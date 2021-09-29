Бавария
5 : 0
Динамо Киев
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Разгрома избежать не удалось. Динамо в Мюнхене без шансов проиграло Баварии

Киевляне пропустили пять голов в матче с чемпионом Германии

  • 29.09.2021 23:49
  • 7370 просмотров
  • 338 комментариев
Разгрома избежать не удалось. Динамо в Мюнхене без шансов проиграло Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч в Мюнхене на «Альянц Арене» между местной «Баварией» и киевским «Динамо» стал одним из самых долгожданных для украинских футбольных болельщиков, ведь лучшей команде нашего чемпионата противостоял один из лучших клубов Европы.  
  
Интересен и тот факт, что главному тренеру хозяев Юлиану Нагельсману всего 34 года, в то время как наставник киевлян Мирча Луческу, напротив, в 76 лет является самым возрастным тренером нынешней Лиги чемпионов. Но опыт тренера никак не помешал экспертам повесить на «Динамо» ярлык откровенного аутсайдера, и сделано это было небезосновательно.  
  
«Бавария» ожидаемо играла первым номером и уже на 10 минуте едва не открыла счет: после навеса с правого фланга Роберт Левандовски классно пробил головой под перекладину, однако Георгий Бушан смог перевести мяч на угловой. Но уже в следующем эпизоде, после розыгрыша стандарта, мяч в штрафной площади попал в руку Сидорчуку, за что арбитр справедливо назначил пенальти.  
  
В этот раз Бущан не смог спасти свою команду после удара Левандовски – чемпионы Германии повели в счете. А на экваторе первого тайма звездный поляк оформил дубль, точно пробив в угол после передачи от Томаса Мюллера. Могли немцы еще до перерыва доводить счет до разгромного, однако в одном моменте удар Лероя Сане приняла на себя штанга, а в других хорошо сыграл Георгий Бущан.  
  
У «Динамо» самый реальный шанс забить гол престижа был в концовке первой половины игры, когда после контратаки Карлос Де Пена оказался на ударной позиции в штрафной, однако с его ударом в верхний угол справился Мануэль Нойер. 
 
Во втором тайме рисунок игры мало чем отличался от того, что происходило до перерыва. «Динамо» пыталось создать что-то в атаке, но на 68 минуте одна из этих безуспешных попыток привела к молниеносной контратаке «Баварии», которая завершилась красивым голом Сержа Гнабри от перекладины. 

Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Спустя несколько минут вратарь киевлян был вынужден четвертый раз вынимать мяч из сетки ворот. Лерой Сане, судя по всему, хотел навесить с правого фланга, однако мяч срезался с ноги и полетел в ворота. Бущан, который уже готовился идти на перехват, не был готов к такому развитию событий. Тот случай, когда исполнение получилось гораздо лучше, чем планировалось. 
 
Финальную точку в концовке поединка поставил Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который со второго этажа результативно завершил подачу с правого фланга от Бенжамена Павара. 
 
5:0 – «Динамо» с пустыми руками едет домой. В параллельном матче «Бенфика» неожиданно разгромила «Барселону» со счетом 3:0, благодаря чему киевляне с одним баллом занимают третье место в турнирной таблице группы E.

Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур.

«Бавария» – «Динамо» – 5:0

Левандовски (12, пенальти, 27), Гнабри (68), Сане (74), Шупо-Мотинг (87)

Эрнандес (91) – Тымчик (38)

«Бавария»: Нойер, Дэвис (Павар, 69), Эрнандес, Упамекано, Зюле, Горецка (Забитцер, 80), Киммих, Сане (Сарр, 80), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 69), Левандовски (Шупо-Мотинг, 79).

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарный, Тымчик (Кендзера, 46), Сидорчук, Андриевский, Шапаренко (Шепелев, 46), Де Пена, Цыганков (Караваев, 70), Гармаш (Супряга, 70).

Арбитр: Марко Гуида (Италия)

«Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)

БАВАРИЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Денис Шаховец, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    elPadrino
    online
    elPadrino, 30.09.2021 01:14
    0
    Liverpool, 30.09.2021 01:12
    Да я обижен! Обижен на себя в самом начале, за то, что болел 20ть лет назад за Динамо Киев, при этом потерял свою любовь, обижен? нет я теперь этим миллионерам срать на дороге буду!
    окснись,убогий,раньше ты писал,что 40 лет болел,бухнул что ли?
    Ссылка
    Liverpool
    online
    Liverpool, 30.09.2021 01:12
    0
    elPadrino, 30.09.2021 01:09
    странные какие-то развлечения у тебя,как у обиженного человека
    Да я обижен! Обижен на себя в самом начале, за то, что болел 20ть лет назад за Динамо Киев, при этом потерял свою любовь, обижен? нет я теперь этим миллионерам срать на дороге буду!
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 30.09.2021 01:11
    0
    Liverpool, 30.09.2021 01:10
    Жду не дождусь, когда Шахта укутает динамовских миллионеров в их гетры!
    ты часом,когда на велосипеде катаешься,седушку с велика не снимаешь?
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 30.09.2021 01:11
    0
    Это была жёсткая порка ,ждём продолжения с голодной Барселоной
    Ссылка
    Liverpool
    online
    Liverpool, 30.09.2021 01:10
    0
    Жду не дождусь, когда Шахта укутает динамовских миллионеров в их гетры!
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 30.09.2021 01:09 (изменен)
    +1
    Liverpool, 30.09.2021 01:07
    Так... развлекаюсь..
    странные какие-то развлечения у тебя,как у обиженного человека
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 30.09.2021 01:09
    +1
    elPadrino, 30.09.2021 01:06
    с такими талантами ты что здесь забыл,заумник?
    Ну таланты мы его уже видим.
    В гугле копается, ищет что такое SGD
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 30.09.2021 01:07
    0
    Artyom_I, 30.09.2021 00:56
    Я понял случайно на первом месте, случайно Интер обыграл. Шахтеру слабые соперники достались.
    Слабые не слабые, пока что вы одно очко с ними взяли.
    Так что сам суди, какие они для вас, слабые или сильные.
    Ты историю Реала знаешь слабо!
    Ты задал, конкретный вопрос о нынешнем Реале.
    Я тебе ответил
    - Да, очень слабый нынче Реал и не стабильный.
    Ссылка
    Liverpool
    online
    Liverpool, 30.09.2021 01:07
    -1
    elPadrino, 30.09.2021 01:06
    с такими талантами ты что здесь забыл,заумник?
    Так... развлекаюсь..
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 30.09.2021 01:06
    0
    Liverpool, 30.09.2021 01:05
    non è bello sentire frasi del genere da qualcuno che fa schifo un membro stesso.
    с такими талантами ты что здесь забыл,заумник?
    Ссылка
    Liverpool
    online
    Liverpool, 30.09.2021 01:05
    -1
    elPadrino, 30.09.2021 01:04
    это испанский,моноглот
    А это итальянский полиглот!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 30.09.2021 01:05
    +1
    Artyom_I, 30.09.2021 00:57
    Вот именно. Если бы у Интера была мотивация то забили бы 5.
    Вот был бы у нас Интер, я бы промолчал. А так у нас Бавария и ты пишешь про мотивацию которую ни как не проверить. Короче тупик. Нету смысла в первоначальном твоем комментарии
    Ссылка
    Liverpool
    online
    Liverpool, 30.09.2021 01:05
    -1
    elPadrino, 30.09.2021 01:00
    Chupa la polla gilipollas
    non è bello sentire frasi del genere da qualcuno che fa schifo un membro stesso.
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 30.09.2021 01:04
    +1
    Liverpool, 30.09.2021 00:51
    Это нужно вам динамофилы сейчас, а я катаюсь на велике по 120 км в день и не чую болей, да и болею я за Ливерпуль, это тоже доля жизни))
    А как же Динамо?
    Nananana nananana
    He-heh-ho, SGD!!!
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 30.09.2021 01:04
    0
    Liverpool, 30.09.2021 01:03
    brava rispettata madre
    это испанский,моноглот
    Ссылка
    Liverpool
    online
    Liverpool, 30.09.2021 01:03
    -1
    elPadrino, 30.09.2021 01:00
    Chupa la polla gilipollas
    brava rispettata madre
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 30.09.2021 01:00
    0
    Liverpool, 30.09.2021 00:56
    Смешно... Go to hell vile troll...)))
    Chupa la polla gilipollas
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 30.09.2021 00:59
    -1
    FunnyCat_, 30.09.2021 00:57
    Иногда треблом сразу
    Иногда по шахтеровкой носопырке
    Чует мое сердце вы ещё не единожды будет скулить от этого отработочного материала
    Та скулит в основном только Луческу. Много жёлтых дали игрокам Динамо в УПЛ, только из 9 туров - в 5 матчах либо пенальти ставили в ворота соперника, либо удаляли соперника.
    Ссылка
    Artyom_I
    online
    Artyom_I, 30.09.2021 00:57
    0
    Алексей Голяченко, 30.09.2021 00:55
    Товарняк с кучей проверочных замен и матч дома в ЛЧ не нужно ровнять
    Вот именно. Если бы у Интера была мотивация то забили бы 5.
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 30.09.2021 00:57 (изменен)
    -2
    Artyom_I, 30.09.2021 00:54
    Да просто лучше Суркисы уже никого не найдут. Любят собирать ненужный отработанный материал (Газзаев, Семин, Луческу). Иногда чудом выстреливает, но не на долго. Без системного подхода и с такой трансферной политикой быстро становится всё на свои места
    Иногда треблом сразу
    Иногда по шахтеровкой носопырке
    Чует мое сердце вы ещё не единожды будет скулить от этого отработочного материала
    Ссылка
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