Разгрома избежать не удалось. Динамо в Мюнхене без шансов проиграло Баварии

Матч в Мюнхене на «Альянц Арене» между местной «Баварией» и киевским «Динамо» стал одним из самых долгожданных для украинских футбольных болельщиков, ведь лучшей команде нашего чемпионата противостоял один из лучших клубов Европы.



Интересен и тот факт, что главному тренеру хозяев Юлиану Нагельсману всего 34 года, в то время как наставник киевлян Мирча Луческу, напротив, в 76 лет является самым возрастным тренером нынешней Лиги чемпионов. Но опыт тренера никак не помешал экспертам повесить на «Динамо» ярлык откровенного аутсайдера, и сделано это было небезосновательно.



«Бавария» ожидаемо играла первым номером и уже на 10 минуте едва не открыла счет: после навеса с правого фланга Роберт Левандовски классно пробил головой под перекладину, однако Георгий Бушан смог перевести мяч на угловой. Но уже в следующем эпизоде, после розыгрыша стандарта, мяч в штрафной площади попал в руку Сидорчуку, за что арбитр справедливо назначил пенальти.



В этот раз Бущан не смог спасти свою команду после удара Левандовски – чемпионы Германии повели в счете. А на экваторе первого тайма звездный поляк оформил дубль, точно пробив в угол после передачи от Томаса Мюллера. Могли немцы еще до перерыва доводить счет до разгромного, однако в одном моменте удар Лероя Сане приняла на себя штанга, а в других хорошо сыграл Георгий Бущан.



У «Динамо» самый реальный шанс забить гол престижа был в концовке первой половины игры, когда после контратаки Карлос Де Пена оказался на ударной позиции в штрафной, однако с его ударом в верхний угол справился Мануэль Нойер.



Во втором тайме рисунок игры мало чем отличался от того, что происходило до перерыва. «Динамо» пыталось создать что-то в атаке, но на 68 минуте одна из этих безуспешных попыток привела к молниеносной контратаке «Баварии», которая завершилась красивым голом Сержа Гнабри от перекладины.

Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Спустя несколько минут вратарь киевлян был вынужден четвертый раз вынимать мяч из сетки ворот. Лерой Сане, судя по всему, хотел навесить с правого фланга, однако мяч срезался с ноги и полетел в ворота. Бущан, который уже готовился идти на перехват, не был готов к такому развитию событий. Тот случай, когда исполнение получилось гораздо лучше, чем планировалось.



Финальную точку в концовке поединка поставил Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который со второго этажа результативно завершил подачу с правого фланга от Бенжамена Павара.



5:0 – «Динамо» с пустыми руками едет домой. В параллельном матче «Бенфика» неожиданно разгромила «Барселону» со счетом 3:0, благодаря чему киевляне с одним баллом занимают третье место в турнирной таблице группы E.

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур.

«Бавария» – «Динамо» – 5:0

Левандовски (12, пенальти, 27), Гнабри (68), Сане (74), Шупо-Мотинг (87)

Эрнандес (91) – Тымчик (38)

«Бавария»: Нойер, Дэвис (Павар, 69), Эрнандес, Упамекано, Зюле, Горецка (Забитцер, 80), Киммих, Сане (Сарр, 80), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 69), Левандовски (Шупо-Мотинг, 79).

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарный, Тымчик (Кендзера, 46), Сидорчук, Андриевский, Шапаренко (Шепелев, 46), Де Пена, Цыганков (Караваев, 70), Гармаш (Супряга, 70).

Арбитр: Марко Гуида (Италия)

«Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

БАВАРИЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА