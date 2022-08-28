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Чемпионат Украины
Динамо Киев
28.08.2022, FT 0 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 18:54 | Обновлено 28 августа 2022, 19:37
8939
104

Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо

Команда Александра Кучера неожиданно разгромила киевлян во Львове

28 августа 2022, 18:54 | Обновлено 28 августа 2022, 19:37
8939
104
Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо
СК Днепр-1

Центральный поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Днепром-1» стал первым в новом сезоне чемпионата для обеих команд. Причиной тому стало участие клубов в еврокубковой квалификации, где и киевляне, и днепряне на прошлой неделе потерпели фиаско.

И если «Динамо» вылетело от грозной португальской «Бенфики», то «Днепр-1» вполне мог бы проходить кипрский АЕК из Ларнаки. Но что-то пошло не так, а потому казалось, что подопечные Александра Кучера в лучшем случае могут рассчитывать на ничью с «Динамо». Тем более, что противостоял молодому наставнику его учитель – Мирча Луческу, под руководством которого Кучер долгое время играл в донецком «Шахтере».

«Динамо» и до полномасштабной войны было топ-клубом по меркам украинского футбола. А после ухода практически всех легионеров из «Шахтера», именно команда Мирчи Луческу, сохранившая костяк команды, стала главным фаворитом чемпионата.

Днепрянам и вправду было очень непросто в первом тайме. «Динамо», как и положено фавориту, больше контролировало мяч и владело территориальным преимуществом. «Днепр-1» оборонялся и выстоял до конца первого тайма, а на 43 минуте даже забил гол в раздевалку. Эдуард Сарапий ворвался в штрафную и красивым ударом в падении поразил ворота соперника, замкнув прострел от Александра Пихаленка с правого фланга.

СК Днепр-1

Незадолго после перерыва команда Кучера удвоила свое преимущество. В этот раз сам Пихаленок отличился, замкнув передачу от 23-летнего бразильца Бусанелло с левого фланга. И, как ни странно, после столь неожиданного поворота событий днепряне прессинговали соперника на его половине поля.

Нельзя сказать, что «Динамо» смирилось с поражением и опустило руки, вовсе нет. «Бело-синие» пытались отыграться, но чем меньше времени оставалось до конца основного времени, тем больше киевляне начинали суетиться и спешить с атаками, что не могло не сказаться на качестве.

В концовке встречи пресловутый голкипер номинальных гостей Макс Валеф снова отличился, выронив мяч из рук после навеса, хотя должен был зафиксировать его намертво. Впрочем, бразилец быстро исправился, отразив попытку Буяльского забросить ему мяч за шиворот.

А уже следующая атака позволила днепрянам довести счет до разгромного. Удар с острого угла Довбика, который с легкостью разобрался с защитниками киевлян, Бущан отразил, однако с добиванием с ближней дистанции не справился – Валентин Рубчинский отличился голом в дебютном матче в УПЛ.

3:0 – «Днепр-1» впервые в истории нанес разгромное поражение «Динамо» и показал свои чемпионские амбиции. Вполне возможно, что в украинском футболе наконец-то появилась третья сила.

СК Днепр-1

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Динамо» – «Днепр-1» – 0:3

Сарапий (43), Пихаленок (55), Рубчинський (91)

Шепелев (29), Караваев (35), Бущан (42), Сидорчук (68) – Сваток (26), Бузанелло (45+2), Назаренко (86)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Попов (Сирота, 13), Кравченко (Кендзера, 46), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 46), Шапаренко, Караваев (Тымчик, 74), Буяльский, Беседин (Ванат, 64) .

«Днепр-1»: Валеф, Танчик (Рубчинский, 79), Сваток (Логинов, 72), Сарапий, Бузанелло, Гуцуляк, Бабенко, Бланко, Громов (Назаренко, 56), Пихаленок (Когут, 79), Довбик.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ДИНАМО - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Динамо - Днепр-1 отчеты Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 105
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SandroKing
Динамо на последнем месте, а в следующем туре с лидером чемпионата играет.
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+12
KSF
Супер. З перемогою!!!
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+11
New Zealander
А говорили что чемпион известен заранее. 
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+11
Макс Максов
Діди побачили, а значить Суркіс задоволений... Ну після такого приниження, може й побити горшки з коломою і перейде на Сетанту! Ну у нас тепер новий претендент на чемпіонство УПЛ, Динамо буде претендувати на зону єврокубків(за медалі треба ще поборотися)
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+9
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Aleks04
З перемогою! Дуже потужний футбол від Дніпра. Ось це － чемпіонська гра. Чекаємо на трансфери.
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+8
Показать Скрыть 3 ответа
Rzechpospolita
По одному матчу конечно не судят, но может в этом году чемпионом станет не Динамо и не Шахтёр)
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+7
AK.228
Прекрасно!!!
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+7
salenco
Я щось не зрозумів а де талановита динамівська молодь, про яку розказують вже років п'ять?  
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
Bulba_sumkin
Отличное начало нового чемпионата!)
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+6
ozzy
днепр с заслуженой победой!!! а динамо я не понял
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+6
Макс Кротов
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+6
sahka1981
Н-да все по ділу. Для ДК видно не підказали, що матч з Бенфікою вже закінчився. Без Циганкова повні нулі. А ще їм Ковалець не підійшов ще й безкоштовно. В команді і так купа проблемних позицій...
Дніпро-1 з перемогою.
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+5
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terhoha
Убогий, кончаний футбол у виконанні Динамо. Перший удар у ствір аж на 71хв.(а всього аж 2 за 94 хв.матчу). Рівень. 
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+5
BekXan
Луческу пора на пенсію
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+5
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anachar
Повна деградація! Причому всіх, окрім Бущана. Команди нема! Більше всіх зіграли ігор і .... Сумно!
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+5
VikyKrasotulechka90
Дно позорное! !
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+5
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FunnyCat_____
Самая ужасная игра Динамо за последние несколько сезонов. Такое ощущение что с Бенфикой игра закончилась за час до матча с Днепром.Да и даже будучи физическим уставшими нельзя настолько наплевательски и безинициативно относится к происходящему на поле.Пешком все команда весь матч, без скорости без обострений без моментов. 0-1;0-2 какя разница. Ну и отдельно хочется снова сказать про руководство, мы уже который год играем без нападающего, теперь еще и без вингера будем играть. Можно Нещерета ставить на фланг, все равно туда рандомно людей ставить.Даже в такое время, Днепр, Ворскла и прочие усиливаются, а Суркис снова сказки рассказывает, к нему кстати и до войны никто не хотел ехать.Надеюсь что Луческу нормально так вздрючит команду, которая подставила его под оплеуху от Кучера, Ну и хотелось бы чтобы лидеры хоть до зимы остались, ведь ждать усиления от Суркиса -  бесполезно.Днепр 1 с победой, они сейчас главные претенденты на победу в Чемпионате !
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+5
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Oliynuk_sport
Луческу у відставку, спад, поразки, такі гравці.
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+4
adidas777
Лякає не рахунок, а повна відсутність позиційних атак!За всі матчі у Європі просто розучилися грати з позиції сили в атаці.Потрібен форвард і мінімум два гравці на позиції Циганкова та Шепелєва.Перший часто травмується, другий дуже слабкий гравець!
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+4
igor shmuylo
А как они  собираются  играть в лиге Европы , с такой игрой они даже с группы  не выйдут 
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+4
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