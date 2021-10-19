Барселона
0 : 0
Динамо Киев
20.10.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Барселона – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура группового этапа Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 15:35
  • 128 просмотров
  • 4 комментария
Барселона – Динамо. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 20 октября, состоится матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть испанская «Барселона» и киевское «Динамо». Игра состоится в Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу», начало - в 19:45.

В прошлом году эти команды тоже встречались в группе. Тогда сильнее были испанцы - сначала дома они хоть и не без проблем, но все же выиграли со счетом 2:1, а в Киеве дубль каталонцев поиздевался над киевлянами - 4:0. Подопечные Мирчи Луческу попытаются взять реванш за те поражения и напомнить легендарные 7:0 за два матча во времена Лобановского. В текущем розыгрыше «Динамо» успело сыграть 0:0 с «Бенфикой» и уступить «Баварии» (0:5), а подопечные Кумана дважды уступили со счетом 0:3 немцам и португальцам. Тренера «блаугранас» пока не уволили, но его судьба во многом будет зависеть от результатов спарки с киевлянами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Динамо».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Barack
    Barack, 19.10.2021 15:58
    +1
    Без шансов. 3:0. Фати унизит позорников
    Ссылка
    grifon.
    grifon., 19.10.2021 15:38
    0
    дивіться самі не опозортесь с першу а потім тяфкай фейся
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 15:42
    -1
    надо выпускать Супрягу, ЛЧ это единственный шанс его впарить кому-то
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 19.10.2021 15:37
    -4
    Даже в этом матче будет позор. Даже с такой Барсой.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности