Боевые нули на Олимпийском. Динамо и Бенфика сыграли вничью

Перед матчем с «Бенфикой» Мирча Луческу заявил, что в нынешней Лиге чемпионов «Динамо» намерено сделать шаг вперед. Потом, правда, румынский наставник пояснил, что это вовсе не значит, что в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» его команда является фаворитом и должна выходить из группы. «Мы хорошо понимаем, что три команды опережают нас по опыту, уровню игроков и ежегодному участию в лиге сильнейших. Когда я говорил, что хочу, чтобы мои парни сделали шаг вперед, то это было о том, чтобы они более ответственно подходили ко всем моментам. Не делали ошибок, которые мы допускали в прошлом году. Именно тогда мы сможем сделать этот шаг», - сказал Луческу.

С наставником «Динамо» трудно не согласиться: в этом году оппоненты в группе, пожалуй, даже сложнее, чем в прошлом. Нынешняя «Бавария» точно сильнее «Ювентуса», «Бенфика» по всем критериям предпочтительнее «Ференцвароша», а «Барселона» и без Месси все равно остается грозной силой. Поэтому команде Луческу, чтобы бороться, как минимум, за третье место, нужно делать шаг вперед в игровом плане. И домашний матч с «Бенфикой» должен был дать ответ на вопрос: готово ли «Динамо» к конкуренции в Европе. Ведь если не брать очки дома с «Бенфикой», то где их брать в этой группе?

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В стартовом составе «Динамо» нашлось место для Буяльского, который только накануне вернулся в основную группу после повреждения, полученного в игре с Казахстаном. На острие атаки Луческу отдал предпочтение Шкурину, а не Гармашу и Супряге, которые получили игровое время в матче с «Металлистом 1925». Не стал Луческу делать перестановки и на последнем рубеже: Бущан уже восстановился после травмы, но игра Бойко не вызывала нареканий, а от добра добра не ищут. А дальше без сюрпризов: Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера в обороне, Сидорчук и Шапаренко – в центре поля, на флангах – Цыганков и Де Пена, Шкурин на острие атаки, а Буяльский на позиции «ложной девятки».

Жорже Жезуш не стал отходить от привычной расстановки 4-3-3, выпустив на острие атаки экс-форварда «Динамо» Романа Яремчука. Украинец, за которого «орлы» в межсезонье заплатили 17 миллионов евро «Генту», отлично начал сезон. В шести матчах за «Бенфику» забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Правда, нельзя сказать, что Роман здорово проявил себя на НСК «Олимпийский». То ли от волнения, то ли из-за плотной опеки Забарного, который не отходил от партнера по сборной, в первом тайме Яремчук отметился разве что ненужной желтой карточкой.

Гости достаточно резво начали поединок, завладев инициативой и центром поля. Для команды Луческу это, похоже, не стало сюрпризом: отдав сопернику контроль в середине поля, киевляне построили игру на контратаках. И уже в дебюте эта ставка могла сыграть. Буяльский перехватил мяч в центре поля и уже выходил на убойную позицию, но португальцы остановили его рейд с помощью фола. Шапаренко мог наказать гостей ударом со штрафного, но Влаходимос потянул удар из-под перекладины.

Нужно отметить, что «Динамо» уделяло много внимания обороне, не оставляя Яремчуку и его партнерам свободные зоны в атаке. Но с началом атак у хозяев не складывалось. В первую очередь, из-за высокого прессинга в исполнении соперника. Игроки «Бенфики» активно шли в отбор в начальной стадии атак «Динамо», ставя в тупик Бойко и защитников. Порой у динамовцев не было вариантов для первого-второго паса на своей половине – и из-за этого постоянно возникала нервозность. А затем следовала потеря мяча.

На 34-й минуте высокий прессинг гостей едва не принес результат. Вернее, динамовцы сами едва не «привезли» мяч в свои ворота. Потеря возле штрафной завершилась ударом Эвертона, который, к счастью, успел заблокировать бросившийся под мяч Сидорчук.

В целом, если резюмировать первый тайм, то «Динамо», за исключением штрафного Шапаренко, ничего не создало в атаке, но и «Бенфике» в позиционных атаках не дало себя показать. Одним словом, ничейный тайм по счету и игре.

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После перерыва ситуация на поле практически не поменялась. «Бенфика» также высоко пыталась прессинговать, но динамовцы при выходе из обороны стали активнее задействовать Миколенко, под которого открывался Шапаренко. «Бенфика» добавила в скорости и благодаря активности правого вингера Жилберто, который хорошо подключался к атакам, перевела игру на половину поля «Динамо».

Добавилось работы и у Дениса Бойко. На 55-й минуте голкипер «Динамо» спас после удара в упор Яремчука. Форвард «Бенфики» корпусом оттеснил Забарного и пробил с линии вратарской. К счастью, Бойко среагировал, отбив мяч ногами.

Жорже Жезуш увеличил темп, произведя тройную замену: вместо Эвертона, Яремчука и Жилберто вышли Радоньич, Нуньес и Лазаро. Луческу ответил одной: Гармаш вышел на острие атаки вместо Шкурина, который провел, по сути, всю игру без мяча. А немного позже поменял и вингеров, выпустив свежих Караваева и Вербича. И спустя пару минут после выхода на замену фланговые игроки «Динамо» едва не соорудили гол. Гармаш выиграл мяч в центре, отдал на ход Караваеву, тот прострелил в центр штрафной, Отаменди по мячу промахнулся и этим, очевидно, дезориентировал Вербича, который явно не ожидал такого подарка от аргентинца.

Возникло ощущение, что после этого пружина «Динамо» разожмется в концовке матча и выстрелит. Так и случилось. В компенсированные три минуты подопечные Луческу создали больше, чем за весь матч. Сначала Шапаренко потряс перекладину ударом из-за пределов штрафной, Буяльский добивал – голкипер отбил, а затем рикошетом мяч угодил в штангу. Затем Шапаренко после паса Гармаша с фланга ввел в экстаз болельщиков «Динамо», переправив мяч в сетку. Вот она пружина! Но радость была преждевременной: после просмотра ВАР арбитр отменил взятие ворот из-за оффсайда у Гармаша.

В итоге, нулевая ничья, которая, в целом, если абстрагироваться от последних минут, выглядит вполне справедливой. На большее «Динамо» не наиграло. Будем надеяться, что в этой Лиге чемпионов команда, как и говорил Луческу, все же сделает шаг вперед.

Лига чемпионов. Группа Е. 1-й тур.

«Динамо» – «Бенфика» – 0:0

Сидорчук (52), Забарный (73), Гармаш (82) – Рафа Силва (21), Яремчук (44), Вайгль (71)

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Вербич, 76), Шкурин (Гармаш, 59), Цыганков (Караваев, 76).

«Бенфика»: Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 86), Жилберто (Лазаро, 59), Эвертон (Радоньич, 59), Рафа Силва (Пицци, 90), Яремчук (Нуньес, 59).

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - БЕНФИКА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА