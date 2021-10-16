11-й тур
Днепр-1
2 : 0
Колос К
16.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Два красивых гола. Днепр-1 дома уверенно переиграл Колос

Минимум сутки подопечные Йовичевича будут на третьем месте

  • 16.10.2021 21:21
  • 1236 просмотров
  • 5 комментариев
Два красивых гола. Днепр-1 дома уверенно переиграл Колос
© СК Днепр-1

В новом сезоне обе команды играют неровно, чередуя победы с поражениями, и совсем редко завершают свои встречи вничью. Так, днепряне только один раз в 10 матчах расходились миром со своими соперниками, а «Колос» в первых трех турах дважды заканчивал игры с ничейным исходом, а затем либо набирал три очка, либо оставался при своих. Забегая вперед, отмечу, что и эта встреча ничьей не завершилась.

Наставники команд немного удивили своими стартовыми составами. Так, у хозяев поля в запасе остались опытные Лучкевич, Чуже, Ди Франко и Адамюк. В свою очередь Сергей Кузнецов не выпустил с первых минут Гавриша, Милько, Нуриева, Лысенко и Ситчинаву. Причины, конечно, разные, но ведь еще совсем недавно все вышеперечисленные футболисты считались игроками основы. Как бы там ни было, составы оказались вполне боевыми и матч начался без разведки. Причем явно активнее заиграл «Днепр-1».

Уже на 4-й минуте справа из пределов штрафной площади опасный удар нанес Гуцуляк, но Фисюн перевел мяч на угловой. На 16-й минуте метров с семи прямо по центру пробивал Довбик и вновь голкипер ковалевской команды выручил своих партнеров. А еще через две минуты Джурасек бил по чужим воротам и попал прямо во вратаря.    

И все же именно подопечные Игоря Йовичевича вскоре повели в счете. Дубинчак с левого фланга навесил мяч в штрафную площадь гостей, от головы защитника «Колоса» мяч отлетел на линию штрафной, где к нему с лету приложился Игнатенко. Удар получился сильным и точным, да таким, что Фисюн уже не смог его достать.

Хозяева поля продолжали атаковать большими силами и вскоре все тот же Игнатенко снова пробил издали, но теперь выше ворот. А затем «Днепр-1» забил свой второй гол. Произошло это после того, как Богданов нарушил правила вблизи своей штрафной площади и Довбик на 38-й минуте великолепно исполнил стандарт, пробив левой ногой в правый от себя угол ворот. Отчаянный прыжок вратаря «Колоса» оказался напрасным.

А что же гости? Только после двух пропущенных мячей они, наконец-то, стали больше думать об атаке. Но до перерыва так ничего существенного и не создали.  

В самом начале второго тайма у «Колоса» на поле вышел опытный форвард Лысенко. И именно он принял участие на 50-й минуте в довольно перспективной контратаке своей команды, которую завершал Ром. Бил тот зряче, находясь немного правее, левой ногой в дальний угол. Мяч со звоном ударился в штангу и покатился вдоль линии ворот. Буквально тут же хозяева поля ответили неплохим ударом в исполнении Пихаленка, но Фисюн оказался на месте.

Далее пошла игра на встречных курсах, где все же острее действовали футболисты «Днепра-1». Так, в одном из эпизодов на 55-й минуте после прострела слева от Игнатенко чуть-чуть не хватило Гуцуляку, чтобы замкнуть его опасную прострельную передачу.

Время шло, а счет на табло стадиона «Днепр-Арена» не менялся. Да и моментов возле обоих ворот заметно поубавилось. Только на 78-й минуте вышедший на замену Ди Франко оказался с мячом прямо перед Фисюном, однако не сумел переиграть его в «ближнем бою». А на 84-й минуте Дубинчак совершил впечатляющий рейд по левому флангу и, вбежав в штрафную площадь, пробил по воротам, но не попал.

В итоге хозяева поля выиграли седьмой матч в нынешнем чемпионате страны, поднявшись на третье место в турнирной таблице. А вот «Колос» потерпел уже пятое поражение в семи последних поединках и по-прежнему больше огорчает своих болельщиков как результатами, так и игрой.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Днепр-1» - «Колос» - 2:0.

 Игнатенко, 23, Довбик, 38.

 Джурасек, 12, Дубинчак, 58, Игнатенко, 69 - Богданов, 36, Лысенко, 66.

«Днепр-1»: Кожокару - Н. Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак - Игнатенко, Пихаленок (Билл, 90+3) - Назаренко (Чуже, 73), Джурасек (ди Франко, 73), Гуцуляк  (Ярмолюк, 85) - Довбик.

«Колос»: Фесюн - Ром, Павловец, Новак, Чорноморец (Гаврыш, 82) - Чурко, Задоя (Милько, 59), Богданов, Ильин (Диего, 82), Костышин (Велетень, 62) - Ренан (Лысенко, 46).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

ДНЕПР-1 - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Жаирс
    online
    Александр Жаирс, 16.10.2021 21:51
    +3
    почти не виден, 16.10.2021 21:28
    Подумаешь, проиграли крупно дома какой то Заре (0:4). Зато опять уже выше её в таблице.)))
    Какая-то Заря пропустила от Шахтёра шесть голов,а Днепр-1 два. Так что матч к матчу не приходится.
    Когда-то в чемпионате Союза Шахтёр вылетел из высшей лиги закончив почти все проигранные игры с разницей в один мяч. Так что главное не количество забитых мячей,а набранных очков.
    Ссылка
    korrektno
    online
    korrektno, 16.10.2021 21:40
    +3
    Д-1 з заслуженою перемогою!
    Проте, залишається актуальним пост після зустрічі з М-1225:
    "Білл найкорисніший в команді, не рахуючи Дубінчака і Довбика, відпрацьовує, старається, дружить з м"ячем і з розумом (тренер не використовує чомусь). Гуцуляк - байдуже, ліниво. Про інше: не вражає."
    Відтак, викликає сумніви позиція Йовічевіча. Заміна за лічені секунди виглядає насмішкою над хлопцем. Так поступати в невимушеній ситуації - просто пригнічувати.
    Ссылка
    ozzy
    online
    ozzy, 16.10.2021 21:56
    0
    хорошо шо избавились от супряги б№я
    Ссылка
    DV
    online
    DV, 16.10.2021 21:51
    -1
    Гуцуляк выглядит инородным телом в Днепре. Надеюсь пока... Ну и опять же второй тайм значительно слабее первого.
    Ссылка
    почти не виден
    online
    почти не виден, 16.10.2021 21:28
    -1
    Подумаешь, проиграли крупно дома какой то Заре (0:4). Зато опять уже выше её в таблице.)))
    Ссылка
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