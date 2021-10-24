Замены Луческу и шедевр Цыганкова. Динамо разобралось с Днепром-1

Матч в Киеве на НСК «Олимпийский» между местным «Динамо» и «Днепром-1» носил статус центрального в 12-м туре украинской Премьер-лиги. Команда Мирчи Луческу подошла к нему в качестве лидера чемпионата и была намерена сохранить трехочковый гандикап.

Не собирался сдаваться без боя и «Днепр-1», которому очки тоже нужны. Подопечные Игора Йовичевича ведут борьбу за бронзовые медали и в случае успеха могли обойти полтавскую «Ворсклу» в турнирной таблице. Поэтому болельщики смогли насладиться бескомпромиссной борьбой.

В первом тайме хозяева поля играли гораздо лучше: они больше контролировали мяч, чаще пробивали по воротам, но до перерыва заставить Валентина Кожокару доставать мяч из сетки не смогли. На экваторе первой 45-минутке Александр Андриевский имел неплохую возможность отличиться, когда к нему отскочил мяч возле границы штрафной площади, но пробил прямо в голкипера.

В раздевалку команды ушли при скучных нулях на табло. Для того, чтобы освежить игру, Луческу в перерыве провел тройную замену: Сидорчук, Шапаренко и Де Пена вышли на поле вместо Андриевского, Шепелева и Витиньо. И результат не заставил себя долго ждать.

Уже в дебюте второго тайма «Динамо» удалось открыть счет. Героем стал лидер «бело-синих» Виктор Цыганков, сотворивший настоящий шедевр. На 50 минуте он принял мяч на правом фланге, сместился в центр штрафной, убрал с помощью дриблинга защитника и эффектно пробил в дальнюю девятку. Безусловно, этот гол – лучший в туре.

Подопечные Йовичевича побежали отыгрываться, но в итоге пропустили второй мяч. В середине первого тайма Мирча Луческу в очередной раз продемонстрировал тренерское чутье, выпустив на замену Дениса Гармаша. Опытному полузащитнику понадобилось всего лишь две минуты для того, чтобы удвоить преимущество своей команды: Денис в одно касание расстрелял ближний угол ворот с правого фланга штрафной, куда отскочил мяч после заблокированного прострела от Цыганкова.

К слову, теперь слухи о возвращении Гармаша в сборную Украины вполне могут оказаться правдивыми. Так или иначе, исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков обязан обратить внимание на 31-летнего игрока, ведь на его счету уже шесть голов и два ассиста в нынешнем чемпионате.

В итоге 2:0. Благодаря этой победе «Динамо» продлило безпроигрышную серию в УПЛ и сохраняет трехочковый отрыв от «Шахтера». Команда Мирчи Луческу не проигрывает в украинской Премьер-лиге почти год – с ноября 2020 года.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Динамо» – «Днепр-1» – 2:0

Цыганков (50), Гармаш (70)

Андриевский (40) – Игнатенко (34), Логинов (69)

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Забарный, Миколенко (Караваев, 76), Кендзера, Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский, Цыганков, Витиньо (Де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 68).

«Днепр-1»: Кожокару, Лучкевич (Адамюк, 71), Логинов (Билл, 85), Сваток, Нельсон, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84), Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА