12-й тур
Динамо Киев
0 : 0
Днепр-1
24.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.10.2021 13:17
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Динамо – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 24-го октября, состоится поединок двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Днепр-1». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.

Киевляне возглавляют турнирную таблицу украинского чемпионата, на три очка опережая ближайшего преследователя («Шахтер»). В прошедший мид-уик команда Мирчи Луческу с минимальным счетом в гостях проиграла «Барселоне». «Днепр-1» занимает четвертую позицию. В прошлом туре днепряне на своем поле обыграли «Колос» со счетом 2:0. Соперники пять раз противостояли друг другу: четыре победы одержали «бело-синие», а в одной встрече успех отпраздновали футболисты «Днепра-1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Днепр-1».

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Источник — Sport.ua

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