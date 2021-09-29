Бавария
0 : 0
Динамо Киев
29.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Бавария – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Смогут ли киевляне повторить подвиг «Шерифа»?

  • 29.09.2021 11:22
  • 3053 просмотра
  • 86 комментариев
Бавария – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Динамо Киев

В среду, 29 сентября, киевское «Динамо» сыграет выездной матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток итальянского рефери Марко Гуиды прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Бавария»


 
В прошлом сезоне мюнхенский клуб в девятый раз подряд и в рекордный 31-й раз в сумме стал чемпионом Германии. Экс-наставник «красных» Ханси Флик пошел на повышение, сменив у руля сборной Германии Йоахима Лёва, который до этого 15 лет нес эту непростую ношу. Новым наставником «Баварии» стал молодой и амбициозный тренер Юлиан Нагельсман из «РБ Лейпцига», под руководством которого команда уже выиграла 8 из 9 матчей с разницей голов 41:6.
 
Чемпионы Германии стартовали в Лиге чемпионов с разгромной выездной победы над кризисной «Барселоной», которая только учится играть без Лионеля Месси. Немцы не дали сделать не менее именитому сопернику вообще ничего, шансов даже на один гол престижа испанский клуб не имел. Стоит отметить, что три последних сезона «Бавария» обязательно выигрывала группу ЛЧ, а также 9 раз за последние 10 лет доходила минимум до 1/4 финала турнира. 
 
Лидером атак немецкого клуба продолжает оставаться Роберт Левандовски, который в этом году забил уже 7 мячей. Помогают ему в этом Томас Мюллер, Серж Гнабри и Лерой Сане. Центр поля отдан Йозуа Киммиху и Леону Горецке, левый фланг будет бороздить канадский феномен Альфонсо Дэвис, справа сыграет чемпион мира Бенжамен Павар. На воротах увидим опытного Мануэля Нойера, который переживает еще один великолепный этап карьеры.

«Динамо»


 
Киевляне впервые с сезона 2016/17 получили прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Благодарить за это они должны румынского наставника Мирчу Луческу, который в первый год своей работы в Киеве выиграл все национальные трофеи. На старте нового сезона ЛЧ «бело-синие» расписали мировую с «Бенфикой», вытерпев в защите большую часть матча, после чего выдав фееричную концовку, которая только чудом не завершилась победой украинцев.
 
К сожалению, после победы в национальном первенстве провести качественную трансферную кампанию не получилось. Новички столичного клуба пока что не могут стать основными. Как это ни странно, но 31-летний Денис Гармаш после долгих скитаний снова тащит родной клуб к победам. Правда, хватает его пока только на уровень УПЛ, перфоманса уровня матча с «Порту» в 2015 году он уже повторить не может.
 
Инсайдеры сообщает, что существует большая вероятность увидеть в стартовом составе Владислава Супрягу, который за счет своей скорости может убегать в атаки при игре низким блоком. Учитывая, что остальные форварды киевлян не очень впечатляют, а также появление Влада в матче за Суперкубок Украины, в это можно поверить. В Мюнхен не полетел еще и Виталий Буяльский, что еще больше ударит по атакующему потенциалу «бело-синих».

Прогноз на противостояние


 
Предматчевые расклады очень неприятные. Букмекеры прогнозируют разгромное поражение и с ними трудно не согласиться. Выстоять против немецкой машины будет невероятно сложно. Непроигрыш станет сенсацией на уровне со вчерашним чудом от «Шерифа». Все же сравнивать уровень отдачи «Реала» и «Баварии» в матчах с андердогами не стоит. Немцы всегда играют для болельщиков и никогда не останавливаются. Лежачего будут бить до финального свистка, таков закон немецкого футбола. 

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Зюле, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Сане, Левандовски.

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Цыганков, Супряга.

29 сентября, среда

«Бавария» – «Динамо»
Мюнхен. «Альянц Арена». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Арбитр: Марко Гуида (Италия)
Прогноз Sport.ua — 4:0
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Владимир Клепач, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 29.09.2021 12:52
    0
    Face Control, 29.09.2021 12:42
    Самая большая потеря у нас, надеюсь скоро вернётся в строй. А вообще матч вчера огонь был, Интер откровенно отскочил, хотя в концовке неплох был. Обидно, что Шахтёр снова сам себе неприятности создал, понятное дело что о Шерифе через год все забудут, такие команды время от времени выстреливают, а вот за очки потерянные обидно, теперь нужно как минимум обыграть какой-то топ или два раза в ничку ещё играть, во что я слабо верю. В любом случае последние матчи Шахтёра невероятно радуют.
    Согласен, два крайних матча вполне уверенно сыграли!!
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 29.09.2021 12:52
    -1
    Face Control, 29.09.2021 12:43
    Ну-ну, пусть хлопнут второй раз Шахтёр.
    Ну точно раскладов таких,как первой игрой не будет.
    И вы тролли местные подопустились на землю и будете как всегда многозначительно молчать во время игры, а после действовать по ситуации: или высовывать свой нос и кричать браво или несколько дней не показываться и с других ников срать
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 29.09.2021 12:50
    0
    Обижающийся из Бергамо, 29.09.2021 11:52
    Интересен настрой Баварии на Динамо.
    я думаю самый боевой... они действительно играют для болельщиков
    и да, помнят проигранные 40 лет назад матчи
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 29.09.2021 12:49
    0
    Spirt ua какие нафиг 4-0?
    Ссылка
    Nomad
    online
    Nomad, 29.09.2021 12:48
    +1
    Надо всю игру повторять мантру:
    Допоки сонце сяє, Поки вода тече, - Надія є
    Что общего у Бавария и Реала и у Динамо и Шерифа? Шериф сильней Динамо, и пока у них с киевлянами 2:0 и 0:0.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 29.09.2021 12:48
    +1
    Face Control, 29.09.2021 12:46
    Вот тут ты права, ты готова уже?
    и я готов и смазка готова
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 12:46
    +1
    Funny___Cat, 29.09.2021 12:45
    Сегодня мой день я очень люблю унижения
    Вот тут ты права, ты готова уже?
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 29.09.2021 12:45
    +1
    Сегодня мой день я очень люблю унижения
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 12:43
    -1
    avk2307, 29.09.2021 12:40
    Только в Шерифе думают приблизительно так:
    Даже если никакой Шахтер, который мы хлопнули с легкостью 2-0 и еще хлопнем на выезде выиграл у Реала, то чего нам было сливочных бояться.
    Ну-ну, пусть хлопнут второй раз Шахтёр.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 12:42
    +1
    ENJOY--, 29.09.2021 11:42
    так сказать - точечное, отличное усиление.. 9 мячей в 13 играх тому подтверждения
    Действительно, очень жаль, Шахтер станет без него слабее одназначно
    Самая большая потеря у нас, надеюсь скоро вернётся в строй. А вообще матч вчера огонь был, Интер откровенно отскочил, хотя в концовке неплох был. Обидно, что Шахтёр снова сам себе неприятности создал, понятное дело что о Шерифе через год все забудут, такие команды время от времени выстреливают, а вот за очки потерянные обидно, теперь нужно как минимум обыграть какой-то топ или два раза в ничку ещё играть, во что я слабо верю. В любом случае последние матчи Шахтёра невероятно радуют.
    Ссылка
    fifadinamo
    fifadinamo, 29.09.2021 12:42
    0
    Пора доганяти Шериф і втікати подалі від Шахтаря. Так, сьогодні в нас самий складний суперник, але якось ми "пробачили" Баварію, прийшов час повертати борг...
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 29.09.2021 12:41
    -3
    С детства за Шериф
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 29.09.2021 12:40
    -1
    Я против всего УКр футбола!! на этот Кал смотреть нельзя!!!
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 29.09.2021 12:40
    0
    Face Control, 29.09.2021 12:36
    Даже никакой Шериф (о котором через год все к х забудут) обыграл Реал, неужели развпятьлетние кипрские автобусники не смогут сыграть с Баварией в ничку?
    Только в Шерифе думают приблизительно так:
    Даже если никакой Шахтер, который мы хлопнули с легкостью 2-0 и еще хлопнем на выезде выиграл у Реала, то чего нам было сливочных бояться.
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 29.09.2021 12:38
    -3
    Funny____Cat, 29.09.2021 12:26
    60 летний дед ВаДо строчащий в женской юбке передаёт примеримамкам
    Эталон кротоболельщика просто
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 29.09.2021 12:36
    -2
    Даже никакой Шериф (о котором через год все к х забудут) обыграл Реал, неужели развпятьлетние кипрские автобусники не смогут сыграть с Баварией в ничку?
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 29.09.2021 12:30
    -1
    Funny____Cat, 29.09.2021 12:16
    Ты за шахтером своим смотри,
    Вот сколько читаю твои комменты, все понять не могу ты реально тупой или прикидываешься? Ты на ветке Шахтера постоянно тявкаешь, как только кто-то из фанов Шахтера что-то на ветке Динамо напишет, ты сразу рассказываешь, что им нужно идти на свою ветку. Что с тобой не так?
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 29.09.2021 12:26
    -2
    manticora1990, 29.09.2021 12:18
    Мамке привет передай....
    60 летний дед ВаДо строчащий в женской юбке передаёт примеримамкам
    Эталон кротоболельщика просто
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 29.09.2021 12:22
    0
    manticora1990, 29.09.2021 12:21
    Я не думаю.. а знаю!! Привет передай не забудь...
    Вот именно что тебе думать нечем
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 29.09.2021 12:21
    -3
    Fender, 29.09.2021 12:20
    Ну понятно - шутки про мам подъехали. Так культурно сходить на 3 буквы тебя еще не посылали И вообще если ты думаешь что ты родителями хоть кого-то зацепить сможешь ты глубоко заблуждаешься. В наше время все понимают что такие визги про родителей никого уже не цепляют потому я тебя не знаю в реале, ты тем более не меня ни моих родителей - токсичность зашкаливает от таких вот фразочек.
    Я не думаю.. а знаю!! Привет передай не забудь...
    Ссылка
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