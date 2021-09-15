Барселона – Бавария – 0:3. Дубль Левандовски. Видео голов и обзор матча

14 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Барселона» и «Бавария». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Барселона – Бавария – 0:3. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Мюллер, 33 мин.
ГОЛ! 0:2. Левандовски, 56 мин.
ГОЛ! 0:2. Левандовски, 85 мин.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
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Источник — Sport.ua
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