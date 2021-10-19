В среду, 20 октября, состоится матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть испанская «Барселона» и киевское «Динамо». Игра состоится в Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу», начало - в 19:45.

В прошлом году эти команды тоже встречались в группе. Тогда сильнее были испанцы - сначала дома они хоть и не без проблем, но все же выиграли со счетом 2:1, а в Киеве дубль каталонцев поиздевался над киевлянами - 4:0. Подопечные Мирчи Луческу попытаются взять реванш за те поражения и напомнить легендарные 7:0 за два матча во времена Лобановского. В текущем розыгрыше «Динамо» успело сыграть 0:0 с «Бенфикой» и уступить «Баварии» (0:5), а подопечные Кумана дважды уступили со счетом 0:3 немцам и португальцам. Тренера «блаугранас» пока не уволили, но его судьба во многом будет зависеть от результатов спарки с киевлянами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» - «Динамо».