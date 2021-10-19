В среду, 20 октября, состоится поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет киевское «Динамо». Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Арбитр из Франции Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 19:45 по киевскому времени.

Барселона





О проблемах каталонцев сказано очень много, в текущем сезоне команда не похожа на себя. После ухода Лионеля Месси это больше не одна из лучших команд мира, болельщикам «сине-гранатовых» с этим нужно смириться, вероятно, на долгое время. Тем не менее, преодоление группового раунда ЛЧ даже такому коллективу по силам. Но теперь для этого нужно очень постараться. В первых двух матчах парни Рональда Кумана дважды больно получили по лицу от «Баварии» (0:3) и «Бенфики» (0:3), соперник для спарки у киевлян в третьем и четвертом туре идеальный.





В чемпионате дела у «Барсы» идут неважно, но на выходных дома удалось уверенно одолеть «Валенсию» (3:1), которая также переживает не лучшие времена. Победа абсолютно по делу, у гостей не было шансов зацепиться за очки.



Перед матчем с «Динамо» у испанцев есть несколько потерь. У Эрика Гарсии дисквалификация. Педри, Дембеле и Араухо испытывают проблемы со здоровьем. Также в лазарете находятся Брейтвейт.

Динамо





Киевляне второй раз подряд играют в групповом раунде и снова проводят спарку с «Барселоной». В прошлом году на выезде удалось показать очень интересный футбол с разящими контратаками, но проблемы с реализацией не позволили сотворить сенсацию (1:2). Уже тогда «Барса» переживала не лучшие времена, но у нее еще был Лионель Месси, который с пенальти и открыл счет в матче.



Многие утверждают, что за год «Динамо» стало сильнее. Весьма смелое заявление, хотя отдельные персоналии действительно добавили. Проблем у «бело-синих» много, но начинается все с того, что уровень большинства игроков столичного клуба вообще не соответствует уровню группового раунда ЛЧ. Тем не менее, руководство клуба приняло волевое решение играть теми кадрами, что есть, усилившись лишь одним вингером Витиньо. Пока что бразилец в «Динамо» не блещет, но и времени прошло не так много.



Болельщики киевского «Динамо» должны понимать, что невозможно пробиться в плей-офф ЛЧ, когда в середине поля играет футболист уровня Сидорчука. При все уважении к Сергею и другим исполнителям столичного клуба, набирать очки в такой группе они могут только через боль, страдания, самопожертву и удачное стечение обстоятельств. О позиции форварда даже вспоминать не хочется, настолько все плохо. Для начала футболисты должны хотя бы понимать, что нельзя выйти на матч с таким настроем, который был в Мюнхене. Вероятно, тогда все думали уже о предстоящем матче с «Шахтером», посмотрим, насколько что-то изменится на этот раз.

Прогноз на противостояние





На данный момент «Барселона» находится в худшем состоянии за многие годы, но даже при этом она явный фаворит предстоящей игры. Средний уровень украинских команд упал настолько, что в еврокубках о нас вытирают ноги команды, о которых многие ранее даже не слышали. «Динамо» героически выстояло в первом матче с «Бенфикой» и даже могло победить, но, скорее всего, это было последнее набранное очко в групповом раунде. Очень хотелось бы ошибаться и дождаться в среду хотя бы одного гола. Вряд ли стоит ожидать разгрома, все же защита у киевлян далеко не самое слабое место. Это дает кое-какие надежды, но они минимальные.

Ориентировочные составы

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Ленгле, Пике, Альба, Френки де Йонг, Бускетс, Гави, Дест, Депай, Фати.

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Гармаш.





20 октября, среда