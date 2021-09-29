Бенфика
0 : 0
Барселона
29.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Роман Яремчук имеет шанс приблизить отставку Кумана

  • 29.09.2021 06:22
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Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29 сентября, в Лиссабоне на стадионе «Да Луж» состоится матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют португальская «Бенфика» и каталонская «Барселона». Стартовый свисток итальянского рефери Даниэле Орсато из Чио прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Лиссабонский коллектив является одним из конкурентов киевского «Динамо» в борьбе за выход из группы, поэтому наблюдать за его поединком против общепризнанного испанского гранда украинскому болельщику будет также интересно, как и непосредственно за самим ходом событий на «Альянц Арене». Да и присутствие в составе команды Жорже Жезуша украинского нападающего Романа Яремчука на острие атаки также должно придавать определенного шарма игре с участием «орлов». «Бенфика» в Киеве не смогла прийти к победе в стартовом туре группового этапа (0:0), однако этот результат скорее можно было записать именно в ее пользу.

Пока была пауза между международными клубными состязаниями, в Португалии успели провести всего две игры. «Бенфика» играла против Боавишты и Гимарайнша и сумела победить с одинаковым счетом 3:1. В контексте предстоящей игры данные соперники будут малоинформативными для тренерского штаба Жезуша, однако это не мешает им считаться крепкими середняками своего чемпионата, против которых «орлы» часто теряют очки, но в этот раз они осечки не допустили. Как и предпочтут не допустить ее и против более сильного оппонента.

Барселона

О проблемной ситуации в «Барселоне» сейчас не говорит только ленивый. Клуб играет в неплохой футбол, что подмечает как сам главный тренер Рональд Куман, так и руководство «блаугранас», которое при этом все равно думает о результате в большей степени. Однако, отговорка в виде ухода Лионеля Месси в это межсезонье, по всей видимости, будет работать еще некоторое время, так как очевидно, что команде без аргентинца приходится достаточно туго. И перспектив скорого решения ситуации как-то не предвидится.

Чтобы понять, насколько все плохо, достаточно представить, что «Барселона», на фоне поражения от мюнхенской «Баварии» (0:3) в стартовом туре, не смогла в следующем матче обыграть «Гранаду» (1:1), а в ворота «Кадиса», так и вовсе, не отправила и одного забитого мяча (0:0). Это только чуть позднее команду Кумана слегка прорвет в голевом плане, и она отгрузит три гола в домашней игре против «Леванте» (3:0), однако вряд ли исход данного поединка поможет каталонцам хоть как-то проще освоиться на поле исторически непростого для них «Да Луж». Нидерландский наставник на грани отставки, и очевидно, что руководство будет в первую очередь смотреть на игру Лиги чемпионов.

Ориентировочные составы

«Бенфика»: Влаходимос – Отаменди, Вертонген, Морато – Гримальдо, Жоау Мариу, Вайгль, Жилберто – Эвертон, Яремчук, Силва.

«Барселона»: тер Штеген – Пике, Араухо, Гарсия – Фати, Гави, Бускетс, Ф. де Йонг, Коутиньо – Депай, Л. де Йонг.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что испанский клуб должен максимально постараться для достижения победы, однако при этом не самая надежная оборона команды Кумана даст о себе знать. Нашей ставкой будет позиция – «Барселона» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.44 по линии Parimatch.

29 сентября, среда

«Бенфика» – «Барселона»
Лиссабон. «Да Луж». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Даниэле Орсато (Чио, Италия)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Александр Снитко, Sport.ua

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