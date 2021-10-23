В воскресенье, 24-го октября, состоится поединок двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Днепр-1». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.

Киевляне возглавляют турнирную таблицу украинского чемпионата, на три очка опережая ближайшего преследователя («Шахтер»). В прошедший мид-уик команда Мирчи Луческу с минимальным счетом в гостях проиграла «Барселоне». «Днепр-1» занимает четвертую позицию. В прошлом туре днепряне на своем поле обыграли «Колос» со счетом 2:0. Соперники пять раз противостояли друг другу: четыре победы одержали «бело-синие», а в одной встрече успех отпраздновали футболисты «Днепра-1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Днепр-1».