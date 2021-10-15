В субботу, 16 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский СК «Днепр-1» и «Колос» с Ковалевки. Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало - в 19:30.

На поле «Днепр-Арены» сойдутся пятая и одиннадцатая команды нашего чемпионата. Явным фаворитом считается коллектив Игора Йовичевича. Однако история противостояний команд пока что насчитывает три победы ковалевской команды против двух таких у днепрян, еще два матча закончились вничью. В пользу хозяев будут их стабильность состава, длинная скамейка запасных и сыгранность, а «Колос» попытается противопоставить этому матч за своего наставника Сергея Кузнецова, который в случае уверенной победы вполне может избавиться от приставки «и. о.». Напомним, что перед паузой на матчи национальных сборных обе команды одержали минимальные победы - «Днепр-1» победил «Львов» (1:0), а «Колос» оказался сильнее «Черноморца »(2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Колос».