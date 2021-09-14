Барселона
0 : 3
Бавария
14.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реванш за 2:8 не состоялся. Бавария очень уверенно разгромила Барселону

Роберт Левандовски дважды добивал мяч в пустые ворота после попаданий партнеров в штангу

  • 14.09.2021 23:49
  • 4501 просмотр
  • 19 комментариев
Реванш за 2:8 не состоялся. Бавария очень уверенно разгромила Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine

По названиям команд, принимавших участие в матче, казалось, что будет очень интересный и напряженный матч. «Барселона» имела дополнительную мотивацию отомстить за те унизительные 2:8 два года назад.

Однако, как оказалось, эти предматчевые расклады о боевой игре были таковыми только на словах. «Бавария» уверенно контролировала игру. В первом тайме отличился Мюллер - Томас ударил издали, мяч немного задел каталонского игрока и дезориентировал тер Штегена - 0:1!

Getty Images/Global Images Ukraine

«Сине-гранатовые» были чрезвычайно пассивными в атаке, полностью игру провалил Люк де Йонг. А польский центрфорвард немцев в очередной раз продемонстрировал свое голевое чутье, дважды забив практически одинаковые голы - сначала Мусиала попал в штангу, а Левандовски добил, а в конце матча такая же ситуация возникла и у Комана - удар в штангу и добивание Роберта в пустые ворота.

Ноль ударов в створ ворот - «Барселона» заслуженно после первого тура занимает последнюю позицию в группе.

Лига чемпионов 2021/2022. Группа Е. 1-й тур.

«Барселона» - «Бавария» - 0:3.

 Мюллер, 34, Левандовски, 56, 85.

 Гави, 82 - Упамекано, 78.

«Барселона»: тер Штеген -  Араухо, Эрик Гарсия (Мингеса, 66), Пике - Серхи Роберто (Демир, 59), Ф. де Йонг, Педри, Бускетс (Гави, 59), Альба (Бальде, 73) - Л. де Йонг (Коутиньо, 66), Депай.

«Бавария»: Нойер - Павар (Л. Эрнандес, 66), Зюле (Станишич, 83), Упамекано, Дэвис - Киммих - Сане (Коман, 83), Мюллер (Забитцер, 83), Горецка, Мусиала (Гнабри, 70) - Левандовски.

Арбитр: Майкл Оливер (Англия).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

БАРСЕЛОНА - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 01:01
    0
    euro2012_za_2012euro, 15.09.2021 00:48
    Меня удивили дистанции которые отбегали
    Барса 110 км , ну это в пределах лучших команд, в любом туре.
    А у Баварии запредельные 125 км !!!
    /
    К примеру Вильяреал 59 км - Аталанта 66 км.
    Это ошибка какая-то. Видимо, забыли посчитать стату игроков, вышедших на замену. Меньше 85 км я никогда не видел. И смотрел одним глазом, скорости были приличные на встречных курсах. Тот же Мальме по данным УЕФА больше Ювентуса - 111 км отбегал. Лучше смотреть более надежные источники типа Opta.
    Ссылка
    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 15.09.2021 00:59
    0
    Бавария машина
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 15.09.2021 00:56
    -1
    vishu, 15.09.2021 00:03
    як вам така Барса без Лео?
    подобається, мабуть? Лео ж заважав Барсі, на думку багатьох диванних експіртів
    а як вам 0 ударів у ствір воріт в домашньому матчі? теж сподобалось?
    Барса без Лео в єврокубках може і з групи ЛЧ навіть не вийти, я б не здивувався.
    При чем тут Лео? С ним восемь пропускали....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 15.09.2021 00:48
    0
    Меня удивили дистанции которые отбегали
    Барса 110 км , ну это в пределах лучших команд, в любом туре.
    А у Баварии запредельные 125 км !!!
    /
    К примеру Вильяреал 59 км - Аталанта 66 км.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
    Pavel Yakimovich, 15.09.2021 00:44
    0
    vishu, 15.09.2021 00:20
    яка різниця яка там поза? річ в тому, що майже всі постійно нили, що Мессі лише заважає Барселоні і що Барса без Лео прям розквітне, в тому числі і у єврокубках. непогано квітне, я так бачу. багатьом клубам-суперникам сподобається
    интересно... а тут что, месси внезапно бы обыграл всю баварию и ударил бы по воротам и сразу 4 гола забил?..
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 15.09.2021 00:44
    -1
    HaloGen, 15.09.2021 00:03
    такую Барсу давно не помню. Надо драть )
    её и в прошлом году драли, а мы им просрали дома 0-4
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 15.09.2021 00:43
    +2
    Почему же не состоялся? 0-3, после 2-8, воспринимается как реванш
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 00:38
    0
    vishu, 15.09.2021 00:37
    ну я ж згадував про диванних експіртів, але не знав що і ви один із них
    поговорили і досить
    Какой ты суетливый дурачок
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 15.09.2021 00:37
    -1
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 00:35
    Я извиняюсь, когда последний раз Месси выигрывал ЛЧ? 6 лет назад. А в прошлом году случайно он не присутствовал на поле, когда было 8-2? Любой команде, завязанной на одного игрока, наступает задница. До Барсы это дошло через миллиардные долги.
    ну я ж згадував про диванних експіртів, але не знав що і ви один із них
    поговорили і досить
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 00:35
    +1
    vishu, 15.09.2021 00:20
    яка різниця яка там поза? річ в тому, що майже всі постійно нили, що Мессі лише заважає Барселоні і що Барса без Лео прям розквітне, в тому числі і у єврокубках. непогано квітне, я так бачу. багатьом клубам-суперникам сподобається
    Я извиняюсь, когда последний раз Месси выигрывал ЛЧ? 6 лет назад. А в прошлом году случайно он не присутствовал на поле, когда было 8-2? Любой команде, завязанной на одного игрока, наступает задница. До Барсы это дошло через миллиардные долги.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 15.09.2021 00:23
    -1
    vishu, 15.09.2021 00:20
    яка різниця яка там поза? річ в тому, що майже всі постійно нили, що Мессі лише заважає Барселоні і що Барса без Лео прям розквітне, в тому числі і у єврокубках. непогано квітне, я так бачу. багатьом клубам-суперникам сподобається
    Нас ждёт донное противостояние - Барсе не мешает Лео, Юве Криш. Кто окажется в большей жопе 😀
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 15.09.2021 00:20
    +2
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 00:14
    Зачем писать эту чепуху постоянно? Месси ушел, потому что Ла Лига стала в позу. Более того, пришлось еще и Гризманна отправить вслед за Суаресом, чтобы разгрузить ведомость со 110% до 100%. Благодарочка должна быть прошлому президенту Барсы за расточительность, в том числе за 100 млн в год зарплаты самому Месси.
    яка різниця яка там поза? річ в тому, що майже всі постійно нили, що Мессі лише заважає Барселоні і що Барса без Лео прям розквітне, в тому числі і у єврокубках. непогано квітне, я так бачу. багатьом клубам-суперникам сподобається
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 15.09.2021 00:14
    -3
    vishu, 15.09.2021 00:03
    як вам така Барса без Лео?
    подобається, мабуть? Лео ж заважав Барсі, на думку багатьох диванних експіртів
    а як вам 0 ударів у ствір воріт в домашньому матчі? теж сподобалось?
    Барса без Лео в єврокубках може і з групи ЛЧ навіть не вийти, я б не здивувався.
    Зачем писать эту чепуху постоянно? Месси ушел, потому что Ла Лига стала в позу. Более того, пришлось еще и Гризманна отправить вслед за Суаресом, чтобы разгрузить ведомость со 110% до 100%. Благодарочка должна быть прошлому президенту Барсы за расточительность, в том числе за 100 млн в год зарплаты самому Месси.
    Ссылка
    Jaime_Lannister
    Jaime_Lannister, 15.09.2021 00:11
    +3
    vazazh, 15.09.2021 00:04
    Рад за Барсу, после того, как они бесславно прросрали Месси - их место в клозете. И это будет продолжаться. Рад за Левандовски, честно говоря в свое время я рекомендовал ему не рваться в Реал, а сидеть в Баварии, это его клуб. Не знаю читал ли он это, однако, все последующее только подтверждает эту рекомендацию.
    100% читав коменти і не перейшов)))
    Ссылка
    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 15.09.2021 00:05
    +5
    Значит и Динамо им один забьёт.)
    Ссылка
    vazazh
    online
    vazazh, 15.09.2021 00:04
    +3
    Рад за Барсу, после того, как они бесславно прросрали Месси - их место в клозете. И это будет продолжаться. Рад за Левандовски, честно говоря в свое время я рекомендовал ему не рваться в Реал, а сидеть в Баварии, это его клуб. Не знаю читал ли он это, однако, все последующее только подтверждает эту рекомендацию.
    Ссылка
    HaloGen
    HaloGen, 15.09.2021 00:03
    +11
    такую Барсу давно не помню. Надо драть )
    Ссылка
    vishu
    online
    vishu, 15.09.2021 00:03
    +10
    як вам така Барса без Лео?
    подобається, мабуть? Лео ж заважав Барсі, на думку багатьох диванних експіртів
    а як вам 0 ударів у ствір воріт в домашньому матчі? теж сподобалось?
    Барса без Лео в єврокубках може і з групи ЛЧ навіть не вийти, я б не здивувався.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
    Pavel Yakimovich, 14.09.2021 23:56
    +9
    0-3 - пол беды... 0 ударов в створ - это прям уровень...
    Ссылка
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