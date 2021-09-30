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Барселона
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рональд КУМАН: «Трудно принять этот результат»

Наставник «Барселоны» разочарован поражением от «Бенфики» (0:3)

  • 30.09.2021 01:52
  • 193 просмотра
  • 1 комментарий
Рональд КУМАН: «Трудно принять этот результат»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги выездного поражения от португальской «Бенфики» (0:3) в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Трудно принять этот результат. Не думаю, что итог соответствует картине этого матча. Мы быстро оказались в роли догоняющих, но затем играли неплохо, пока не пропустили второй мяч», — отметил Куман после матча.

«Барселона» проиграла два стартовых поединка в рамках группового этапа Лиги чемпионов с общим счетом 0:6.

Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    online
    Bibenco, 30.09.2021 02:37
    0
    От великой Барселоны не осталось практически ничего. Уход Месси был завершающим аккордом.
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