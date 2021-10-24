12-й тур
Динамо Киев
2 : 0
Днепр-1
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Замены Луческу и шедевр Цыганкова. Динамо разобралось с Днепром-1

Киевляне одержали победу на НСК «Олимпийский»

  • 24.10.2021 18:55
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  • 75 комментариев
Замены Луческу и шедевр Цыганкова. Динамо разобралось с Днепром-1
© ФК Динамо Киев

Матч в Киеве на НСК «Олимпийский» между местным «Динамо» и «Днепром-1» носил статус центрального в 12-м туре украинской Премьер-лиги. Команда Мирчи Луческу подошла к нему в качестве лидера чемпионата и была намерена сохранить трехочковый гандикап.

Не собирался сдаваться без боя и «Днепр-1», которому очки тоже нужны. Подопечные Игора Йовичевича ведут борьбу за бронзовые медали и в случае успеха могли обойти полтавскую «Ворсклу» в турнирной таблице. Поэтому болельщики смогли насладиться бескомпромиссной борьбой.

В первом тайме хозяева поля играли гораздо лучше: они больше контролировали мяч, чаще пробивали по воротам, но до перерыва заставить Валентина Кожокару доставать мяч из сетки не смогли. На экваторе первой 45-минутке Александр Андриевский имел неплохую возможность отличиться, когда к нему отскочил мяч возле границы штрафной площади, но пробил прямо в голкипера.

В раздевалку команды ушли при скучных нулях на табло. Для того, чтобы освежить игру, Луческу в перерыве провел тройную замену: Сидорчук, Шапаренко и Де Пена вышли на поле вместо Андриевского, Шепелева и Витиньо. И результат не заставил себя долго ждать.

Уже в дебюте второго тайма «Динамо» удалось открыть счет. Героем стал лидер «бело-синих» Виктор Цыганков, сотворивший настоящий шедевр. На 50 минуте он принял мяч на правом фланге, сместился в центр штрафной, убрал с помощью дриблинга защитника и эффектно пробил в дальнюю девятку. Безусловно, этот гол – лучший в туре.

Подопечные Йовичевича побежали отыгрываться, но в итоге пропустили второй мяч. В середине первого тайма Мирча Луческу в очередной раз продемонстрировал тренерское чутье, выпустив на замену Дениса Гармаша. Опытному полузащитнику понадобилось всего лишь две минуты для того, чтобы удвоить преимущество своей команды: Денис в одно касание расстрелял ближний угол ворот с правого фланга штрафной, куда отскочил мяч после заблокированного прострела от Цыганкова.

К слову, теперь слухи о возвращении Гармаша в сборную Украины вполне могут оказаться правдивыми. Так или иначе, исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Александр Петраков обязан обратить внимание на 31-летнего игрока, ведь на его счету уже шесть голов и два ассиста в нынешнем чемпионате.

В итоге 2:0. Благодаря этой победе «Динамо» продлило безпроигрышную серию в УПЛ и сохраняет трехочковый отрыв от «Шахтера». Команда Мирчи Луческу не проигрывает в украинской Премьер-лиге почти год – с ноября 2020 года.

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

«Динамо» – «Днепр-1» – 2:0

Цыганков (50), Гармаш (70)

Андриевский (40) – Игнатенко (34), Логинов (69)

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Забарный, Миколенко (Караваев, 76), Кендзера, Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский, Цыганков, Витиньо (Де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 68).

«Днепр-1»: Кожокару, Лучкевич (Адамюк, 71), Логинов (Билл, 85), Сваток, Нельсон, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84), Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
51' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).

Денис Шаховец, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    grig
    online
    grig, 24.10.2021 18:59
    +21
    Чисто выиграли. В отличие от Шахтера, который благодаря помощи судьи, почти весь матч играл против 10 ворсклян..
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 24.10.2021 18:58
    +18
    Уверенная победа от Чемпиона, на классе , какой же контраст со вчерашним позорищем .
    Миля спасибо за все , Виват Король Виват !!!
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 24.10.2021 19:00
    +17
    Ёкарный Бабай, 24.10.2021 18:59
    Тройка нападающих в сборной будет выглядеть так: Яремчук, Довбик, Гармаш
    Лучше Гармаш , чем донецкие лавочники
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 24.10.2021 18:58
    +16
    Молодцы-Динамо в этом сезоне заслуживает чемпионство больше, чем говняки
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 24.10.2021 18:59
    +15
    Тройка нападающих в сборной будет выглядеть так: Яремчук, Довбик, Гармаш
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 24.10.2021 19:03
    +14
    Алексей Ильин, 24.10.2021 18:58
    Против фарма без интриги
    Не умри от перебора желчи.
    Динамо - с заслуженной победой!
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 24.10.2021 19:03
    +14
    в принципе классом повыше Динамо,Рамирес красавец,так вымотал защиту Днепра в первом тайме,что во втором у ребят просто сил не осталось
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 24.10.2021 19:00
    +14
    axylinam, 24.10.2021 18:58
    Молодцы-Динамо в этом сезоне заслуживает чемпионство больше, чем говняки
    * и в этом сезоне.
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 24.10.2021 19:06
    +12
    Спокойная и красивая игра чемпиона! Без помощи судеек за шубу из кротов, без пенальти - все красиво и спокойно! Браво! А Витя вообще бахнул так бахнул - гол тура!
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 24.10.2021 19:06
    +12
    Динамо с победой!!!
    Эффективность Гармаша очень нравится в этом сезоне!
    Учитесь кроты выигрывать без судей!
    Поверьте, это гораздо приятнее
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 24.10.2021 19:04
    +12
    Бугор, 24.10.2021 19:02
    11.09.2021. Суббота, 19:30
    НСК "Олимпийский", Киев
    Шахтер 2 : 0Днепр-1
    Зрители: 13194
    Температура: 22°C
    Сегодня на унылый слив пришло 1 или 2 тысячи ?Этот клуб нигде не любят даже в родном их Киеве
    Видимо до ночи будет седалище в огне у тебя
    Ты ещё раз сто скопипастить не забудь это сообщение!
    Ржавые "завоеватели" Киева
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 24.10.2021 19:03
    +12
    Бугор, 24.10.2021 19:00
    Слив Днепря засчитан на пустом стадионе
    В чем слив? Объяснишь или сольешся как всегда?
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 24.10.2021 19:04
    +11
    Бугор, 24.10.2021 19:02
    11.09.2021. Суббота, 19:30
    НСК "Олимпийский", Киев
    Шахтер 2 : 0Днепр-1
    Зрители: 13194
    Температура: 22°C
    Сегодня на унылый слив пришло 1 или 2 тысячи ?Этот клуб нигде не любят даже в родном их Киеве
    Во первых не 13, а тысяч 5-6
    70% которых болели за Днепр , остальные же 30 свезены автобусами
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.10.2021 19:06
    +10
    Динамо Киев с победой. Хороший 2й тайм.
    Уважение Днепру за чистую игру и за интригу в 1м тайме.
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 24.10.2021 19:09
    +9
    Бугор, 24.10.2021 19:08
    Киска , почему сегодня 5-6тысяч не
    пришло за Днепря и Динаме болеть ?и ты л@х вечнозабаненый свои отмазки пихай малолеткам
    Тебя не смущает тот факт, что Киев это уже красная зона? Не?
    И где аргументы про слив?
    Ссылка
    DK1961
    DK1961, 24.10.2021 19:04
    +9
    Бугор, 24.10.2021 19:02
    11.09.2021. Суббота, 19:30
    НСК "Олимпийский", Киев
    Шахтер 2 : 0Днепр-1
    Зрители: 13194
    Температура: 22°C
    Сегодня на унылый слив пришло 1 или 2 тысячи ?Этот клуб нигде не любят даже в родном их Киеве
    НИГДЕ не любят (кроме УАФ мафии) ржавую сборную уборщиков пляжей Сан-Пауло.
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 24.10.2021 19:13
    +8
    Бугор, 24.10.2021 19:11
    4 дня назад 35 тысяч Шахтёр с Реалом а твой слив унылый засчитан
    Из них 30 болело за Реал
    В отличии от Львова , в Киеве против вас даже в еврокубках болеют
    Ссылка
    Alex Danchenko
    online
    Alex Danchenko, 24.10.2021 19:09
    +8
    Без допомоги судів і червоних карток, а не як деякі опущені вчора.
    Ссылка
    maxlove
    maxlove, 24.10.2021 19:08
    +8
    Всіх з перемогою !!!
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 24.10.2021 19:08
    +8
    Так и не дождался агрументов про слив
    Те эксперты слились раньше
    Ссылка
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