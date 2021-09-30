ЛУЧЕСКУ: «Бавария – слишком сильный соперник. Но там был фол на Сидорчуке»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (0:5) во 2-м туре Лиги чемпионов:

«Результат отображает происходящее на футбольном поле. Еще до игры я говорил, что «Бавария» – главный претендент на победу в Лиге чемпионов. Мы знали, что нельзя играть на атаку с таким соперником, ведь эта команда умело использует свободные зоны за счет вертикальных передач и индивидуальных действий. Это показали события второго тайма, когда мы пошли отыгрываться. Можно сказать, что три или даже четыре пропущенных гола стали следствием наших ошибок, когда мы выходили из обороны и далеко отпускали мяч, а «Бавария» ловила нас на контратаках.

До первого гола мы играли хорошо, нам удавалось сдерживать натиск соперника. У «Баварии» практически не было моментов. Но пенальти и пропущенный гол изменили ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что там был фол на Сидорчуке – его толкнули, и вследствие этого он сыграл рукой. После пенальти мы потеряли уверенность и легко пропустили, когда Андриевский слишком далеко отпуcтил мяч. Соперник запрессинговал и одним пасом вывел Левандовски на ворота. Скорее всего, это случилось из-за нашей неуверенности и боязни ошибиться.

Мы пробовали выходить в атаку и после пропущенных мячей, контратаковали, у нас было несколько хороших моментов. Но мы часто теряли мяч при последнем пасе. Мы неправильно думали, неправильно играли, поэтому не смогли забить. Выходя вперед, оставляли сзади свободные зоны, чем соперник умело воспользовался во втором тайме. А гол Сане с острого угла еще раз показал высокий уровень не только этого игрока, а и всех футболистов «Баварии».

«Бавария» – слишком сильный соперник для нас. Но я не думаю, что в других матчах они будут так рисковать, как сегодня. Мюнхенцы несколько раз оставляли своих защитников один на один с нашими нападающими. Но мы не смогли воспользоваться этими моментами. Повторюсь, что по моему мнению, «Бавария» – кандидат номер один на выигрыш Лиги чемпионов».

ВИДЕО. Первый гол Баварии с возможным фолом на Сидорчуке

ВИДЕО. Обзор матча ЛЧ Бавария – Динамо – 5:0