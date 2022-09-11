Днепр-1 – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча
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В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» разгромил харьковский «Металлист 1925» со счетом 3:0.
Украинская Премьер-лига. 4 тур
«Днепр-1» – «Металлист 1925» – 3:0
Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88.
Танчик, 33.
«Днепр-1»: Валеф – Танчик, Адамюк, Сарапий, Амаш - Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок (Балули, 79), Рубчинский (Громов, 71), Назаренко (Когут, 71) - Довбик.
«Металлист 1925»: Мозиль – Жычыков, Безуглый, Курило, Рудавский - Мартынюк (Д. Кравченко, 71), Габелок - Капинус (Вачиберадзе, 67), Бичек (Р. Русин, 71), Ременюк - Борячук.
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