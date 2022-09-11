Дежурная победа в УПЛ. Днепр-1 в Ужгороде уверенно разгромил Металлист 1925

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 4 тур.

«Днепр-1» - «Металлист 1925» - 3:0.

Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88.

Танчик, 33.

.«Днепр-1»: Валеф - Танчик, Адамюк, Сарапий, Амаш - Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок (Балули, 79), Рубчинский (Громов, 71), Назаренко (Когут, 71) - Довбик.

«Металлист 1925»: Мозиль - Жычыков, Безуглый, Курило, Рудавский - Мартынюк (Д. Кравченко, 71), Габелок - Капинус (Вачиберадзе, 67), Бичек (Р. Русин, 71), Ременюк - Борячук.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Авангард» (Ужгород)

ДНЕПР-1 - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА