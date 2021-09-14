Боевые нули на Олимпийском. Динамо и Бенфика сыграли вничью

Перед матчем с «Бенфикой» Мирча Луческу заявил, что в нынешней Лиге чемпионов «Динамо» намерено сделать шаг вперед. Потом, правда, румынский наставник пояснил, что это вовсе не значит, что в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» его команда является фаворитом и должна выходить из группы. «Мы хорошо понимаем, что три команды опережают нас по опыту, уровню игроков и ежегодному участию в лиге сильнейших. Когда я говорил, что хочу, чтобы мои парни сделали шаг вперед, то это было о том, чтобы они более ответственно подходили ко всем моментам. Не делали ошибок, которые мы допускали в прошлом году. Именно тогда мы сможем сделать этот шаг», - сказал Луческу.
С наставником «Динамо» трудно не согласиться: в этом году оппоненты в группе, пожалуй, даже сложнее, чем в прошлом. Нынешняя «Бавария» точно сильнее «Ювентуса», «Бенфика» по всем критериям предпочтительнее «Ференцвароша», а «Барселона» и без Месси все равно остается грозной силой. Поэтому команде Луческу, чтобы бороться, как минимум, за третье место, нужно делать шаг вперед в игровом плане. И домашний матч с «Бенфикой» должен был дать ответ на вопрос: готово ли «Динамо» к конкуренции в Европе. Ведь если не брать очки дома с «Бенфикой», то где их брать в этой группе?
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В стартовом составе «Динамо» нашлось место для Буяльского, который только накануне вернулся в основную группу после повреждения, полученного в игре с Казахстаном. На острие атаки Луческу отдал предпочтение Шкурину, а не Гармашу и Супряге, которые получили игровое время в матче с «Металлистом 1925». Не стал Луческу делать перестановки и на последнем рубеже: Бущан уже восстановился после травмы, но игра Бойко не вызывала нареканий, а от добра добра не ищут. А дальше без сюрпризов: Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера в обороне, Сидорчук и Шапаренко – в центре поля, на флангах – Цыганков и Де Пена, Шкурин на острие атаки, а Буяльский на позиции «ложной девятки».
Жорже Жезуш не стал отходить от привычной расстановки 4-3-3, выпустив на острие атаки экс-форварда «Динамо» Романа Яремчука. Украинец, за которого «орлы» в межсезонье заплатили 17 миллионов евро «Генту», отлично начал сезон. В шести матчах за «Бенфику» забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Правда, нельзя сказать, что Роман здорово проявил себя на НСК «Олимпийский». То ли от волнения, то ли из-за плотной опеки Забарного, который не отходил от партнера по сборной, в первом тайме Яремчук отметился разве что ненужной желтой карточкой.
Гости достаточно резво начали поединок, завладев инициативой и центром поля. Для команды Луческу это, похоже, не стало сюрпризом: отдав сопернику контроль в середине поля, киевляне построили игру на контратаках. И уже в дебюте эта ставка могла сыграть. Буяльский перехватил мяч в центре поля и уже выходил на убойную позицию, но португальцы остановили его рейд с помощью фола. Шапаренко мог наказать гостей ударом со штрафного, но Влаходимос потянул удар из-под перекладины.
Нужно отметить, что «Динамо» уделяло много внимания обороне, не оставляя Яремчуку и его партнерам свободные зоны в атаке. Но с началом атак у хозяев не складывалось. В первую очередь, из-за высокого прессинга в исполнении соперника. Игроки «Бенфики» активно шли в отбор в начальной стадии атак «Динамо», ставя в тупик Бойко и защитников. Порой у динамовцев не было вариантов для первого-второго паса на своей половине – и из-за этого постоянно возникала нервозность. А затем следовала потеря мяча.
На 34-й минуте высокий прессинг гостей едва не принес результат. Вернее, динамовцы сами едва не «привезли» мяч в свои ворота. Потеря возле штрафной завершилась ударом Эвертона, который, к счастью, успел заблокировать бросившийся под мяч Сидорчук.
В целом, если резюмировать первый тайм, то «Динамо», за исключением штрафного Шапаренко, ничего не создало в атаке, но и «Бенфике» в позиционных атаках не дало себя показать. Одним словом, ничейный тайм по счету и игре.
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После перерыва ситуация на поле практически не поменялась. «Бенфика» также высоко пыталась прессинговать, но динамовцы при выходе из обороны стали активнее задействовать Миколенко, под которого открывался Шапаренко. «Бенфика» добавила в скорости и благодаря активности правого вингера Жилберто, который хорошо подключался к атакам, перевела игру на половину поля «Динамо».
Добавилось работы и у Дениса Бойко. На 55-й минуте голкипер «Динамо» спас после удара в упор Яремчука. Форвард «Бенфики» корпусом оттеснил Забарного и пробил с линии вратарской. К счастью, Бойко среагировал, отбив мяч ногами.
Жорже Жезуш увеличил темп, произведя тройную замену: вместо Эвертона, Яремчука и Жилберто вышли Радоньич, Нуньес и Лазаро. Луческу ответил одной: Гармаш вышел на острие атаки вместо Шкурина, который провел, по сути, всю игру без мяча. А немного позже поменял и вингеров, выпустив свежих Караваева и Вербича. И спустя пару минут после выхода на замену фланговые игроки «Динамо» едва не соорудили гол. Гармаш выиграл мяч в центре, отдал на ход Караваеву, тот прострелил в центр штрафной, Отаменди по мячу промахнулся и этим, очевидно, дезориентировал Вербича, который явно не ожидал такого подарка от аргентинца.
Возникло ощущение, что после этого пружина «Динамо» разожмется в концовке матча и выстрелит. Так и случилось. В компенсированные три минуты подопечные Луческу создали больше, чем за весь матч. Сначала Шапаренко потряс перекладину ударом из-за пределов штрафной, Буяльский добивал – голкипер отбил, а затем рикошетом мяч угодил в штангу. Затем Шапаренко после паса Гармаша с фланга ввел в экстаз болельщиков «Динамо», переправив мяч в сетку. Вот она пружина! Но радость была преждевременной: после просмотра ВАР арбитр отменил взятие ворот из-за оффсайда у Гармаша.
В итоге, нулевая ничья, которая, в целом, если абстрагироваться от последних минут, выглядит вполне справедливой. На большее «Динамо» не наиграло. Будем надеяться, что в этой Лиге чемпионов команда, как и говорил Луческу, все же сделает шаг вперед.
Лига чемпионов. Группа Е. 1-й тур.
«Динамо» – «Бенфика» – 0:0
Сидорчук (52), Забарный (73), Гармаш (82) – Рафа Силва (21), Яремчук (44), Вайгль (71)
«Динамо»: Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Вербич, 76), Шкурин (Гармаш, 59), Цыганков (Караваев, 76).
«Бенфика»: Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 86), Жилберто (Лазаро, 59), Эвертон (Радоньич, 59), Рафа Силва (Пицци, 90), Яремчук (Нуньес, 59).
Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
НСК «Олимпийский» (Киев)
Сергей Цыба, Sport.ua
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«во буде прикол, якщо Вернидуб накаже сьогодні це отсасуоло. лише уявляю як цим кротяткам бомбане мовчати на сайті кілька днів мінімум будуть але щиро бажаю цій отсасуольній команді перемоги, бо як не як, а українська тіма. хай і з трьома складами бразил, але українська »
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«во буде прикол, якщо Вернидуб накаже сьогодні це отсасуоло. лише уявляю як цим кротяткам бомбане мовчати на сайті кілька днів мінімум будуть але щиро бажаю цій отсасуольній команді перемоги, бо як не як, а українська тіма. хай і з трьома складами бразил, але українська »
В случае повторного нарушения правил общения на сайте вы можете быть забанены без предварительного предупреждения.
Никаких боевых действий от динамо до 93-й минуты я так и не увидел - их душили всю игру. И только на последней минуте ТРУСЛИВО огрызнулись
Никаких боевых действий от динамо до 93-й минуты я так и не увидел - их душили всю игру. И только на последней минуте ТРУСЛИВО огрызнулись
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