Во вторник, 14 сентября, состоится матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Барселона»

Второй сезон Рональда Кумана у руля «Барселоны» не будет простым. Главной новостью для команды в межсезонье стал уход легенды клуба Лионеля Месси, позже команду покинул и Антуан Гризманн. Трудно представить каталонский клуб без Лео, но постепенно нужно привыкать. Сейчас на первый план в команде должен выйти Мемфис Депай. Пока в этом сезоне «Барселона» выступает скорее успешно. На старте чемпионата в активе команды 7 очков из 9-ти возможных. Каталонцы обыграли «Реал» Сосьедад (4:2) и «Хетафе» (2:1), а также сыграл вничью с «Атлетиком».

В этом сезоне «Барселона» обязана лучше сыграть в Лиге чемпионов, ведь прошлогодний вылет в 1/8 финала от ПСЖ явно посчитали провалом. Если каталонцы уступят «Баварии» во вторник, то серия поражений в ЛЧ уже достигнет трех матчей.

К стартовой игре Лиги чемпионов каталонцы подходят далеко не в лучшем составе. Отправив в аренду Гризманна клуб существенно ослабил линию атаки. Отметим, что в игре из-за разных причин не примут участие форварды Серхио Агуэро, Усман Дембеле, Ансу Фати и Мартин Брэйтуэйт. Таким образом, на острие должен выйти Люк де Йонг.

«Бавария»

«Бавария» уже много лет кряду уверенно выступает в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне мюнхенцам не удалось защитить свой титул чемпионов, клуб уступил ПСЖ. Поэтому сейчас «Бавария» вновь будет ставить максимальные задачи. Летом клуб официально возглавил Юлиан Нагельсманн, который должен постепенно обновлять и освежать команду.

В новом чемпионате мюнхенский клуб начал с неожиданной ничьи с менхенгладбахсской «Боруссией» (1:1), но далее пошла серия побед. Подопечные Нагельсманна обыграли «Кельн» (3:2), разгромили «Герту» (5:0) и «Лейпциг» (4:1).

В Лиге чемпионов «Бавария» вместе с «Барселоной» будет бороться за первое место в группе, поэтому первая игра имеет важное значение. Команда стартует на выезде, но клуб не проигрывал на выезде в Европе с сентября 2017 года. Отметим также, что в августе 2020 года «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2 в четвертьфинале ЛЧ.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Бавария» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.97 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Барселона»: Тер Штеген – Роберто, Араухо, Пике, Альба, Бускетс, Ф. Де Йонг, Педри, Депай, Л. Де Йонг, Коутиньо.

«Бавария»: Нойер - Павар, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Горетцка, Сане, Мюллер, Мусиала, Левандовски.

14 сентября, вторник