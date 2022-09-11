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  4. Дежурная победа в УПЛ. Днепр-1 в Ужгороде уверенно разгромил Металлист 1925
Чемпионат Украины
Днепр-1
11.09.2022, FT 3 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 14:54 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:57
808
3

Дежурная победа в УПЛ. Днепр-1 в Ужгороде уверенно разгромил Металлист 1925

Днепровская команда продолжает идти в чемпионате без потерь

11 сентября 2022, 14:54 | Обновлено 11 сентября 2022, 14:57
808
3
Дежурная победа в УПЛ. Днепр-1 в Ужгороде уверенно разгромил Металлист 1925
СК Днепр-1

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 4 тур.

«Днепр-1» - «Металлист 1925» - 3:0.

Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88.

Танчик, 33.

.«Днепр-1»: Валеф - Танчик, Адамюк, Сарапий, Амаш - Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок (Балули, 79), Рубчинский (Громов, 71), Назаренко (Когут, 71) - Довбик.

«Металлист 1925»: Мозиль - Жычыков, Безуглый, Курило, Рудавский - Мартынюк (Д. Кравченко, 71), Габелок - Капинус (Вачиберадзе, 67), Бичек (Р. Русин, 71), Ременюк - Борячук.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Авангард» (Ужгород)

ДНЕПР-1 - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Як я і писав учора Тепер ще б справжній Металіст переграв Колос
І хай звершиться запекла боротьба за чемпіонство між Шахтарем, Дніпром та Металістом!
Як у старі добрі часи. 
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0
Ya-Legenda
Всі так плювалися на бразильського голкіпера (включаючи і мене) А він вже третій тур тримає ворота на замку! Диво)
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0
veter
Ужгород как дом родной
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