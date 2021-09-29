Бенфика
3 : 0
Барселона
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бенфика с Яремчуком бьет Барселону. Каталонцы получили 0:6 в двух матчах

Орлы на своем поле разобрались с командой Рональда Кумана

  • 29.09.2021 23:52
  • 4277 просмотров
  • 12 комментариев
Бенфика с Яремчуком бьет Барселону. Каталонцы получили 0:6 в двух матчах
© Getty Images/Global Images Ukraine

В группе с участием «Динамо» Киев кризисная «Барселона», которая в первом туре проиграла «Баварии», приехала в гости к «Бенфике».

Матч начался для каталонцев крайне неудачно - Орлы забили уже на 3-й минуте.

Встреча завершилась со счетом 3:0, а это значит, что «Барселона» открыла групповой этап ЛЧ с двух поражений и шести пропущенных голов. Теперь каталонцев ожидают матчи с «Динамо».

Роман Яремчук провел на поле 76 минут.

Группа E

Бенфика - Барселона 3:0
Гол: Нуньес, 3, 79 (с пен), Рафа Силва, 69

Бенфика: Влаходимос, Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Ласаро (Жуниор, 46), Гримальдо (Алмейда, 75), Вайгль, Жоау Мариу, Рафа Силва (Пицци, 86), Яремчук (Таарабт, 76), Нуньес (Рамос, 86)

Барселона: тер Штеген, Гарсия, Пике (Гавира, 33), Араужо, Серхи (Мингеса, 90), Дест, Педри (Коутиньо, 68), Бускетс (Гонсалес, 68), Ф.де Йонг, Депай, Л.де Йонг (Фати, 68)

1. Бавария - 6
2. Бенфика - 4
3. Динамо - 1
4. Барселона - 0

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    musuk
    musuk, 30.09.2021 01:07
    0
    Каталонці отримали 0:6 у двох матчах. А ДК 0:5 в одному. Що гірше?
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 30.09.2021 00:18
    +4
    cooperchack, 30.09.2021 00:00
    Ещё до назначения знал что куман не подходит для барсы,ну нельзя его было назначать.
    Ради его перехода даже компенсацию платили сборной Нидерландов чтоб взять этого топового тренера
    Ссылка
    Cruijff
    online
    Cruijff, 30.09.2021 00:13
    0
    "Командний" "безМесівський" Куман продовжує фонтанувати!
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 30.09.2021 00:12
    +1
    Куман таки звільняти будуть. 6-0 це багато.
    Ссылка
    Karaim2011
    Karaim2011, 30.09.2021 00:04
    0
    Динамо будут полными лошпетами, если сольют этому колхозу два матча))
    Хотя бы одну ничеечку должны вымучать!
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    manticora1990
    manticora1990, 30.09.2021 00:00
    -1
    Какая бы Барса не была... Этих инвалидов должна закрытыми глазами проходить....
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 30.09.2021 00:00
    +4
    Ещё до назначения знал что куман не подходит для барсы,ну нельзя его было назначать.
    Ссылка
    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 29.09.2021 23:59
    +7
    Все карты в руки, такую Барселону на почетное 4 место отправить)
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 29.09.2021 23:59
    +7
    _NATSGUL_, 29.09.2021 23:55
    Надеюсь завтра утром я прочитаю новость, что Кумана отправили в отставку иначе Барса дальше будет пробивать дно.
    Пусть лучше после матчей с нами).
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
    _NATSGUL_, 29.09.2021 23:55
    +6
    Надеюсь завтра утром я прочитаю новость, что Кумана отправили в отставку иначе Барса дальше будет пробивать дно.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 29.09.2021 23:55
    -8
    Ниче, злее в Киев приедут))
    Ссылка
    Ilya
    Ilya , 29.09.2021 23:54
    +11
    В следующих двух турах судьба ДК будет решена.
    Борьба с Барселоной за ЛЕ.
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