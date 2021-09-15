Барселона
0 : 3
Бавария
14.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ужасный результат Барсы. Пике просто в шоке, Левандовски рад трем очкам

В матче Лиги чемпионов «Барселона» дома пропустила три мяча от «Баварии»

  • 15.09.2021 05:47
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Ужасный результат Барсы. Пике просто в шоке, Левандовски рад трем очкам
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Лиги чемпионов «Барселона» дома проиграла «Баварии» (0:3). Естественно, реакция из лагерей двух команд прямо противоположная:

Защитник «Барселоны» Жерар Пике: «Это очень тяжелое поражение. 0:3 дома – ужасный результат. Мы не собираемся себя обманывать».

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн: «Считаю, что мы очень здорово играли сегодня. Это и стало залогом успеха. Мы хорошо оборонялись. У нас были проблемы в первые 7–8 минут, мы играли недостаточно смело, но затем внесли поправки».

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски: Мы приехали сюда за победой. «Барса» всегда опасна у себя на «Камп Ноу», но мы контролировали ход этого матча и показали, что приехали сюда за тремя очками».

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
56' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
34' ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
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Источник — УЕФА

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro
    online
    Dmytro, 15.09.2021 06:12
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    Нападник*
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