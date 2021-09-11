7-й тур
Металлист 1925
0 : 2
Динамо Киев
11.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

VAR вмешивался уместно. Динамо в Харькове обыграло Металлист 1925

Подопечные Мирчи Луческу продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице

  • 11.09.2021 19:04
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  • 15 комментариев
VAR вмешивался уместно. Динамо в Харькове обыграло Металлист 1925
© ФК Динамо Киев

Харьковские болельщики наконец-то дождались приезда чемпиона Украины на ОСК «Металлист». Правда, противостояла киевскому «Динамо» в седьмом туре Премьер-лиги не та легендарная команда, возвращение которой должно состояться уже в следующем сезоне, а клуб с приставкой-1925.   
   
Команда Валерия Кривенцова была максимально мотивирована дать бой фавориту, и подтвердила слова, сказанные до матча, на деле. В первом тайме «Динамо» доминировало на футбольном поле и, казалось бы, обязано было открывать счет в поединке. Однако в одних моментах игрокам столичного клуба не хватало точности, в других же здорово играл опытный голкипер харьковчан Денис Сидоренко.   
   
На 35-й минуте «динамовцам» все-таки удалось заставить Сидоренко капитулировать: после подачи c углового с правого фланга Кендзера головой пробил в перекладину, после чего Сирота помог ему блокировкой голкипера добить мяч в сетку. Но главный арбитр Максим Козыряцкий благодаря VAR не засчитал взятие ворот.

Фото Михаила Шаповалова

На перерыв команды ушли со скучными нулями на табло. Судя по всему, Мирча Луческу в раздевалке использовал 15 минут лучшим образом, нежели его визави, иначе как можно объяснить гол Цыганкова в дебюте второго тайма? Перспективный белорус Илья Шкурин записал на свой счет очередной ассист, сумев грудью удачно перевести подачу с левого фланга от Де Пены на Виктора, который расстрелял ворота.  
  
Поведя в счете, гости не сбавили оборотов и уже спустя пять минут забили второй гол. В этот раз Сидоренко огорчил его тезка Гармаш, замкнувший подачу от Де Пены на ближней штанге. Однако возник вопрос, не был ли киевлянин в офсайде. Арбитр VAR и Козыряцкий долго совещались, стоит ли засчитывать взятие ворот. Переговоры затянулись на пять минут, по истечению которых главный рефери, посмотрев повтор лично, указал на центр поля – 0:2.

Фото Михаила Шаповалова

«Металлист 1925» на этом де-факто потерял шансы зацепиться за очки и в дальнейшем играл за свой престиж, а игроки «Динамо», которые мыслями были в лигочемпионовском матче с «Бенфикой», имели еще множество возможностей доводить счет до разгромного. Но очередного футбольного «фильма для взрослых» с участием подопечных Луческу не получилось, хотя вряд ли можно сказать, что они играли хуже, чем в поединках перед международной паузой. 
 
«Динамо», взяв очередные три очка, продолжает занимать первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Шахтер» теперь уже на 6 очков. «Горняки» свой поединок 7-го тура чемпионата проведут уже через полчаса против «Днепра-1», где их ожидает очень непростое испытание.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Металлист 1925» – «Динамо» Киев - 0:2

Цыганков, 47, Гармаш, 52

Ченбай, 16, Марлисон, 32, Фабиньо, 90+5 – Забарный, 45+1, Супряга, 79

«Металлист 1925»: Сидоренко – Ченбай, Ткачук, Шершень, Ермаков – Габелок – Ременюк (Батюшин, 82), Голодюк (Фабиньо, 74), Крыськив, Савин (Протасов, 74) – Марлисон (Зубков, 73).

«Динамо» Киев: Бойко – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера – Андриевский (Шепелев, 68), Сидорчук – Де Пена (Вербич, 68), Леднев (Гармаш, 46), Цыганков (Караваев, 77) – Шкурин (Супряга, 77).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).

Удары (в створ): 5 (2) – 21 (9)
Угловые: 1 – 7
Оффсайды: 1 – 5.

МЕТАЛЛИСТ 1925-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

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Денис Шаховец, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sahka1981
    online
    sahka1981, 11.09.2021 19:36
    0
    В послематчевой студии на ахметовском канале Головкой просил ведущего показать эпизод с грубым фолом бразильца в первом тайме, но линия партия была чётко выдержена, этот эпизод в обзор не попал естественно...
    Ссылка
    Olesya Lopunova
    Olesya Lopunova, 11.09.2021 19:36
    0
    Со стадиона только что .. Ощущение,что игроки Динамо были в большинстве... Хорошее движение мяча , открывались здорово...По игре счёт должен быть 1-5.. Людей собралось прилично более 16 тысяч.. Но очень вяло..Не тот это Металлист...Но уже скоро будет тот играть в УПл...и будет громко
    Ссылка
    zelia73
    online
    zelia73, 11.09.2021 19:36
    +1
    что-то вар не смотрел на красную карточку---а три раза искали причину не защитить голы дк---с победой любимая команда
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 11.09.2021 19:26
    +1
    Новичка лиги победили. Но главный матч впереди. Лучше, покажите свои силы в матче с бенификой, ждем только положительного результата.
    Ссылка
    APL
    APL, 11.09.2021 19:26
    +1
    Всіх з перемогою!!! Підкажіть а де кукумбер подівся?
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 11.09.2021 19:20
    +4
    Судейство хуже чем в любительском футболе. Кто их учил, как так можно вообще судить!!! Это какой-то позор!!!
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 11.09.2021 19:13
    0
    Так будет со всеми кто соглосится
    Ссылка
    Yura 877
    online
    Yura 877, 11.09.2021 19:13
    +4
    Лёгкая победа киевлян. Судья чудил, но в итоге это не повлияло на результат. Теперь болеем за Днепр-1
    Ссылка
    Istm
    Istm, 11.09.2021 19:13
    +4
    Супрязі дали 20 хвилин. За комфортного результату. Кілька разів зустрічаючись з м'ячем одразу гатив у суперника, ще інколи просто його не було там, куди б могла йти передача.
    Що казати, коли від Гармаша, Шепелєва користі більше.
    Ссылка
    maxlove
    online
    maxlove, 11.09.2021 19:13
    +7
    Всіх з перемогою!!!
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 11.09.2021 19:10
    +8
    вот как раз тот случай,когда говорят-на классе
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 11.09.2021 19:10
    +11
    Динамо с Победой!!!
    Болеем за Днепр!!!
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 11.09.2021 19:09
    +10
    Молодцы, заслуженно, с победой! Без Буяльского, Шапаренка. В первом тайме очень странно что вар не смотрели когда бразильцу красную должны были давать.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 11.09.2021 19:08
    +8
    С победой родной клуб. Теперь ждём еврокубки
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 11.09.2021 19:08
    +12
    Чемпион абсолютно заслуженно победил ! не смотря на дикое судейство в первом тайме
    вот интересно , как трактовал эпизод судья, когда Марлисон прямой ногой ударил Мыколу?
    -----
    но к этому уже все привыкли, кое кто когда не может ,даже с многомиллионными трансферами, все равно возвращается к теме ручных судеек
    -----
    Шкурин и Гармаш топ
    ---
    Андриевский и Леднев и близко не могут поменять Шапу и Бую
    надеюсь на Бенфику будут все здоровы !
    удачи Чемпион!
    Ссылка
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