Ужасный результат Барсы. Пике просто в шоке, Левандовски рад трем очкам

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Барселона» дома проиграла «Баварии» (0:3). Естественно, реакция из лагерей двух команд прямо противоположная:

Защитник «Барселоны» Жерар Пике: «Это очень тяжелое поражение. 0:3 дома – ужасный результат. Мы не собираемся себя обманывать».

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн: «Считаю, что мы очень здорово играли сегодня. Это и стало залогом успеха. Мы хорошо оборонялись. У нас были проблемы в первые 7–8 минут, мы играли недостаточно смело, но затем внесли поправки».

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски: Мы приехали сюда за победой. «Барса» всегда опасна у себя на «Камп Ноу», но мы контролировали ход этого матча и показали, что приехали сюда за тремя очками».