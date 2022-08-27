В воскресенье, 28 августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Днепр-1». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Киевляне и днепряне еще не стартовали в новом украинском чемпионате, поскольку в прошедший мид-уик проводили матчи еврокубковых турниров. При этом обе команды проиграли своим соперникам с одинаковым счетом 0:3. Тем не менее, «Динамо» и «Днепр-1» будут и дальше представлять нашу страну на евроарене. Предыдущая дуэль соперников состоялась в октябре прошлого года в рамках национального первенства, которое так и не было завершено из-за российского вторжения в Украину. Тогда «бело-синие» обыграли днепрян со счетом 2:0, а голы забили Виктор Цыганков и Денис Гармаш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Днепр-1», за которой можно следить здесь.