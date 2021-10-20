ЛУЧЕСКУ: «Мы не смогли преодолеть барьер боязни, поэтому так и сыграли»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча на «Камп Ноу» против «Барселоны» (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов:

«Заслуженная победа «Барселоны». Они нас обыграли за счет опыта, за счет агрессивных действий при прессинге. Свидетельство этому – 18 фолов, которые они сделали, не давая нам развивать атаки. В то же время у нас было всего 7. «Барселона» обыграла нас за счет того, что прессинговала, агрессивно действовала в атаке, мы же допускали ошибки на своей половине, которые приводили к моментам у наших ворот. Мы не смогли преодолеть барьер боязни, поэтому так и сыграли.

Во втором тайме мы лучше начали выходить из обороны, начали действовать более спокойно, более разумно, умело уходили от прессинга соперника. Но, к сожалению, у нас не хватило большей смелости, чтобы развивать и завершать атаки.

Мы хорошо сыграли без мяча, хорошо оборонялись и подстраховывали друг друга, не давали техничным игрокам действовать индивидуально и обыгрывать нас. Но выход из обороны и работа с мячом меня не удовлетворила. Заслуженная победа «Барселоны». Им нужна была эта победа, потому что у них идет смена поколения и сейчас сложный период. Надеюсь, что второй тайм нам добавил уверенности, что мы можем играть лучше с «Барселоной» и добиваться результата.

Почему заменил Супрягу? Потому что так захотел, его нужно было менять. Гармаш вышел на поле и сыграл достойно».