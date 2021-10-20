Барселона
1 : 0
Динамо Киев
20.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Опять не забили. Динамо минимально уступило Барселоне на выезде

Как и в прошлом году, киевлянам забил Жерар Пике

  • 20.10.2021 21:36
  • 8451 просмотр
  • 224 комментария
Опять не забили. Динамо минимально уступило Барселоне на выезде
© Getty Images/Global Images Ukraine

Интересная турнирная ситуация сложилась накануне третьего тура в «динамовской» группе. «Барселона», традиционно непринужденно преодолевающая групповой этап Лиги чемпионов, к экватору турнира подходила с нулем очков. И чтобы претендовать в дальнейшем хоть на что-то, каталонцам обязательно нужно было выигрывать два ближайшие матчи. Можно не сомневаться, что блаугранас подходили к этим поединками очень мотивированными и очень злыми. На нашу беду, ощутить злость и мотивацию команды Кумана пришлось «Динамо».

Собственно, у команды Луческу тоже был железобетонный резон в этом противостоянии. В активе нашего чемпиона был лишь один зачетный балл, и чтобы претендовать на евровесну, нужно было брать очки на «Кам Ноу». Задача очень сложная, но нынешняя «Барса» не раз и не два давала повод усомниться в ее компетенции.

Динамовский тренер весьма интересно подошел к определению стартового состава. В том смысле, что очень важную позицию единственного форварда он отдал на откуп Супряге. Тому самому, которому не очень-то и доверяет. И тому самому, который постоянно мажет. В остальном состав «бело-синих» оказался прогнозированным. Ну, разве что, были вопросы, кого румынский тренер отрядит на правый фланг защиты – Кендзеру или Тымчика. Луческу сделал свой выбор в пользу поляка.

Предугадать стартовый состав нынешней «Барселоны» - задача по определению непростая. Потому что, с одной стороны, травмированных там много, а с другой – все настойчивее в «дверь» стучатся «честолюбивые дублеры». В данной связи отмечу лишь, что выздоровевший Фати, который фактически «сделал» игру «Барсы» против «Валенсии», остался в запасе. Как и Агуэро.

«Барса» с первых же минут показала, кто в доме хозяин. Каталонцы могли отличиться уже на второй минуте, когда классную подачу Альбы замыкал головой Дест: нам повезло, что промазал.

Но где-то к десятой минуте динамовцам удалось выровнять игру. Не в последнюю очередь потому, что их соперник явно не спешил форсировать события – ни высокой скорости, ни высокого прессинга подопечные Кумана не предложили. Это позволило гостям немного выровнять игру. И даже пытаться огрызаться.

Однако по-настоящему огрызнулась «Барселона». На 18-й минуте Депай идеальной передачей нашей в штрафной голову де Йонга (Люка), и тому оставалось лишь попасть в дальний угол ворот, но мяч прошел мимо цели. Спустя пару минут этот же де Йонг имел отличный шанс открыть счет, но его хороший удар парировал Бущан.

Ближе к середине тайма «Барселона» прибавила в темпе, и у гостей начались проблемы. Сначала они проспали подключение к атаке Деста, который остался один в штрафной площади: удар американца в упор парировал Бущан. А спустя минуту «Барса» повела в счете. И снова киевляне не лучшим образом сыграли в центре защиты. Все бросились накрывать Люка де Йонга во время высокой передачи, а тут как тут оказался Пике – один перед Бущаном. Жерар без проблем переиграл нашего кипера.

В дальнейшем хозяева были ближе ко второму забитому мячу, нежели гости – к первому. Показательно, что практически любой стандарт в исполнении Депая – а исполнял исключительно он – приводил к остроте у наших ворот. Стоит признать, что «второй этаж» динамовцы провалили полностью.

И еще один показательный момент: лишь только соперник взвинчивал темп, у нашего чемпиона начинались проблемы.

И вторую часть поединка активнее начали хозяева. Куман выпустил на поле Фати и Коутиньо, и эти двое сразу ринулись в бой доказывать свое право на место под солнцем. Луческу после перерыва замен не проводил.

Именно Фати мог забивать второй гол, когда замешкался Бущан, но из-за своего пижонства каталонец не смог отличиться. Инициатива полностью у «Барсы», у «Динамо» вообще ничего не клеится.

Луческу пытался менять игру заменами: вышли Гармаш и Витиньо. Динамовцы осмелели, стали чаще тревожить защиту соперника, однако опасных моментов создать не получилось. А вот каталонцы снова могли забивать. В этот раз Коутиньо – его удар пришелся чуть выше перекладины.

Ближе к концу матча соперники синхронно успокоились. Хозяева, похоже, не особо хотели, гости, по всей видимости, не особо могли. Наверное, результат устроил обоих. «Барса» добыла минимальную по счету, но очень уверенную по игре победу. «Динамо» минимально уступило, но сумело сохранить свое лицо.    

Лига чемпионов 2021/2022. 3 тур. Группа E

«Барселона» (Барселона, Испания) - «Динамо» (Киев, Украина) - 1:0

 Пике, 36.

 де Йонг, 90.

«Барселона»: тер Штеген - Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Ленгле, Альба - Гави (Серхи Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг - Дест, Л. де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

«Динамо»: Бущан - Кендзера (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков (Караваев, 85), Буяльский (Рамирес, 85), де Пена (Витиньо, 61) - Супряга (Гармаш, 61).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

БАРСЕЛОНА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
36' ГОЛ ! Мяч забил Жерар Пике (Барселона).

Валерий Василенко, Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    Alex86 1, 20.10.2021 21:37
    +18
    Явно пора что-то изменить, лучше усилить хотя бы, а то смысла такого участия в еврокубках нет, если не считать только бонус лч $. Слабо. И не видно перспектив никаких пока что.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 20.10.2021 21:37
    +17
    Статистика ДК и Шахтера в группе ЛЧ на двоих: 0 забитых 12 пропущенных. Явно не наш турнир...
    Ссылка
    turist86
    turist86, 20.10.2021 21:41
    +14
    Бущан зіграв добре, захист також добре. Атака повний нуль
    Ссылка
    p_s_l
    p_s_l, 20.10.2021 21:39 (изменен)
    +13
    New Zealander, 20.10.2021 21:38
    Вот за что мы все любим Шахтёр так это за то, что они в отличии от ДК могут иногда отобрать очки у Топ клубов даже на пике их формы (Реал, Интер, Мансити), а вот ДК даже когда у топчиков кризис то не могут это сделать.
    Это было смешно. Видели, как вчера отбирали
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 20.10.2021 21:52
    +12
    serge_kr, 20.10.2021 21:50
    0 ударов, глухой автобус и это с никакущей Барсой, Позорище!
    Позорище вчера 0-5 в Киеве вывезло. Атакующий футбол
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 20.10.2021 21:40
    +12
    New Zealander, 20.10.2021 21:38
    Вот за что мы все любим Шахтёр так это за то, что они в отличии от ДК могут иногда отобрать очки у Топ клубов даже на пике их формы (Реал, Интер, Мансити), а вот ДК даже когда у топчиков кризис то не могут это сделать.
    у Шерифа пусть сначала отберут
    Ссылка
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 20.10.2021 21:59
    +10
    За чьотири гри один гол і той в свої ворота..
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 20.10.2021 21:47
    +10
    Как только нормальный соперник так сразу и вылазит деревянность наших игруль.Просто какой-то стыд...
    Почему так одеревьянел Цыганков?что с ним???
    Где супер-пупер крутой Буяльский?куда он растворяется в таких матчах???
    Ну а про Сидорчуков Караваевых нехер говорить
    Один нормальный игрок европейского уровня это Шапаренко.Остальное тьма.В мешок и с моста всех
    Ссылка
    Maks Shou
    Maks Shou, 20.10.2021 21:49
    +9
    Наш футбол в дупі, з чим я вас і вітаю. Тут і говорити ні про що. 0 - 13. І хто ж тут кращий, хто гірший?
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 20.10.2021 21:48
    +9
    Честно говоря разочарован игрой Динамо. Все назад, прессинг отсутствует, а сами пожарить не забывали разыгрывая у ворот. Вроде по счету интрига до конца, но по факту без шансов всю игру. И ведь есть кадры чтоб сыграть агрессивнее, быстрее, но они выходили нс и минут в конце.
    При том что Барса сама играла медленно, практически без агрессии и можно сказать вообще никак в плане индивидуального мастерства.
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    kadaad
    kadaad, 20.10.2021 22:00
    +8
    Я думал Барса больше накидает. Но и этого достаточно, что бы Динамо, как и Шахтер закончили еврокубки еще осенью, все идет к этому. Скатился наш футбол на самое дно, как и страна.
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    salenco
    online
    salenco, 20.10.2021 21:59
    +7
    Такой футбол нам не нужен
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.10.2021 22:08
    +6
    Face Control, 20.10.2021 22:04
    Ты рада сегодняшней статистике? Может сравним?
    У Динамо 41% владения, у Шахтера 43%. Оказывается, между автобусом и вкусным футболом разница всего 2%
    Ссылка
    elPadrino
    elPadrino, 20.10.2021 21:46
    +6
    Динамо Лобановского выигрывало у Барсы за счет скорости,играть так,как сегодня-никаких перспектив
    Ссылка
    svetlog
    svetlog, 20.10.2021 21:45
    +6
    axylinam, 20.10.2021 21:39
    Динамо ни разу в створ ворот не попало, а так всё отлично
    Да ну? А мне показалось, что и не пыталось даже попадать... Хочется заорать - КАКОЕ УБОЖЕСТВО!!!
    Болею за ДК уже больше 40 лет, Но такого нежелания играть не припоминаю.
    Простояли на месте всю игру. Судя по телекартинке, никто даже не вспотел...
    ПОЗОРИЩЕ!!!
    Ссылка
    Professor Ts
    Professor Ts, 20.10.2021 21:45
    +6
    Ничего страшного. Нечего делать в ЛЧ.
    Ссылка
    Neptun
    Neptun, 20.10.2021 21:44
    +6
    Vladislav Pohily, 20.10.2021 21:37
    Статистика ДК и Шахтера в группе ЛЧ на двоих: 0 забитых 12 пропущенных. Явно не наш турнир...
    Да уж! Это какая-то голевая импотенция. Половина группового турнира позади.
    Ссылка
    Alex86 1
    Alex86 1, 20.10.2021 21:43
    +6
    Calm, 20.10.2021 21:40
    Та да. Тьма сплошная
    Унылый унылый чемпионат всему виной
    1ОО %
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    Funny____Cat
    Funny____Cat, 20.10.2021 21:42
    +6
    Alex86 1, 20.10.2021 21:41
    Насчет брака - 1ОО % и ужасно действительно
    В команде не было штатного психолога , видимо и сейчас нету
    Ладно Караваев , но я не верю , что Цыганков чисто по скилам не может отдать передачу на 10 метров
    Ссылка
    Funny____Cat
    Funny____Cat, 20.10.2021 22:22
    +5
    kot-7, 20.10.2021 22:20
    Канеш доволен, мне у вас тактика канеш больше нравится, сидеть в обороне 90+ минут, хоть с прпущеным, хоть без, но зато достойно проиграть, это даже цыган не изменил, от физруков прижилось...
    Ну я рад что ты 0-5 вкушаешь , мазохизм процветает у вашего брата
    Причём открою тебе маленький секрет, никакого намёка на достойную контр встречную игру с Реалом , у вас вчера не было
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