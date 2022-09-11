Дежурная победа в УПЛ. Днепр-1 в Ужгороде уверенно разгромил Металлист 1925
Днепровская команда продолжает идти в чемпионате без потерь
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Украинская Премьер-лига. 4 тур.
«Днепр-1» - «Металлист 1925» - 3:0.
Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88.
Танчик, 33.
.«Днепр-1»: Валеф - Танчик, Адамюк, Сарапий, Амаш - Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок (Балули, 79), Рубчинский (Громов, 71), Назаренко (Когут, 71) - Довбик.
«Металлист 1925»: Мозиль - Жычыков, Безуглый, Курило, Рудавский - Мартынюк (Д. Кравченко, 71), Габелок - Капинус (Вачиберадзе, 67), Бичек (Р. Русин, 71), Ременюк - Борячук.
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).
Стадион: «Авангард» (Ужгород)
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