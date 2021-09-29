29 сентября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бенфика» и «Барселона». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
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|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бенфика.
Источник — Sport.ua
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