В субботу, 16 октября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» на домашнем стадионе «Днепр-Арена» примет «Колос». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Днепр-1»

Для «Днепра-1» это уже третий сезон в Премьер-лиге, перед командой стоит четкая задача впервые в истории выйти в еврокубки, а в идеале еще и побороться за бронзовые медали. Чтобы достигнуть её, необходимо показывать хорошие результаты стабильно, с чем у подопечных Игора Йовичевича есть проблемы. Зато кадровый потенциал клуба вполне позволяет стать третьей силой в украинском футболе.

Команда Йовичевича за десять туров набрала 19 очков и пока располагается на пятой строчке турнирной таблицы, отставая от киевского «Динамо», действующего чемпиона и единоличного лидера в одном лице, на семь баллов. В то же время от третьей позиции днепрян отделяют всего лишь два балла, там полтавская «Ворскла».

«Колос»

Под руководством бывшего главного тренера Руслана Костышина клуб из Ковалевки прошел долгий путь из любительской команды до участника еврокубков. А ведь не так давно «Колос» вошел в историю как первая сельская команда в элитном дивизионе Украины. Казалось, что представить у её руля другого наставника невозможно, но рано или поздно все заканчивается.

Вот и история Руслана Костышина в «Колосе» подошла к концу, причем к отставке привело всего лишь одно поражение от киевского «Динамо», но с унизительным счетом 0:7. Ныне команду из Ковалевки возглавляет Сергей Кузнецов, который на должности главного тренера пока работает с приставкой «исполняющий обязанности». Под его руководством «Колос» одержал две победы и потерпел два поражения. После 9 сыгранных матчей в активе клуба 11 баллов, с которыми он располагается на 11 месте чемпионата.

История встреч

Между собой команды, которые вместе вышли в УПЛ в 2019 году, провели семь поединков. Три раза сильнее был «Колос», а по два поединка завершились ничьей и победой «Днепра-1».

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Кожокару – Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак, Ди Франко, Джурасек, Лучкевич, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик.

«Колос»: Фесюн – Черноморец, Петров, Гавриш, Золотов, Богданов, Милько, Ренан, Чурко, Ильин, Лысенко.

16 октября, суббота