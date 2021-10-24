В воскресенье, 24-го октября, состоялся поединок двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались киевское «Динамо» и «Днепр-1». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Украинская Премьер-лига. 12-й тур.
«Динамо» – «Днепр-1» – 2:0
Гол: Цыганков (50), Гармаш (71)
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Гол Цыганкова
Гол Гармаша
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События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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