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Динамо Киев
28.08.2022 17:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 00:43 |
128
0

Динамо – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка второго тура Украинской Премьер-лиги

27 августа 2022, 00:43 |
128
0
Динамо – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 28 августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Днепр-1». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Киевляне и днепряне еще не стартовали в новом украинском чемпионате, поскольку в прошедший мид-уик проводили матчи еврокубковых турниров. При этом обе команды проиграли своим соперникам с одинаковым счетом 0:3. Тем не менее, «Динамо» и «Днепр-1» будут и дальше представлять нашу страну на евроарене. Предыдущая дуэль соперников состоялась в октябре прошлого года в рамках национального первенства, которое так и не было завершено из-за российского вторжения в Украину. Тогда «бело-синие» обыграли днепрян со счетом 2:0, а голы забили Виктор Цыганков и Денис Гармаш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Днепр-1», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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