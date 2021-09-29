Бенфика
1 : 0
Барселона
7’   ТВ-трансляция: 

Бенфика – Барселона. Яремчук в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября в 22:00 видеотрансляцию матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 21:55
  • 2700 просмотров
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Бенфика – Барселона. Яремчук в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

29 сентября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Бенфика» и «Барселона». Начало встречи – в 22:00.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Бенфика – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча
3' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бенфика.

Источник — Sport.ua

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