В воскресенье, 24 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» сыграет против «Днепра-1». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Динамо»

Команда Мирчи Луческу должна была принять днепрян на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в связи с плановой заменой беговых дорожек. Однако, из-за изменений сроков реконструкции, матч все же состоится на «Олимпийском». Чемпионы Украины подходят к нему после минимального поражения от испанской «Барселоны» (0:1) в выездном матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Тот результат поставил под большой вопрос амбиции киевлян продолжить еврокубковую кампанию весной, ведь пока в их активе лишь одно очко. Но зато в чемпионате у подопечных Луческу все в порядке: 29 набранных баллов после 11 туров, ни одного поражения и трехочковый отрыв от донецкого «Шахтера». Одна из двух ничьих в нынешнем сезоне УПЛ была как раз с «горняками» (0:0).

«Днепр-1»

Команда Игора Йовичевича, занимающая четвертую строчку в турнирной таблице с 22 очками, подошла к предстоящему поединку после победной серии из двух матчей: днепряне по очереди обыграли «Львов» (1:0) и «Колос» (2:0). В текущем чемпионате «Днепр-1» неудачно играет с фаворитами первенства.

Подопечные Йовичевича проиграли донецкому «Шахтеру» (0:2), луганской «Заре» (0:4) и черниговской «Десне» (1:2). На старте сезона днепряне сыграли вничью с полтавской «Ворсклой» (2:2). Очевидны проблемы «Днепра-1» в игре с сильными или равными по силе соперниками.

В поединке с киевским «Динамо» тренерский штаб Йовичевича не сможет рассчитывать на трех арендованных у «бело-синих» футболистов – защитников Владислава Дубинчака и Никиту Кравченко, а также форварда Назария Русина. Также не помощник «Днепру-1» Игорь Когут, хавбек пропустит игру из-за травмы.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Андриевский, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Витиньо, Гармаш.

«Днепр-1»: Кожокару – Адамюк, Сваток, Логинов, Монте, Игнатенко, Назаренко, Пихаленок, Джурасек, Гуцуляк, Довбик.

24 октября, воскресенье