:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:07
95
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Днепр-1 – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команде Александра Кучера будет непросто одержать очередную победу в УПЛ

10 сентября 2022, 12:00 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:07
95
0
Днепр-1 – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В воскресенье, 11 сентября, Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против харьковского «Металлиста 1925». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

Днепр-1

Команда Александра Кучера проводит в Ужгороде второй домашний поединок подряд, поскольку Днепр находится относительно недалеко от зоны боевых действий в ходе российско-украинской войны. На прошлой неделе на «Авангарде» днепряне выиграли у ровенского «Вереса» со счетом 2:0. А еще неделей ранее, в своем стартовом матче в чемпионате УПЛ, «Днепр-1» сенсационно разгромил киевское «Динамо» (3:0).

Имея после двух сыгранных поединков максимальные 6 очков в активе, действующие бронзовые призеры сделали весомую заявку на то, чтобы побороться если не за чемпионство, то как минимум за зону Лиги чемпионов. Тем более донецкий «Шахтер» уже успел потерять очки, а киевское «Динамо» после двух поражений и вовсе замыкает турнирную таблицу национального чемпионата.

Единственной ложкой дегтя в бочке меда являются выступления днепрян в еврокубках. Подопечные Кучера дебютировали на международной арене с противостояния с кипрским АЕКом из Ларнаки в плей-офф квалификации Лиги Европы. В первом матче днепряне уступили со счетом 1:2, а во втором и вовсе пропустили три безответных мяча, из-за чего вылетели в Лигу конференций. В первом туре группового раунда «Днепр-1» минимально проиграл нидерландскому АЗ (0:1) однако показал неплохой футбол и вполне может рассчитывать на успех в поединках с кипрским «Аполлоном» и «Вадуцом» из Лихтенштейна.

Металлист 1925

Команда Валерия Кривенцова является как раз тем коллективом, которому удалось отобрать очки у донецкого «Шахтера» на старте чемпионата. «Горняки» в том матче могли и проиграть, если бы харьковчане реализовали свои неплохие возможности при стандартных положениях. Впрочем, и тем нулям на табло игроки, тренерский штаб и болельщики «Металлиста 1925» радовались не меньше, чем победе над полтавской «Ворсклой» (3:2) в третьем туре.

А вот ничья с одесским «Черноморцем» (0:0) во втором туре – не тот результат, которого от харьковского клуба ждали после игры практически на равных с действующим чемпионом. Тем не менее, и 5 очков после трех туров результат вполне неплохой, а главное, что подопечные Кривенцова пока идут без поражений. В целом же «Металлист 1925» является крепким середняком нашего чемпионата, но в то же время он способен преподнести сюрприз и огорчить любого фаворита. Так что записывать харьковчан в аутсайдеры предстоящей встречи не стоит.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Сваток, Логинов, Бузанелло, Сарапий, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Амаш, Довбик.

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Кравченко, Габелок, Мартынюк, Ременюк, Бычек, Борячук.

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11 сентября, воскресенье

«Днепр-1» – «Металлист 1925»
Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция планируется на телеканалах Setanta Sports и УНИАН
ДНЕПР-1 — МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Металлист 1925 Днепр-1 - Металлист 1925 Днепр-1 прогнозы Денис Шаховец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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