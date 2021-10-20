Барселона
1 : 0
Динамо Киев
20.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Мы не смогли преодолеть барьер боязни, поэтому так и сыграли»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал матч против «Барселоны» в ЛЧ

  • 20.10.2021 23:12
  • 1982 просмотра
  • 5 комментариев
ЛУЧЕСКУ: «Мы не смогли преодолеть барьер боязни, поэтому так и сыграли»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча на «Камп Ноу» против «Барселоны» (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов:

«Заслуженная победа «Барселоны». Они нас обыграли за счет опыта, за счет агрессивных действий при прессинге. Свидетельство этому – 18 фолов, которые они сделали, не давая нам развивать атаки. В то же время у нас было всего 7. «Барселона» обыграла нас за счет того, что прессинговала, агрессивно действовала в атаке, мы же допускали ошибки на своей половине, которые приводили к моментам у наших ворот. Мы не смогли преодолеть барьер боязни, поэтому так и сыграли.

Во втором тайме мы лучше начали выходить из обороны, начали действовать более спокойно, более разумно, умело уходили от прессинга соперника. Но, к сожалению, у нас не хватило большей смелости, чтобы развивать и завершать атаки.

Мы хорошо сыграли без мяча, хорошо оборонялись и подстраховывали друг друга, не давали техничным игрокам действовать индивидуально и обыгрывать нас. Но выход из обороны и работа с мячом меня не удовлетворила. Заслуженная победа «Барселоны». Им нужна была эта победа, потому что у них идет смена поколения и сейчас сложный период. Надеюсь, что второй тайм нам добавил уверенности, что мы можем играть лучше с «Барселоной» и добиваться результата.

Почему заменил Супрягу? Потому что так захотел, его нужно было менять. Гармаш вышел на поле и сыграл достойно».

Источник — ФК Динамо Киев

(26 голосов)

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Комментарии
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    Funny____Cat
    Funny____Cat, 20.10.2021 23:42
    +2
    Полностью прав
    Ментальные проблемы сейчас больше чем игровые
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    rasta13
    rasta13, 21.10.2021 00:12
    0
    Луческу делает что может но они трусы, как то так.
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    mag313
    mag313, 21.10.2021 00:04
    0
    Ну да - признание что футболисты просто не способны играть на высоком уровне звучит не так красиво чем во всем обвинить "бессознательное сознание".
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    ToeFatt
    ToeFatt, 20.10.2021 23:36
    0
    Рождённые в автобусе, 20.10.2021 23:28
    автобусники ещё и боягузы с 0000 ударами,нужно было им больше нашатыря дать понюхать перед матчем,они это любят делать
    Піди жопу понюхай,ви це діло поважаєте
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    Рождённые в автобусе
    online
    Рождённые в автобусе, 20.10.2021 23:28
    0
    автобусники ещё и боягузы с 0000 ударами,нужно было им больше нашатыря дать понюхать перед матчем,они это любят делать
    Ссылка
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