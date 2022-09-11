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  4. Александр КУЧЕР: «Мы очень рады, ведь сегодня была заслужена наша победа»
Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 16:09 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:11
413
0

Александр КУЧЕР: «Мы очень рады, ведь сегодня была заслужена наша победа»

Тренер «Днепра-1» – о игре его команды в 4 туре

11 сентября 2022, 16:09 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:11
413
0
Александр КУЧЕР: «Мы очень рады, ведь сегодня была заслужена наша победа»
СК Днепр-1

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер прокомментировал итоги победного матча против «Металлиста 1925» (3:0).

«Игра мне очень понравилась. Мы контролировали ход матча. В первом тайме не хватало забитого гола, чтобы команда соперника раскрылась, и тогда у нас было больше свободных зон и моментов еще до перерыва. Но мы и так должны были забивать.

Во втором тайме мы забили первый гол и соперник начал нам открывать зоны, после чего мы забили и второй, и третий голы. Понравилось, что наконец-то забили оба Артемы. До этого они создавали много моментов, но забить им не удавалось. Конечно, мы очень рады, ведь сегодня была заслужена наша победа. Мы набрали три очка и теперь будем двигаться дальше.

Лига Конференций? Мы всегда ставим перед командой максимальные цели. В каждом матче от игры к игре нужно побеждать. Мы настраиваемся на каждую игру, но в еврокубках нам сейчас немного не везет. Но мы будем работать и стараться побеждать. Будем для этого делать все возможное», – сказал Кучер.

После матча против харьковчан СК «Днепр-1» находится на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Шахтера» на одно очко и имея игру в запасе.

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Источник СК Днепр-1
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