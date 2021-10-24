12-й тур
Динамо Киев
2 : 0
Днепр-1
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «После Лиги чемпионов играть в УПЛ всегда сложно»

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал победу над «Днепром-1»

  • 24.10.2021 20:40
  • 708 просмотров
  • 3 комментария
ЛУЧЕСКУ: «После Лиги чемпионов играть в УПЛ всегда сложно»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Днепром-1» (2:0) в матче 12-го тура УПЛ:

– Сложная игра с хорошим соперником. У «Днепра-1» была неделя на подготовку к этому матчу, мы же сыграли тяжелый поединок в Барселоне, после которого получили порцию критики. Мы провели анализ и разбор этой игры. Возвращаться после Лиги чемпионов ко внутреннему чемпионату – всегда сложно. Тем более мы встречались сегодня с одной из лучших команд нашего первенства. Поэтому матч был сложным.

В первом тайме была равная игра, даже с преимуществом нашего соперника. Мы спешили доставить мяч в штрафную «Днепра-1», суетились, что приводило к ошибкам и потерям мяча. Соперник использовал наши потери через хороший контроль мяча. Они не создавали опасных моментов у наших ворот, но мяч отдавали тяжело.

После разговора в раздевалке в перерыве и проведенных замен картина на поле изменилась. Мы стали контролировать мяч и заставили соперника играть так, как мы хотим – чтобы они выходили в прессинг и бегали за мячом. Тем самым смогли освободить зоны за их спинами, куда мы должны были врываться. Игра с нашей стороны стала совсем другой.

В целом же, я доволен результатом и игрой. Единственное, что мне не до конца понравилось, и я сказал об этом игрокам, – профессиональные футболисты, которые выступают в Лиге чемпионов, должны доигрывать эпизоды до конца. Мы создали большое количество опасных моментов у чужих ворот, но реализация была слабой. Мы выходили три в один, четыре в два, и должны были реализовывать эти шансы и забивать голы, готовясь тем самым к матчам Лиги чемпионов. Поэтому хотелось бы от игроков больше концентрации и профессионализма.

– Если бы вы выпустили Сидорчука, Шапаренко и Гармаша со стартовых минут, счет мог быть в пользу «Динамо» уже в первом тайме?

– У каждой игры своя история. Я изначально предполагал, что мы будем так играть, ведь сложно выходить на поле через два дня на третий. Поэтому я должен был внести эти замены. Это была моя программа, я так подготовил эту игру. Мы взяли три важных очка и с энтузиазмом готовимся к следующим матчам.

– Впереди у «Динамо» две выездные игры с «Мариуполем». Как команда будет решать эту проблему?

– Сложности в первую очередь касаются дороги. Как вы понимаете, выезд в Мариуполь – один из самых сложных: нужно лететь в Запорожье, а оттуда ехать автобусом. Это оставляет отпечаток. После кубковой игры необходимо возвращаться обратно, ведь Мариуполь в «красной» зоне, а через день – снова повторить этот путь. Придется дважды съездить в Мариуполь, но такова жизнь футболистов. Это наша профессия, и мы должны сделать все как можно лучше.

Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 24.10.2021 20:49
    +2
    Дважды за неделю мотаться в Мариуполь перед Барсой, конечно, дурное занятие какое-то. Они не хотят на своем стадионе еще что-нибудь отремонтировать?
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 24.10.2021 20:57
    0
    вам и после лиги европы тяжело игралось в упл, отмазки.
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    igor_986
    online
    igor_986, 24.10.2021 20:54
    0
    Ёкарный Бабай, 24.10.2021 20:49
    Дважды за неделю мотаться в Мариуполь перед Барсой, конечно, дурное занятие какое-то. Они не хотят на своем стадионе еще что-нибудь отремонтировать?
    За щастье будет что бы на дороге новых ям не накопали
    Ссылка
    ~@~
    online
    ~@~, 24.10.2021 20:47
    -3
    Хорош ныть. Посмотри как МЮ было трудно.)
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