Во вторник, 14 сентября, состоится поединок 1 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют испанская «Барселона» и немецкая «Бавария». Матч группы Е пройдет на стадионе «Камп Ноу» (Барселона, Испания), начало - в 22:00.

«Барселона» потеряла в межсезонье свою главную звезду в истории - Лео Месси перебрался в Париж. Подопечные Кумана учатся играть без Месси. Пока что на особых проблем нет, но это только начало. «Бавария» сменила главного тренера и, как всегда, претендует на очередной титул в немецкой Бундеслиге. Обе команды идут в сезоне без поражений, по одному разу сыграв вничью. Между собой команды в Лиге чемпионов встречались 9 раз. Большое преимущество в «Баварии» - шесть побед и одна ничья против двух поражений. Особенно памятным является матч в четвертьфинале позапрошлого розыгрыша, когда «сине-гранатовые» были разгромлены - 2:8. Тень той игры до сих пор стоит над «Барсой» в контексте этого противостояния, посмотрим, будет ли реванш.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Барселона» - «Бавария».