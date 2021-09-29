Разгрома избежать не удалось. Динамо в Мюнхене без шансов проиграло Баварии

Матч в Мюнхене на «Альянц Арене» между местной «Баварией» и киевским «Динамо» стал одним из самых долгожданных для украинских футбольных болельщиков, ведь лучшей команде нашего чемпионата противостоял один из лучших клубов Европы.
Интересен и тот факт, что главному тренеру хозяев Юлиану Нагельсману всего 34 года, в то время как наставник киевлян Мирча Луческу, напротив, в 76 лет является самым возрастным тренером нынешней Лиги чемпионов. Но опыт тренера никак не помешал экспертам повесить на «Динамо» ярлык откровенного аутсайдера, и сделано это было небезосновательно.
«Бавария» ожидаемо играла первым номером и уже на 10 минуте едва не открыла счет: после навеса с правого фланга Роберт Левандовски классно пробил головой под перекладину, однако Георгий Бушан смог перевести мяч на угловой. Но уже в следующем эпизоде, после розыгрыша стандарта, мяч в штрафной площади попал в руку Сидорчуку, за что арбитр справедливо назначил пенальти.
В этот раз Бущан не смог спасти свою команду после удара Левандовски – чемпионы Германии повели в счете. А на экваторе первого тайма звездный поляк оформил дубль, точно пробив в угол после передачи от Томаса Мюллера. Могли немцы еще до перерыва доводить счет до разгромного, однако в одном моменте удар Лероя Сане приняла на себя штанга, а в других хорошо сыграл Георгий Бущан.
У «Динамо» самый реальный шанс забить гол престижа был в концовке первой половины игры, когда после контратаки Карлос Де Пена оказался на ударной позиции в штрафной, однако с его ударом в верхний угол справился Мануэль Нойер.
Во втором тайме рисунок игры мало чем отличался от того, что происходило до перерыва. «Динамо» пыталось создать что-то в атаке, но на 68 минуте одна из этих безуспешных попыток привела к молниеносной контратаке «Баварии», которая завершилась красивым голом Сержа Гнабри от перекладины.
Спустя несколько минут вратарь киевлян был вынужден четвертый раз вынимать мяч из сетки ворот. Лерой Сане, судя по всему, хотел навесить с правого фланга, однако мяч срезался с ноги и полетел в ворота. Бущан, который уже готовился идти на перехват, не был готов к такому развитию событий. Тот случай, когда исполнение получилось гораздо лучше, чем планировалось.
Финальную точку в концовке поединка поставил Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который со второго этажа результативно завершил подачу с правого фланга от Бенжамена Павара.
5:0 – «Динамо» с пустыми руками едет домой. В параллельном матче «Бенфика» неожиданно разгромила «Барселону» со счетом 3:0, благодаря чему киевляне с одним баллом занимают третье место в турнирной таблице группы E.
Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур.
«Бавария» – «Динамо» – 5:0
Левандовски (12, пенальти, 27), Гнабри (68), Сане (74), Шупо-Мотинг (87)
Эрнандес (91) – Тымчик (38)
«Бавария»: Нойер, Дэвис (Павар, 69), Эрнандес, Упамекано, Зюле, Горецка (Забитцер, 80), Киммих, Сане (Сарр, 80), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 69), Левандовски (Шупо-Мотинг, 79).
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарный, Тымчик (Кендзера, 46), Сидорчук, Андриевский, Шапаренко (Шепелев, 46), Де Пена, Цыганков (Караваев, 70), Гармаш (Супряга, 70).
Арбитр: Марко Гуида (Италия)
«Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Денис Шаховец, Sport.ua
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В гугле копается, ищет что такое SGD
Так что сам суди, какие они для вас, слабые или сильные.
Ты историю Реала знаешь слабо!
Ты задал, конкретный вопрос о нынешнем Реале.
Я тебе ответил
- Да, очень слабый нынче Реал и не стабильный.
Nananana nananana
He-heh-ho, SGD!!!
Иногда по шахтеровкой носопырке
Чует мое сердце вы ещё не единожды будет скулить от этого отработочного материала
Иногда по шахтеровкой носопырке
Чует мое сердце вы ещё не единожды будет скулить от этого отработочного материала
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