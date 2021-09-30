В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» нанесла крупное поражение «Барселоне» (3:0).
Бенфика – Барселона – 3:0. Победа Яремчука. Видео голов и обзор матча
Гол! 1:0. Дарвин Нунеш, 3 мин.
Гол! 2:0. Рафа Силва, 69 мин.
Гол! 3:0. Дарвин Нунеш, 79 мин (пен).
События матча
|87'
|Эрик Гарсия (Барселона) получает красную карточку.
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Бенфика).
Источник — Sport.ua
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