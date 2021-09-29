29 сентября в Мюнхене проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Динамо». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Бавария – Динамо – 5:0. Кошмар в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Роберт Левандовски, 12 мин (пен)
ГОЛ! 2:0. Роберт Левандовски, 27 мин.
ГОЛ! 3:0. Серж Гнабри, 68 мин.
ГОЛ! 4:0. Лерой Сане, 74 мин.
ГОЛ! 5:0. Эрик Шупо-Мотинг, 87 мин.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Бавария).
Источник — Sport.ua
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Пока не наберут в клуб нормальных легионеров игры не будет!!!
До каких пор суркисы будут жлобиться на клуб который им же и может принести нормальные дивиденты???
Левый пеналь на предплечье, потом две обрезки, затем дурак от Сане, ну и Шуба Мотинговый красавец.
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