Динамо Киев
0 : 0
Бенфика
14.09.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Бенфика. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового турнира Лиги чемпионов

  • 13.09.2021 19:53
  • 422 просмотра
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Динамо – Бенфика. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 14-го сентября, киевское «Динамо» стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. Первым соперником команды Мирчи Луческу станет португальская «Бенфика». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.

Киевский клуб уверенно провел стартовый отрезок украинского чемпионата и возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Перед ответственным еврокубковым противостоянием «бело-синие» в Харькове обыграли «Металлист 1925» со счетом 2:0. «Бенфика» в летнее межсезонье усилилась форвардом сборной Украины Романом Яремчуком, который сразу вписался в игровую схему «орлов». Ранее киевский клуб провел четыре встречи с «Бенфикой» и одержал только одну победу (трижды успех праздновали португальцы).

Сергей Сидорчук, полузащитник «Динамо»:

– Два дня подряд мы непрерывно разбираем нашего соперника, знаем все его сильные и слабые стороны. А кого-то выделять.... У «Бенфики» на каждой позиции есть сильные футболисты. Отаменди, Жоау Мариу, Пицци, Рафа Силва, — можно половину команды назвать, не думаю, что в этом есть смысл. Команда у «Бенфики» очень хорошая. Но мы попытаемся нивелировать их сильные стороны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бенфика».

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Источник — Sport.ua

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  • Спрогнозируйте исход матча Лиги чемпионов между командами Динамо и Бенфика, который пройдет 14 сентября в Киеве.
    • 6.06% (2)
      1. Крупная победа Динамо
    • 33.33% (11)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 36.36% (12)
      3. Ничья
    • 18.18% (6)
      4. Минимальная победа Бенфики
    • 6.06% (2)
      5. Крупная победа Бенфики
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