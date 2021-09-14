Реванш за 2:8 не состоялся. Бавария очень уверенно разгромила Барселону

По названиям команд, принимавших участие в матче, казалось, что будет очень интересный и напряженный матч. «Барселона» имела дополнительную мотивацию отомстить за те унизительные 2:8 два года назад.

Однако, как оказалось, эти предматчевые расклады о боевой игре были таковыми только на словах. «Бавария» уверенно контролировала игру. В первом тайме отличился Мюллер - Томас ударил издали, мяч немного задел каталонского игрока и дезориентировал тер Штегена - 0:1!

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«Сине-гранатовые» были чрезвычайно пассивными в атаке, полностью игру провалил Люк де Йонг. А польский центрфорвард немцев в очередной раз продемонстрировал свое голевое чутье, дважды забив практически одинаковые голы - сначала Мусиала попал в штангу, а Левандовски добил, а в конце матча такая же ситуация возникла и у Комана - удар в штангу и добивание Роберта в пустые ворота.

Ноль ударов в створ ворот - «Барселона» заслуженно после первого тура занимает последнюю позицию в группе.

Лига чемпионов 2021/2022. Группа Е. 1-й тур.

«Барселона» - «Бавария» - 0:3.

Мюллер, 34, Левандовски, 56, 85.

Гави, 82 - Упамекано, 78.

«Барселона»: тер Штеген - Араухо, Эрик Гарсия (Мингеса, 66), Пике - Серхи Роберто (Демир, 59), Ф. де Йонг, Педри, Бускетс (Гави, 59), Альба (Бальде, 73) - Л. де Йонг (Коутиньо, 66), Депай.

«Бавария»: Нойер - Павар (Л. Эрнандес, 66), Зюле (Станишич, 83), Упамекано, Дэвис - Киммих - Сане (Коман, 83), Мюллер (Забитцер, 83), Горецка, Мусиала (Гнабри, 70) - Левандовски.

Арбитр: Майкл Оливер (Англия).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).

БАРСЕЛОНА - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА