11-й тур
Днепр-1
0 : 0
Колос К
16.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Украинской Премьер-лиги

  • 15.10.2021 23:17
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Днепр-1 – Колос. Текстовая трансляция матча
© ФК Колос

В субботу, 16 октября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть днепровский СК «Днепр-1» и «Колос» с Ковалевки. Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало - в 19:30.

На поле «Днепр-Арены» сойдутся пятая и одиннадцатая команды нашего чемпионата. Явным фаворитом считается коллектив Игора Йовичевича. Однако история противостояний команд пока что насчитывает три победы ковалевской команды против двух таких у днепрян, еще два матча закончились вничью. В пользу хозяев будут их стабильность состава, длинная скамейка запасных и сыгранность, а «Колос» попытается противопоставить этому матч за своего наставника Сергея Кузнецова, который в случае уверенной победы вполне может избавиться от приставки «и. о.». Напомним, что перед паузой на матчи национальных сборных обе команды одержали минимальные победы - «Днепр-1» победил «Львов» (1:0), а «Колос» оказался сильнее «Черноморца »(2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Колос».

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Источник — Sport.ua

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