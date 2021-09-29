Бенфика с Яремчуком бьет Барселону. Каталонцы получили 0:6 в двух матчах

В группе с участием «Динамо» Киев кризисная «Барселона», которая в первом туре проиграла «Баварии», приехала в гости к «Бенфике».
Матч начался для каталонцев крайне неудачно - Орлы забили уже на 3-й минуте.
Встреча завершилась со счетом 3:0, а это значит, что «Барселона» открыла групповой этап ЛЧ с двух поражений и шести пропущенных голов. Теперь каталонцев ожидают матчи с «Динамо».
Роман Яремчук провел на поле 76 минут.
Группа E
Бенфика - Барселона 3:0
Гол: Нуньес, 3, 79 (с пен), Рафа Силва, 69
Бенфика: Влаходимос, Вериссимо, Отаменди, Вертонген, Ласаро (Жуниор, 46), Гримальдо (Алмейда, 75), Вайгль, Жоау Мариу, Рафа Силва (Пицци, 86), Яремчук (Таарабт, 76), Нуньес (Рамос, 86)
Барселона: тер Штеген, Гарсия, Пике (Гавира, 33), Араужо, Серхи (Мингеса, 90), Дест, Педри (Коутиньо, 68), Бускетс (Гонсалес, 68), Ф.де Йонг, Депай, Л.де Йонг (Фати, 68)
1. Бавария - 6
2. Бенфика - 4
3. Динамо - 1
4. Барселона - 0
Источник — Sport.ua
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