Бавария
5 : 0
Динамо Киев
29.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бавария – Динамо – 5:0. Кошмар в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.09.2021 23:50
  • 9799 просмотров
  • 15 комментариев
Бавария – Динамо – 5:0. Кошмар в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября в Мюнхене проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Динамо». Начало встречи – в 22:00.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Бавария – Динамо – 5:0. Кошмар в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 12 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Роберт Левандовски, 27 мин.

ГОЛ! 3:0. Серж Гнабри, 68 мин.

ГОЛ! 4:0. Лерой Сане, 74 мин.

ГОЛ! 5:0. Эрик Шупо-Мотинг, 87 мин.

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
74' ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
68' ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
27' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
12' ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    lllord
    online
    lllord, 30.09.2021 00:56
    -1
    С этого состава которым сегодня Динамо играло , оставить можно только Бущана,Циганкова и Шапаренко остальных лучше просто распустить пускай идут и ищут себе другую работу если играть в футбол за приличные З/П не умеют!
    Пока не наберут в клуб нормальных легионеров игры не будет!!!
    До каких пор суркисы будут жлобиться на клуб который им же и может принести нормальные дивиденты???
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    Holiday
    Holiday, 30.09.2021 00:21
    0
    mrhami, 30.09.2021 00:04
    кошмар это с тирасполем обделатся, а тут убойная машина сметающая всех...
    Хватит тошнить Тирасполем. Динамо там раньше ещё проиграло и тоже 0:2) Только тогда Шериф не обыгрывал Реал.)))
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    korrektno
    online
    korrektno, 30.09.2021 00:17
    0
    Найкращим в Динамо був Де-Пена. Таке враження, що Луческу свідомо змінював склад на гірший, розуміючи безнадійність результату і для вирішення інших задач. Для мене очевидна пластиліновість, не динамічність Шепелєва, навіть в манері пасування, коли м'ячі котяться, а не б'ються. Про безхребетність Супряги, його рівень і говорити нема бажання - порожнє місце. Загальний рівень гравців недостатній для Європи. Подальші перспективи в турнірі можливі тільки, якщо станеться чудо, якого і бажаю команді.
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    nivava
    online
    nivava, 30.09.2021 00:08
    +1
    Да ну його на..., НЕ ІНТЄРЕСНА ліга цього року : Барса вилітає, Молдавани виграють.... тьфу-у..
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    mrhami
    online
    mrhami, 30.09.2021 00:04
    +1
    кошмар это с тирасполем обделатся, а тут убойная машина сметающая всех...
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    mrhami
    online
    mrhami, 30.09.2021 00:03
    +4
    не парьтесь никто евровесны не увидит, 0-5 баварии или 0-2 тирасполю разницы нет....
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    Holiday
    Holiday, 30.09.2021 00:02
    +3
    Что тут смотреть?
    Левый пеналь на предплечье, потом две обрезки, затем дурак от Сане, ну и Шуба Мотинговый красавец.
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    DiBS
    online
    DiBS, 30.09.2021 00:00
    0
    Да уж, Бавария просто деклассировало динаму. С такой игрой в лч только по шапке получать. Тренируйтесь на кроликах. Ни стратегии, ни тактики, одни маты, обрезки и конечно красота от Баварии.
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    maxno
    online
    maxno, 30.09.2021 00:00
    +5
    Bulba_sumkin, 29.09.2021 23:57
    А в чем кошмар?) Загнали псину в будку!))
    В Тирасполе загнали в будку сам знаешь кого.
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    maxno
    online
    maxno, 29.09.2021 23:58
    +5
    В 3 туре УКРАИНО ИСПАНАСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ посмотрим кто сильней.
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    nicksaf
    online
    nicksaf, 29.09.2021 23:58
    -5
    Да, кошмар устроил Вернидуб. Теперь шахте догонять Шериф.
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 29.09.2021 23:57
    -4
    А в чем кошмар?) Загнали псину в будку!))
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    Persian
    Persian, 29.09.2021 23:55
    +5
    Я тоже не понимаю почему кошмар. Это реальность. Бавария очень мощна. Счет читался до игры. Динамо и наш УПЛ даже рядом не стоит
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    Liverpool
    online
    Liverpool, 29.09.2021 23:54
    -4
    Почему кошмар? Этож не ЧУ где можно выиграть шубами, а на этого "чемпиона" давно все член положили..
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    maxno
    online
    maxno, 29.09.2021 23:52 (изменен)
    +1
    Почему кошмар играли с ТОП командой проиграли да крупно . Кошмар был в Тирасполе когда проиграли .
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