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  4. Днепр-1 – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 17:02 |
155
0

Днепр-1 – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура УПЛ

11 сентября 2022, 17:02 |
155
0
Днепр-1 – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» разгромил харьковский «Металлист 1925» со счетом 3:0.

Украинская Премьер-лига. 4 тур

«Днепр-1» – «Металлист 1925» – 3:0

Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88.

Танчик, 33.

«Днепр-1»: Валеф – Танчик, Адамюк, Сарапий, Амаш - Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок (Балули, 79), Рубчинский (Громов, 71), Назаренко (Когут, 71) - Довбик.

«Металлист 1925»: Мозиль – Жычыков, Безуглый, Курило, Рудавский - Мартынюк (Д. Кравченко, 71), Габелок - Капинус (Вачиберадзе, 67), Бичек (Р. Русин, 71), Ременюк - Борячук.

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Металлист 1925 Днепр-1 видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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