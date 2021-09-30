Рональд КУМАН: «Трудно принять этот результат»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги выездного поражения от португальской «Бенфики» (0:3) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Трудно принять этот результат. Не думаю, что итог соответствует картине этого матча. Мы быстро оказались в роли догоняющих, но затем играли неплохо, пока не пропустили второй мяч», — отметил Куман после матча.
«Барселона» проиграла два стартовых поединка в рамках группового этапа Лиги чемпионов с общим счетом 0:6.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.