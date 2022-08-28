Ученик обыграл учителя. Днепр-1 начал чемпионат с победы над Динамо

Центральный поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Днепром-1» стал первым в новом сезоне чемпионата для обеих команд. Причиной тому стало участие клубов в еврокубковой квалификации, где и киевляне, и днепряне на прошлой неделе потерпели фиаско.

И если «Динамо» вылетело от грозной португальской «Бенфики», то «Днепр-1» вполне мог бы проходить кипрский АЕК из Ларнаки. Но что-то пошло не так, а потому казалось, что подопечные Александра Кучера в лучшем случае могут рассчитывать на ничью с «Динамо». Тем более, что противостоял молодому наставнику его учитель – Мирча Луческу, под руководством которого Кучер долгое время играл в донецком «Шахтере».

«Динамо» и до полномасштабной войны было топ-клубом по меркам украинского футбола. А после ухода практически всех легионеров из «Шахтера», именно команда Мирчи Луческу, сохранившая костяк команды, стала главным фаворитом чемпионата.

Днепрянам и вправду было очень непросто в первом тайме. «Динамо», как и положено фавориту, больше контролировало мяч и владело территориальным преимуществом. «Днепр-1» оборонялся и выстоял до конца первого тайма, а на 43 минуте даже забил гол в раздевалку. Эдуард Сарапий ворвался в штрафную и красивым ударом в падении поразил ворота соперника, замкнув прострел от Александра Пихаленка с правого фланга.

СК Днепр-1

Незадолго после перерыва команда Кучера удвоила свое преимущество. В этот раз сам Пихаленок отличился, замкнув передачу от 23-летнего бразильца Бусанелло с левого фланга. И, как ни странно, после столь неожиданного поворота событий днепряне прессинговали соперника на его половине поля.

Нельзя сказать, что «Динамо» смирилось с поражением и опустило руки, вовсе нет. «Бело-синие» пытались отыграться, но чем меньше времени оставалось до конца основного времени, тем больше киевляне начинали суетиться и спешить с атаками, что не могло не сказаться на качестве.

В концовке встречи пресловутый голкипер номинальных гостей Макс Валеф снова отличился, выронив мяч из рук после навеса, хотя должен был зафиксировать его намертво. Впрочем, бразилец быстро исправился, отразив попытку Буяльского забросить ему мяч за шиворот.

А уже следующая атака позволила днепрянам довести счет до разгромного. Удар с острого угла Довбика, который с легкостью разобрался с защитниками киевлян, Бущан отразил, однако с добиванием с ближней дистанции не справился – Валентин Рубчинский отличился голом в дебютном матче в УПЛ.

3:0 – «Днепр-1» впервые в истории нанес разгромное поражение «Динамо» и показал свои чемпионские амбиции. Вполне возможно, что в украинском футболе наконец-то появилась третья сила.

СК Днепр-1

Украинская Премьер-лига. 2-й тур.

«Динамо» – «Днепр-1» – 0:3

Сарапий (43), Пихаленок (55), Рубчинський (91)

Шепелев (29), Караваев (35), Бущан (42), Сидорчук (68) – Сваток (26), Бузанелло (45+2), Назаренко (86)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Попов (Сирота, 13), Кравченко (Кендзера, 46), Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 46), Шапаренко, Караваев (Тымчик, 74), Буяльский, Беседин (Ванат, 64) .

«Днепр-1»: Валеф, Танчик (Рубчинский, 79), Сваток (Логинов, 72), Сарапий, Бузанелло, Гуцуляк, Бабенко, Бланко, Громов (Назаренко, 56), Пихаленок (Когут, 79), Довбик.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ДИНАМО - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА