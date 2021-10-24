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Днепр-1
24.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В этом сезоне подопечные Йовичевича неудачно играют с сильными соперниками

  • 24.10.2021 10:01
  • 832 просмотра
  • 6 комментариев
Динамо – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© СК Днепр-1

В воскресенье, 24 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» сыграет против «Днепра-1». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Динамо»

 

Команда Мирчи Луческу должна была принять днепрян на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в связи с плановой заменой беговых дорожек. Однако, из-за изменений сроков реконструкции, матч все же состоится на «Олимпийском». Чемпионы Украины подходят к нему после минимального поражения от испанской «Барселоны» (0:1) в выездном матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Тот результат поставил под большой вопрос амбиции киевлян продолжить еврокубковую кампанию весной, ведь пока в их активе лишь одно очко. Но зато в чемпионате у подопечных Луческу все в порядке: 29 набранных баллов после 11 туров, ни одного поражения и трехочковый отрыв от донецкого «Шахтера». Одна из двух ничьих в нынешнем сезоне УПЛ была как раз с «горняками» (0:0).

«Днепр-1»

 

Команда Игора Йовичевича, занимающая четвертую строчку в турнирной таблице с 22 очками, подошла к предстоящему поединку после победной серии из двух матчей: днепряне по очереди обыграли «Львов» (1:0) и «Колос» (2:0). В текущем чемпионате «Днепр-1» неудачно играет с фаворитами первенства.

Подопечные Йовичевича проиграли донецкому «Шахтеру» (0:2), луганской «Заре» (0:4) и черниговской «Десне» (1:2). На старте сезона днепряне сыграли вничью с полтавской «Ворсклой» (2:2). Очевидны проблемы «Днепра-1» в игре с сильными или равными по силе соперниками.

В поединке с киевским «Динамо» тренерский штаб Йовичевича не сможет рассчитывать на трех арендованных у «бело-синих» футболистов – защитников Владислава Дубинчака и Никиту Кравченко, а также форварда Назария Русина. Также не помощник «Днепру-1» Игорь Когут, хавбек пропустит игру из-за травмы.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Витиньо, Гармаш.

«Днепр-1»: Кожокару – Адамюк, Сваток, Логинов, Монте, Игнатенко, Назаренко, Пихаленок, Джурасек, Гуцуляк, Довбик.

24 октября, воскресенье

«Динамо» – «Днепр-1»
Киев. НСК «Олимпийский». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО — ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 24.10.2021 09:49
    +1
    Легкая победа дыки) Если на поле одновременно топовые игроки дыки, Гармаш и Кривушкин, то стоит ждать пенальти)))
    Ссылка
    Умник
    Умник, 24.10.2021 09:19
    +1
    Злий Глобинець, 24.10.2021 07:10
    Результат цього матчу відомий заздалегідь. Чергова дешева іграшка Каломойші (записана на іншого "сина Ізраїлева") безвольно зіллє гру клубу своїх одноплемінників Суркісів.
    Газ дали вам?
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 24.10.2021 10:21
    0
    Удачи Киевлянам!
    Ссылка
    ~@~
    ~@~, 24.10.2021 10:09
    0
    3:0 и не затягивайте, потому что следом играют МЮ - Ливерпуль.
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 24.10.2021 10:07
    -2
    Очередной шоу для ДК, тут даже не придётся арбитру шубу давать, все ясно еще до матча
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 24.10.2021 07:10
    -4
    Результат цього матчу відомий заздалегідь. Чергова дешева іграшка Каломойші (записана на іншого "сина Ізраїлева") безвольно зіллє гру клубу своїх одноплемінників Суркісів.
    Ссылка
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