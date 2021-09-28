Бавария
0 : 0
Динамо Киев
29.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бавария – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового турнира Лиги чемпионов

  • 28.09.2021 21:05
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Бавария – Динамо. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 29-го сентября, состоится поединок группы Е Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Мюнхене на «Арене Мюнхен» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Команда Мирчи Луческу стартовала в групповом турнире Лиги чемпионов с домашней нулевой ничьей против португальской «Бенфикой». «Бавария» в первом туре на выезде не оставила шансов «Барселоне», разгромив каталонцев со счетом 3:0. Перед выездом в Мюнхен киевляне в рамках очередного тура национального чемпионата уверенно обыграли львовский «Рух» – 2:0. Команда Ханса-Дитера Флика после шести туров лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. В конце прошлой недели мюнхенцы обыграли «Грюйтер Фюрт» со счетом 3:1. Высокую результативность в новом сезоне демонстрирует форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который с восемью голами возглавляет гонку бомбардиров немецкого чемпионата.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Динамо».

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Источник — Sport.ua

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