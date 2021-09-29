В среду, 29 сентября, киевское «Динамо» сыграет выездной матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток итальянского рефери Марко Гуиды прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Бавария»





В прошлом сезоне мюнхенский клуб в девятый раз подряд и в рекордный 31-й раз в сумме стал чемпионом Германии. Экс-наставник «красных» Ханси Флик пошел на повышение, сменив у руля сборной Германии Йоахима Лёва, который до этого 15 лет нес эту непростую ношу. Новым наставником «Баварии» стал молодой и амбициозный тренер Юлиан Нагельсман из «РБ Лейпцига», под руководством которого команда уже выиграла 8 из 9 матчей с разницей голов 41:6.



Чемпионы Германии стартовали в Лиге чемпионов с разгромной выездной победы над кризисной «Барселоной», которая только учится играть без Лионеля Месси. Немцы не дали сделать не менее именитому сопернику вообще ничего, шансов даже на один гол престижа испанский клуб не имел. Стоит отметить, что три последних сезона «Бавария» обязательно выигрывала группу ЛЧ, а также 9 раз за последние 10 лет доходила минимум до 1/4 финала турнира.



Лидером атак немецкого клуба продолжает оставаться Роберт Левандовски, который в этом году забил уже 7 мячей. Помогают ему в этом Томас Мюллер, Серж Гнабри и Лерой Сане. Центр поля отдан Йозуа Киммиху и Леону Горецке, левый фланг будет бороздить канадский феномен Альфонсо Дэвис, справа сыграет чемпион мира Бенжамен Павар. На воротах увидим опытного Мануэля Нойера, который переживает еще один великолепный этап карьеры.

«Динамо»





Киевляне впервые с сезона 2016/17 получили прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Благодарить за это они должны румынского наставника Мирчу Луческу, который в первый год своей работы в Киеве выиграл все национальные трофеи. На старте нового сезона ЛЧ «бело-синие» расписали мировую с «Бенфикой», вытерпев в защите большую часть матча, после чего выдав фееричную концовку, которая только чудом не завершилась победой украинцев.



К сожалению, после победы в национальном первенстве провести качественную трансферную кампанию не получилось. Новички столичного клуба пока что не могут стать основными. Как это ни странно, но 31-летний Денис Гармаш после долгих скитаний снова тащит родной клуб к победам. Правда, хватает его пока только на уровень УПЛ, перфоманса уровня матча с «Порту» в 2015 году он уже повторить не может.



Инсайдеры сообщает, что существует большая вероятность увидеть в стартовом составе Владислава Супрягу, который за счет своей скорости может убегать в атаки при игре низким блоком. Учитывая, что остальные форварды киевлян не очень впечатляют, а также появление Влада в матче за Суперкубок Украины, в это можно поверить. В Мюнхен не полетел еще и Виталий Буяльский, что еще больше ударит по атакующему потенциалу «бело-синих».

Прогноз на противостояние





Предматчевые расклады очень неприятные. Букмекеры прогнозируют разгромное поражение и с ними трудно не согласиться. Выстоять против немецкой машины будет невероятно сложно. Непроигрыш станет сенсацией на уровне со вчерашним чудом от «Шерифа». Все же сравнивать уровень отдачи «Реала» и «Баварии» в матчах с андердогами не стоит. Немцы всегда играют для болельщиков и никогда не останавливаются. Лежачего будут бить до финального свистка, таков закон немецкого футбола.

Ориентировочные составы:

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Зюле, Дэвис, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Сане, Левандовски.

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, де Пена, Цыганков, Супряга.

29 сентября, среда