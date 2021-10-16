11-й тур
Днепр-1
2 : 0
Колос К
16.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЙОВИЧЕВИЧ: «У нас есть достаточно амбиций, чтобы сражаться с грандами»

Главный тренер СК «Днепр-1» – о победе над «Колосом»

  • 16.10.2021 23:26
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ЙОВИЧЕВИЧ: «У нас есть достаточно амбиций, чтобы сражаться с грандами»
© СК Днепр-1. Игор Йовичевич

Главный тренер СК «Днепр-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу над «Колосом» (2:0).
 
- Сегодня абсолютно довольны игрой. С первой до последней минуты контролировали матч, а это тренера больше радует. С мячом делали то, что тренировали; в средней зоне, в низком блоке, не позволяли им проводить контратаки. Они нанесли только два удара за 90 минут, а мы заостряли достаточно, выходили из-под прессинга, хорошо комбинировали, делали треугольники на флангах. Думаю, что запланированное получилось. Могу сказать, что за игрой это был один из лучших наших матчей в чемпионате, а также за впечатлением, что полностью его контролировали. Этот путь ведет нас вперед, и, думаю, у нас есть достаточно амбиций, чтобы сражаться с грандами. Дело в опыте. Класс и качество у нас есть, а время - наш союзник. Я уверен в команде, верю в нее, верю в себя.
 
- В отличие от предыдущего матча, когда «Днепр-1» больше защищался, сегодня вы контролировали ситуацию...
- Каждая игра складывается по-другому, есть факторы, которые влияют на качество игры. В Тернополе особенно второй тайм мы не играли хорошо, потеряли контроль мяча, и, возможно, поэтому было такое впечатление. «Львов» действительно мог забить, и те три очка очень важны для нас. В первом тайме все было под контролем, кроме момента Шины, но поле не позволяло играть, как сегодня. Поле - это фундаментальный фактор для матча. Хороший газон, полив позволяет быстро двигать мяч, если ты хорошо комбинирует в структуре, держишь оптимальное расстояние, очень трудно оппоненту забрать мяч. Сегодня мы вышли уверенно, с верой в результат того, над чем работали. У нас просто получалось то, что тренировали. И это три важных очка для нас. Поздравляю команду за усилия, потому что когда объединяешь голову и сердце, получается так, как сегодня. Большое спасибо болельщикам, было слышно их скандирование «Молодцы!», И это является большим толчком для нас.
 
- Почему Билл почти не имеет игрового времени? Он не отвечает вашим требованиям?
- Если бы он не отвечал, не был бы в команде. Каждая игра идет по-своему, мы оцениваем различные факторы. Он ведет себя абсолютно профессионально. У него специфический талант, который, может быть, никто больше в команде нет. Каждый футболист хочет играть больше, и, думаю, со временем он может показать то, о чем вы сейчас говорите. Все хотят видеть его больше в игре, и я первый двумя руками за это. И он, и Ярмолюк могут играть больше, потому что это не только наше будущее, но и настоящее время. Но каждый игрок сражается за место в основе, и те, что играют, не хотят его терять. Для меня команда - это все 19 футболистов. Просто под каждый матч идет характеристика, под которую подбирается профиль игроков. Надеюсь, что он будет иметь больше минут, потому что заслуживает это своей работой на тренировках.

Источник — СК Днепр-1

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