ЙОВИЧЕВИЧ: «У нас есть достаточно амбиций, чтобы сражаться с грандами»

Главный тренер СК «Днепр-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу над «Колосом» (2:0).



- Сегодня абсолютно довольны игрой. С первой до последней минуты контролировали матч, а это тренера больше радует. С мячом делали то, что тренировали; в средней зоне, в низком блоке, не позволяли им проводить контратаки. Они нанесли только два удара за 90 минут, а мы заостряли достаточно, выходили из-под прессинга, хорошо комбинировали, делали треугольники на флангах. Думаю, что запланированное получилось. Могу сказать, что за игрой это был один из лучших наших матчей в чемпионате, а также за впечатлением, что полностью его контролировали. Этот путь ведет нас вперед, и, думаю, у нас есть достаточно амбиций, чтобы сражаться с грандами. Дело в опыте. Класс и качество у нас есть, а время - наш союзник. Я уверен в команде, верю в нее, верю в себя.



- В отличие от предыдущего матча, когда «Днепр-1» больше защищался, сегодня вы контролировали ситуацию...

- Каждая игра складывается по-другому, есть факторы, которые влияют на качество игры. В Тернополе особенно второй тайм мы не играли хорошо, потеряли контроль мяча, и, возможно, поэтому было такое впечатление. «Львов» действительно мог забить, и те три очка очень важны для нас. В первом тайме все было под контролем, кроме момента Шины, но поле не позволяло играть, как сегодня. Поле - это фундаментальный фактор для матча. Хороший газон, полив позволяет быстро двигать мяч, если ты хорошо комбинирует в структуре, держишь оптимальное расстояние, очень трудно оппоненту забрать мяч. Сегодня мы вышли уверенно, с верой в результат того, над чем работали. У нас просто получалось то, что тренировали. И это три важных очка для нас. Поздравляю команду за усилия, потому что когда объединяешь голову и сердце, получается так, как сегодня. Большое спасибо болельщикам, было слышно их скандирование «Молодцы!», И это является большим толчком для нас.



- Почему Билл почти не имеет игрового времени? Он не отвечает вашим требованиям?

- Если бы он не отвечал, не был бы в команде. Каждая игра идет по-своему, мы оцениваем различные факторы. Он ведет себя абсолютно профессионально. У него специфический талант, который, может быть, никто больше в команде нет. Каждый футболист хочет играть больше, и, думаю, со временем он может показать то, о чем вы сейчас говорите. Все хотят видеть его больше в игре, и я первый двумя руками за это. И он, и Ярмолюк могут играть больше, потому что это не только наше будущее, но и настоящее время. Но каждый игрок сражается за место в основе, и те, что играют, не хотят его терять. Для меня команда - это все 19 футболистов. Просто под каждый матч идет характеристика, под которую подбирается профиль игроков. Надеюсь, что он будет иметь больше минут, потому что заслуживает это своей работой на тренировках.