Во вторник, 14-го сентября, киевское «Динамо» стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. Первым соперником команды Мирчи Луческу станет португальская «Бенфика». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.

Киевский клуб уверенно провел стартовый отрезок украинского чемпионата и возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Перед ответственным еврокубковым противостоянием «бело-синие» в Харькове обыграли «Металлист 1925» со счетом 2:0. «Бенфика» в летнее межсезонье усилилась форвардом сборной Украины Романом Яремчуком, который сразу вписался в игровую схему «орлов». Ранее киевский клуб провел четыре встречи с «Бенфикой» и одержал только одну победу (трижды успех праздновали португальцы).

Сергей Сидорчук, полузащитник «Динамо»:

– Два дня подряд мы непрерывно разбираем нашего соперника, знаем все его сильные и слабые стороны. А кого-то выделять.... У «Бенфики» на каждой позиции есть сильные футболисты. Отаменди, Жоау Мариу, Пицци, Рафа Силва, — можно половину команды назвать, не думаю, что в этом есть смысл. Команда у «Бенфики» очень хорошая. Но мы попытаемся нивелировать их сильные стороны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Бенфика».