Опять не забили. Динамо минимально уступило Барселоне на выезде

Интересная турнирная ситуация сложилась накануне третьего тура в «динамовской» группе. «Барселона», традиционно непринужденно преодолевающая групповой этап Лиги чемпионов, к экватору турнира подходила с нулем очков. И чтобы претендовать в дальнейшем хоть на что-то, каталонцам обязательно нужно было выигрывать два ближайшие матчи. Можно не сомневаться, что блаугранас подходили к этим поединками очень мотивированными и очень злыми. На нашу беду, ощутить злость и мотивацию команды Кумана пришлось «Динамо».

Собственно, у команды Луческу тоже был железобетонный резон в этом противостоянии. В активе нашего чемпиона был лишь один зачетный балл, и чтобы претендовать на евровесну, нужно было брать очки на «Кам Ноу». Задача очень сложная, но нынешняя «Барса» не раз и не два давала повод усомниться в ее компетенции.

Динамовский тренер весьма интересно подошел к определению стартового состава. В том смысле, что очень важную позицию единственного форварда он отдал на откуп Супряге. Тому самому, которому не очень-то и доверяет. И тому самому, который постоянно мажет. В остальном состав «бело-синих» оказался прогнозированным. Ну, разве что, были вопросы, кого румынский тренер отрядит на правый фланг защиты – Кендзеру или Тымчика. Луческу сделал свой выбор в пользу поляка.

Предугадать стартовый состав нынешней «Барселоны» - задача по определению непростая. Потому что, с одной стороны, травмированных там много, а с другой – все настойчивее в «дверь» стучатся «честолюбивые дублеры». В данной связи отмечу лишь, что выздоровевший Фати, который фактически «сделал» игру «Барсы» против «Валенсии», остался в запасе. Как и Агуэро.

«Барса» с первых же минут показала, кто в доме хозяин. Каталонцы могли отличиться уже на второй минуте, когда классную подачу Альбы замыкал головой Дест: нам повезло, что промазал.

Но где-то к десятой минуте динамовцам удалось выровнять игру. Не в последнюю очередь потому, что их соперник явно не спешил форсировать события – ни высокой скорости, ни высокого прессинга подопечные Кумана не предложили. Это позволило гостям немного выровнять игру. И даже пытаться огрызаться.

Однако по-настоящему огрызнулась «Барселона». На 18-й минуте Депай идеальной передачей нашей в штрафной голову де Йонга (Люка), и тому оставалось лишь попасть в дальний угол ворот, но мяч прошел мимо цели. Спустя пару минут этот же де Йонг имел отличный шанс открыть счет, но его хороший удар парировал Бущан.

Ближе к середине тайма «Барселона» прибавила в темпе, и у гостей начались проблемы. Сначала они проспали подключение к атаке Деста, который остался один в штрафной площади: удар американца в упор парировал Бущан. А спустя минуту «Барса» повела в счете. И снова киевляне не лучшим образом сыграли в центре защиты. Все бросились накрывать Люка де Йонга во время высокой передачи, а тут как тут оказался Пике – один перед Бущаном. Жерар без проблем переиграл нашего кипера.

В дальнейшем хозяева были ближе ко второму забитому мячу, нежели гости – к первому. Показательно, что практически любой стандарт в исполнении Депая – а исполнял исключительно он – приводил к остроте у наших ворот. Стоит признать, что «второй этаж» динамовцы провалили полностью.

И еще один показательный момент: лишь только соперник взвинчивал темп, у нашего чемпиона начинались проблемы.

И вторую часть поединка активнее начали хозяева. Куман выпустил на поле Фати и Коутиньо, и эти двое сразу ринулись в бой доказывать свое право на место под солнцем. Луческу после перерыва замен не проводил.

Именно Фати мог забивать второй гол, когда замешкался Бущан, но из-за своего пижонства каталонец не смог отличиться. Инициатива полностью у «Барсы», у «Динамо» вообще ничего не клеится.

Луческу пытался менять игру заменами: вышли Гармаш и Витиньо. Динамовцы осмелели, стали чаще тревожить защиту соперника, однако опасных моментов создать не получилось. А вот каталонцы снова могли забивать. В этот раз Коутиньо – его удар пришелся чуть выше перекладины.

Ближе к концу матча соперники синхронно успокоились. Хозяева, похоже, не особо хотели, гости, по всей видимости, не особо могли. Наверное, результат устроил обоих. «Барса» добыла минимальную по счету, но очень уверенную по игре победу. «Динамо» минимально уступило, но сумело сохранить свое лицо.

Лига чемпионов 2021/2022. 3 тур. Группа E

«Барселона» (Барселона, Испания) - «Динамо» (Киев, Украина) - 1:0

Пике, 36.

де Йонг, 90.

«Барселона»: тер Штеген - Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Ленгле, Альба - Гави (Серхи Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг - Дест, Л. де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75).

«Динамо»: Бущан - Кендзера (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков (Караваев, 85), Буяльский (Рамирес, 85), де Пена (Витиньо, 61) - Супряга (Гармаш, 61).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

БАРСЕЛОНА - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА