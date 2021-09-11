VAR вмешивался уместно. Динамо в Харькове обыграло Металлист 1925

Харьковские болельщики наконец-то дождались приезда чемпиона Украины на ОСК «Металлист». Правда, противостояла киевскому «Динамо» в седьмом туре Премьер-лиги не та легендарная команда, возвращение которой должно состояться уже в следующем сезоне, а клуб с приставкой-1925.



Команда Валерия Кривенцова была максимально мотивирована дать бой фавориту, и подтвердила слова, сказанные до матча, на деле. В первом тайме «Динамо» доминировало на футбольном поле и, казалось бы, обязано было открывать счет в поединке. Однако в одних моментах игрокам столичного клуба не хватало точности, в других же здорово играл опытный голкипер харьковчан Денис Сидоренко.



На 35-й минуте «динамовцам» все-таки удалось заставить Сидоренко капитулировать: после подачи c углового с правого фланга Кендзера головой пробил в перекладину, после чего Сирота помог ему блокировкой голкипера добить мяч в сетку. Но главный арбитр Максим Козыряцкий благодаря VAR не засчитал взятие ворот.

Фото Михаила Шаповалова

На перерыв команды ушли со скучными нулями на табло. Судя по всему, Мирча Луческу в раздевалке использовал 15 минут лучшим образом, нежели его визави, иначе как можно объяснить гол Цыганкова в дебюте второго тайма? Перспективный белорус Илья Шкурин записал на свой счет очередной ассист, сумев грудью удачно перевести подачу с левого фланга от Де Пены на Виктора, который расстрелял ворота.



Поведя в счете, гости не сбавили оборотов и уже спустя пять минут забили второй гол. В этот раз Сидоренко огорчил его тезка Гармаш, замкнувший подачу от Де Пены на ближней штанге. Однако возник вопрос, не был ли киевлянин в офсайде. Арбитр VAR и Козыряцкий долго совещались, стоит ли засчитывать взятие ворот. Переговоры затянулись на пять минут, по истечению которых главный рефери, посмотрев повтор лично, указал на центр поля – 0:2.

Фото Михаила Шаповалова

«Металлист 1925» на этом де-факто потерял шансы зацепиться за очки и в дальнейшем играл за свой престиж, а игроки «Динамо», которые мыслями были в лигочемпионовском матче с «Бенфикой», имели еще множество возможностей доводить счет до разгромного. Но очередного футбольного «фильма для взрослых» с участием подопечных Луческу не получилось, хотя вряд ли можно сказать, что они играли хуже, чем в поединках перед международной паузой.



«Динамо», взяв очередные три очка, продолжает занимать первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Шахтер» теперь уже на 6 очков. «Горняки» свой поединок 7-го тура чемпионата проведут уже через полчаса против «Днепра-1», где их ожидает очень непростое испытание.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Металлист 1925» – «Динамо» Киев - 0:2



Цыганков, 47, Гармаш, 52



Ченбай, 16, Марлисон, 32, Фабиньо, 90+5 – Забарный, 45+1, Супряга, 79

«Металлист 1925»: Сидоренко – Ченбай, Ткачук, Шершень, Ермаков – Габелок – Ременюк (Батюшин, 82), Голодюк (Фабиньо, 74), Крыськив, Савин (Протасов, 74) – Марлисон (Зубков, 73).

«Динамо» Киев: Бойко – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера – Андриевский (Шепелев, 68), Сидорчук – Де Пена (Вербич, 68), Леднев (Гармаш, 46), Цыганков (Караваев, 77) – Шкурин (Супряга, 77).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков).



Удары (в створ): 5 (2) – 21 (9)

Угловые: 1 – 7

Оффсайды: 1 – 5.

МЕТАЛЛИСТ 1925-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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